ETV Bharat / state

हिमाचल में 24 घंटों में 367.33 करोड़ का नुकसान, अभी तक 340 लोगों की मौत, 1334 सड़कें बंद - HIMACHAL DISASTER 2025

हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में मौसम विभाग द्वारा आज भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.

Himachal Monsoon Disaster 2025
हिमाचल मानसून आपदा 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 9:27 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 9:54 AM IST

5 Min Read

शिमला: हिमाचल में मानसून का कहर जारी है. लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा सहित अन्य जिलों में कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो गए हैं. इस कारण आम लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भारी बरसात से नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और किसानों की फसलों पर भी संकट मंडरा रहा है. प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के छह जिलों में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में हिमाचल से अभी भारी बारिश से होने वाले नुकसान का खतरा टला नहीं है.

पिछले 24 घंटों में 367.33 करोड़ का नुकसान

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से होने वाले नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. राज्य को पिछले 24 घंटों में 367.33 करोड़ की और क्षति झेलनी पड़ी है. हिमाचल में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से 2 सितंबर तक 3525.37 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं 20 जून से 1 सितंबर तक तक यही आंकड़ा 3158.04 करोड़ का था. ऐसे में पिछले दो दिनों से लगातार सैकड़ों करोड़ में नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है.

मंडी जिले को सबसे ज्यादा नुकसान

बरसात से अब तक मंडी जिले को सबसे ज्यादा 1231.64 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसी तरह से कांगड़ा जिले में भी नुकसान का आंकड़ा 1082.55 करोड़ तक पहुंच चुका है. वहीं, बिलासपुर जिले में 326.44 करोड़, चंबा में 610.79 करोड़, हमीरपुर में 599.67 करोड़, किन्नौर में 133.25 करोड़, कुल्लू में 747.07 करोड़, लाहौल स्पीति में 37.20 करोड़, शिमला में 454.57 करोड़, सिरमौर में 162.96 करोड़, सोलन में 207.79 करोड़ और ऊना जिले में अब तक 607.62 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेश में बारिश का दौर अभी जारी है. ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है.

340 लोगों की मौत

हिमाचल में मानसून अपने रौद्र रूप में है. प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 20 जून से 2 सितंबर तक 340 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 41 लोग अभी लापता हैं और 389 लोग जख्मी हुए हैं. इसके अलावा राज्य में अब तक 27,663 पशुओं और बर्डस मेरे हैं. प्रदेश में बादल फटने और बाढ़, लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक 4497 घरों को अपनी चपेट में लिया है. इसमें 917 कच्चे और पक्के घर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए हैं. वहीं, 3580 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है. इसके अलावा प्रदेशभर में अब तक 4008 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं. इसी तरह से राज्य में 486 दुकानों और फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है.

1334 सड़कें बंद

प्रदेश में भारी बारिश की वजह से आ रही बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण लोक निर्माण विभाग को अभी तक सबसे अधिक 2093.48 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं 2 सितंबर की शाम तक प्रदेश में कुल 1334 सड़कें बंद है. इसी तरह से जल शक्ति विभाग को भी पेयजल योजनाओं के बाढ़ की चपेट में आने और लैंडस्लाइड की वजह से लाइनें टूटने से 1147.43 करोड़ की क्षति हुई है. प्रदेश में 2 सितंबर शाम तक 777 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. इसके अलावा फसलें बर्बाद होने से कृषि को भी 11.45 करोड़ का नुकसान हुआ है. बागवानी को भी 27.43 करोड़ की क्षति हुई है. वहीं, बिजली बोर्ड को भी अब तक 139.46 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है.

आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का खतरा अभी टला नहीं है. राज्य के 6 जिलों में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश भर में अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान एक या दो स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. जिला कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर में कुछेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसी तरह से ऊना और बिलासपुर जिले में एक या कुछेक स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. बाकी बचे अन्य छह जिलों हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन और लाहौल स्पीति जिला के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है. इन जिलों में अधिकतर क्षेत्रों हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

ये भी पढ़ें: सुंदरनगर में भारी लैंडस्लाइड, 6 लोगों के शव बरामद, कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

शिमला: हिमाचल में मानसून का कहर जारी है. लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा सहित अन्य जिलों में कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो गए हैं. इस कारण आम लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भारी बरसात से नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और किसानों की फसलों पर भी संकट मंडरा रहा है. प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के छह जिलों में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में हिमाचल से अभी भारी बारिश से होने वाले नुकसान का खतरा टला नहीं है.

