शिमला: इस बार मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रलय लेकर आया है. प्रदेश में अबतक 3042.07 करोड़ का नुकसान हो चुका है. प्रदेशभर में 842 सड़कें बंद हैं, जिनमें 3 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं. प्रदेश के सभी नदी-नाले उफान पर हैं. जिससे ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भूमि कटाव हो रहा है और निचले व मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात हैं. सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है. प्रदेश में भारी बारिश के साथ जगह-जगह हो रही लैंडस्लाइड और बाढ़ ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

आसमानी आफत का कहर

हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 320 लोग काल का ग्रास बन चुके हैं. जबकि 40 लोग अभी भी लापता हैं, जिनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. 377 लोग बरसात में घायल हुए हैं. इसके अलावा भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने 4041 घरों को अपनी चपेट में लिया है. इसमें 346 पक्के और 478 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

हिमाचल मानसून सीजन 2025 (ETV Bharat GFX)

किस जिले में कितना नुकसान?

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़ और फ्लैश फ्लड के कारण 20 जून 2025 को मानसून की एंट्री से 30 अगस्त 2025 तक 3042.07 करोड़ का नुकसान हो चुका है. राजस्व विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले को 1231.64 करोड़ का हुआ है. इसके अलावा कांगड़ा जिले में 1029.17 करोड़, कुल्लू जिले में 713.77 करोड़, ऊना जिले में 574.35 करोड़, हमीरपुर जिले में 493.84 करोड़, चंबा जिले में 422.84 करोड़, शिमला जिले में 364.99 करोड़, बिलासपुर जिले में 257.87 करोड़, सोलन जिले में 163.30 करोड़, किन्नौर जिले में 133.25 करोड़, सिरमौर जिले में 133.06 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 33.20 करोड़ का नुकसान हुआ है.

हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान (ETV Bharat GFX)

मंडी

निजी व सरकारी संपत्ति को 1231.64 करोड़ का नुकसान हुआ है.

51 लोगों की मौत, 48 घायल और 27 लोग लापता हैं.

281 पक्के और 236 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

531 पक्के और 544 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

309 दुकानें/फैक्टरियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. 1583 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं.

206 सड़कें बंद हैं. नेशनल हाईवे-03 बंद है.

कांगड़ा

निजी व सरकारी संपत्ति को 1029.17 करोड़ का नुकसान हुआ है.

49 लोगों की मौत, 3 घायल और 2 लोग लापता हैं.

14 पक्के और 95 कच्चे घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं.

56 पक्के और 706 कच्चे घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं.

78 दुकानें/फैक्टरियां, 3 झोपड़ियां और 890 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं.

61 सड़कें बंद हैं.

कुल्लू

जिले में निजी व सरकारी संपत्ति को 713.77 करोड़ का नुकसान हुआ है.

28 लोगों की मौत, 17 घायल और 4 लापता हैं.

19 पक्के और 22 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

23 पक्के और 71 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

28 दुकानें/फैक्टरियां और 34 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं.

175 सड़कें और 2 नेशनल हाईवे (NH-03, NH-305) बंद है.

ऊना

निजी व सरकारी संपत्ति को 574.35 करोड़ का नुकसान हुआ है.

19 लोगों की मौत, 50 लोग घायल हैं.

5 पक्के और 41 कच्चे घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं.

159 पक्के और 268 कच्चे घरों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है.

31 दुकानें/फैक्टरियां और 255 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं.

22 सड़कें बंद हैं.

हमीरपुर

जिले में निजी व सरकारी संपत्ति को 493.84 करोड़ का नुकसान हुआ है.

16 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए हैं.

1 पक्का और 38 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

17 पक्के और 234 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

3 दुकानें/फैक्टरियां और 293 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.

हमीरपुर में 1 सड़क बंद है.

चंबा

निजी व सरकारी संपत्ति को 422.84 करोड़ का नुकसान हुआ है.

36 लोगों की मौत, 30 घायल और 3 लापता हैं.

8 पक्के और 11 कच्चे घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं.

15 पक्के और 121 कच्चे घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

7 दुकानें/फैक्टरियां और 127 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.

253 सड़कें बंद हैं.

शिमला

जिले में निजी व सरकारी संपत्ति को 364.99 करोड़ का नुकसान हुआ है.

29 लोगों की मौत, 37 घायल और 2 लोग लापता हैं.

5 पक्के और 13 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

76 पक्के और 98 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

4 दुकानें/फैक्टरियां और 72 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.

39 सड़कें बंद हैं.

बिलासपुर

निजी व सरकारी संपत्ति को 257.87 करोड़ का नुकसान हुआ है.

18 लोगों की मौत और 36 लोग घायल हुए हैं.

3 पक्के और 13 कच्चे घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं.

39 पक्के और 105 कच्चे घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

4 दुकानें/फैक्टरियां और 276 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.

13 सड़कें बंद हैं.

सोलन

जिले में निजी व सरकारी संपत्ति को 163.30 करोड़ का नुकसान हुआ है.

21 लोगों की मौत और 94 लोग घायल हुए हैं.

5 पक्के और 5 कच्चे घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं.

31 पक्के और 44 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

57 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.

18 सड़कें बंद हैं.

किन्नौर

निजी व सरकारी संपत्ति को 133.25 करोड़ का नुकसान हुआ है.

28 लोगों की मौत, 16 घायल और 1 लापता है.

2 पक्के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

1 कच्चे घर को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

2 सड़कें और नेशनल हाईवे-05 बंद है.

सिरमौर

जिले में निजी व सरकारी संपत्ति को 133.06 करोड़ का नुकसान हुआ है.

17 लोगों की मौत और 17 लोग घायल हैं.

3 पक्के और 4 कच्चे घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं.

34 पक्के और 27 कच्चे घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं.

3 दुकानें/फैक्टरियां और 59 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.

18 सड़कें बंद हैं.

लाहौल-स्पीति

निजी व सरकारी संपत्ति को 33.20 करोड़ का नुकसान हुआ है.

8 लोगों की मौत, 14 लोग घायल और 1 लापता है.

17 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

11 सड़कें बंद हैं.

हिमाचल में बंद सड़कें जिला सड़कें बंद नेशनल हाईवे बंद चंबा 253 - मंडी 206 01 (NH-03) कुल्लू 175 02 (NH-03, NH-305) कांगड़ा 61 - शिमला 39 - ऊना 22 - सोलन 18 - सिरमौर 18 - बिलासपुर 13 - लाहौल-स्पीति 11 - किन्नौर 02 01 (NH-05) हमीरपुर 01 - कुल 819 3

PWD को सबसे ज्यादा नुकसान

हिमाचल में सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है. पीडब्ल्यूडी को 1693.68 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं, बाढ़ के कारण पेयजल योजनाओं की लाइनें टूटने से जलशक्ति विभाग को 1070.43 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा बिजली बोर्ड को अब तक 139.46 करोड़, बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ और भारी बरसात से फसलें बर्बाद होने के कारण कृषि विभाग को 11.45 करोड़ का नुकसान हुआ है.

पीडब्ल्यूडी को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान (ETV Bharat GFX)

हिमाचल में रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. आज प्रदेश में ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. जबकि हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. वहीं, 1 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. जबकि चंबा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में ऑरेंज अलर्ट है. इसके अलावा सोलन में येलो अलर्ट है. वहीं, 2 सितंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट है. जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, सोलन में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.