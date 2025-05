ETV Bharat / state

पठानकोट से लगते इंदौरा में मिला जिंदा मोर्टार बम, मौके पर पहुंची सेना की टीम ने किया डिफ्यूज - MORTAR BOMB FOUND IN KANGRA

इंदौरा में मिला जिंदा मोर्टार बम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 8:41 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 8:52 PM IST 2 Min Read

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र में जिंदा मोर्टार बम मिलने से हड़कंप मच गया. दरअसल, पुलिस थाना इंदौरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक राहगीर को गांव सनौर के पास सड़क किनारे एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जिसकी सूचना उसने तूरंत स्थानीय पुलिस थाना में दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और डीएसपी संजीव कुमार यादव तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सबसे पहले क्षेत्र की घेराबंदी और लोगों को वहां से दूर हटाया. पुलिस ने जांच के बाद बताया कि यह जिंदा मोर्टार बम है. इंदौरा में जिंदा मोर्टार बम मिलने से हड़कंप मचा (ETV Bharat)

पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सेना को तत्काल सूचना दी. जिसके बाद सेना के बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) और सेना की टीम मौके पर पहुंची. सेना ने बम की जांच पड़ताल करने के बाद पाया की यह एक जिंदा मोर्टार बम है. उसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने सड़क पर आवाजाही को रोक दिया. ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना न हो. इसके बाद सेना के जवानों ने पूरी सावधानी के साथ इस जिंदा मोर्टार बम को झाड़ियों से निकाला और डिफ्यूज करने के लिए एक सुरक्षित स्थान तक ले जाया गया. इसके बाद सेना के जवानों ने एक खेत मे उस बम को रखा और सुरक्षित दूरी बना कर इस बम को डिफ्यूज किया. डीएसपी संजीव कुमार यादव ने क्षेत्र के लोगों से किसी भी व्यक्ति को कोई संदिग्ध वस्तु दिखने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की. साथ ही किसी भी संदिग्ध वस्तु से दूर रहने को कहा. ये भी पढ़ें: शिमला में भीषण अग्निकांड, दो बहुमंजिला मकानों के 26 कमरे जलकर राख