पिछले 24 घंटों में 367.33 करोड़ का नुकसान

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से होने वाले नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. राज्य को पिछले 24 घंटों में 367.33 करोड़ की और क्षति झेलनी पड़ी है. हिमाचल में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से 2 सितंबर तक 3525.37 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं 20 जून से 1 सितंबर तक तक यही आंकड़ा 3158.04 करोड़ का था. ऐसे में पिछले दो दिनों से लगातार सैकड़ों करोड़ में नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है.

मंडी जिले को सबसे ज्यादा नुकसान

बरसात से अब तक मंडी जिले को सबसे ज्यादा 1231.64 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसी तरह से कांगड़ा जिले में भी नुकसान का आंकड़ा 1082.55 करोड़ तक पहुंच चुका है. वहीं, बिलासपुर जिले में 326.44 करोड़, चंबा में 610.79 करोड़, हमीरपुर में 599.67 करोड़, किन्नौर में 133.25 करोड़, कुल्लू में 747.07 करोड़, लाहौल स्पीति में 37.20 करोड़, शिमला में 454.57 करोड़, सिरमौर में 162.96 करोड़, सोलन में 207.79 करोड़ और ऊना जिले में अब तक 607.62 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेश में बारिश का दौर अभी जारी है. ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है.

340 लोगों की मौत

हिमाचल में मानसून अपने रौद्र रूप में है. प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 20 जून से 2 सितंबर तक 340 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 41 लोग अभी लापता हैं और 389 लोग जख्मी हुए हैं. इसके अलावा राज्य में अब तक 27,663 पशुओं और बर्डस मेरे हैं. प्रदेश में बादल फटने और बाढ़, लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक 4497 घरों को अपनी चपेट में लिया है. इसमें 917 कच्चे और पक्के घर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए हैं. वहीं, 3580 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है. इसके अलावा प्रदेशभर में अब तक 4008 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं. इसी तरह से राज्य में 486 दुकानों और फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है.

1334 सड़कें बंद

प्रदेश में भारी बारिश की वजह से आ रही बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण लोक निर्माण विभाग को अभी तक सबसे अधिक 2093.48 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं 2 सितंबर की शाम तक प्रदेश में कुल 1334 सड़कें बंद है. इसी तरह से जल शक्ति विभाग को भी पेयजल योजनाओं के बाढ़ की चपेट में आने और लैंडस्लाइड की वजह से लाइनें टूटने से 1147.43 करोड़ की क्षति हुई है. प्रदेश में 2 सितंबर शाम तक 777 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. इसके अलावा फसलें बर्बाद होने से कृषि को भी 11.45 करोड़ का नुकसान हुआ है. बागवानी को भी 27.43 करोड़ की क्षति हुई है. वहीं, बिजली बोर्ड को भी अब तक 139.46 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है.

आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का खतरा अभी टला नहीं है. राज्य के 6 जिलों में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश भर में अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान एक या दो स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. जिला कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर में कुछेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसी तरह से ऊना और बिलासपुर जिले में एक या कुछेक स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. बाकी बचे अन्य छह जिलों हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन और लाहौल स्पीति जिला के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है. इन जिलों में अधिकतर क्षेत्रों हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

ये भी पढ़ें: सुंदरनगर में भारी लैंडस्लाइड, 6 लोगों के शव बरामद, कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Last Updated : September 3, 2025 at 9:54 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN ALERT IN HIMACHALHIMACHAL WEATHER UPDATEHIMACHAL MONSOON DISASTER 2025HIMACHAL RAIN DAMAGEHIMACHAL DISASTER 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में अगस्त महीने इसलिए मची अधिक तबाही, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

बाहर आफत और घर में दहशत, लैंडस्लाइड से टूट रहा 'सपनों का महल', जाएं तो जाएं कहां?

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.