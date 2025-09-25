ETV Bharat / state

हिमाचल में मानसून की तबाही, 47 बार बादल फटा, 148 लैंडस्लाइड, देखें सभी 12 जिलों का हाल

शिमला: हिमाचल में इस साल मानसून सीजन ने जमकर तबाही मचाई है. प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रदेशभर में जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. प्रदेशभर में सरकारी और निजी संपत्ति को मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक 4881.21 करोड़ का नुकसान हुआ है. आज प्रदेश में मानसून सीजन खत्म हो रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 सितंबर को प्रदेश से मानसून विदा हो जाएगा और लोगों को भारी बरसात से राहत मिलेगी. हालांकि जाते-जाते भी मानसून ने प्रदेश में खूब कहर मचाया है.

प्रदेश में 98 फ्लैश फ्लड

वहीं, राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के मुताबिक प्रदेशभर में अभी तक 148 लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज की गई हैं. जबकि फ्लैश फ्लड की 98 और बादल फटने की 47 घटनाएं दर्ज की गई हैं. बिलासपुर जिले में 8 लैंडस्लाइड और एक बादल फटने की घटना दर्ज की गई है. जबकि चंबा जिले में 11 लैंडस्लाइड और 6 बादल फटने की घटना, हमीरपुर जिले में एक लैंडस्लाइड और एक फ्लैश फ्लड की घटना, कांगड़ा जिले में 3 लैंडस्लाइड और एक फ्लैश फ्लड की घटना, किन्नौर जिले में 9 लैंडस्लाइड, 14 फ्लैश फ्लड और 3 बादल फटने की घटना, कुल्लू जिले में 23 लैंडस्लाइड, 12 फ्लैश फ्लड और 12 बादल फटने की घटना, लाहौल-स्पीति जिले में 30 लैंडस्लाइड, 57 फ्लैश फ्लड और 3 बादल फटने की घटना, मंडी जिले में 18 लैंडस्लाइड, 12 फ्लैश फ्लड और 19 बादल फटने की घटना, शिमला जिले में 29 लैंडस्लाइड और 3 बादल फटने की घटना, सिरमौर जिले में 6 लैंडस्लाइड, सोलन जिले में 10 लैंडस्लाइड और ऊना में एक फ्लैश फ्लड की घटना दर्ज की गई.