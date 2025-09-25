ETV Bharat / state

हिमाचल में मानसून की तबाही, 47 बार बादल फटा, 148 लैंडस्लाइड, देखें सभी 12 जिलों का हाल

हिमाचल में मानसून सीजन के दौरान 454 लोगों ने अपनी जान गंवाई है.

Himachal Monsoon Disaster 2025
हिमाचल मानसून आपदा 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में इस साल मानसून सीजन ने जमकर तबाही मचाई है. प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रदेशभर में जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. प्रदेशभर में सरकारी और निजी संपत्ति को मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक 4881.21 करोड़ का नुकसान हुआ है. आज प्रदेश में मानसून सीजन खत्म हो रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 सितंबर को प्रदेश से मानसून विदा हो जाएगा और लोगों को भारी बरसात से राहत मिलेगी. हालांकि जाते-जाते भी मानसून ने प्रदेश में खूब कहर मचाया है.

प्रदेश में 98 फ्लैश फ्लड

वहीं, राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के मुताबिक प्रदेशभर में अभी तक 148 लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज की गई हैं. जबकि फ्लैश फ्लड की 98 और बादल फटने की 47 घटनाएं दर्ज की गई हैं. बिलासपुर जिले में 8 लैंडस्लाइड और एक बादल फटने की घटना दर्ज की गई है. जबकि चंबा जिले में 11 लैंडस्लाइड और 6 बादल फटने की घटना, हमीरपुर जिले में एक लैंडस्लाइड और एक फ्लैश फ्लड की घटना, कांगड़ा जिले में 3 लैंडस्लाइड और एक फ्लैश फ्लड की घटना, किन्नौर जिले में 9 लैंडस्लाइड, 14 फ्लैश फ्लड और 3 बादल फटने की घटना, कुल्लू जिले में 23 लैंडस्लाइड, 12 फ्लैश फ्लड और 12 बादल फटने की घटना, लाहौल-स्पीति जिले में 30 लैंडस्लाइड, 57 फ्लैश फ्लड और 3 बादल फटने की घटना, मंडी जिले में 18 लैंडस्लाइड, 12 फ्लैश फ्लड और 19 बादल फटने की घटना, शिमला जिले में 29 लैंडस्लाइड और 3 बादल फटने की घटना, सिरमौर जिले में 6 लैंडस्लाइड, सोलन जिले में 10 लैंडस्लाइड और ऊना में एक फ्लैश फ्लड की घटना दर्ज की गई.

Himachal Monsoon Disaster 2025
हिमाचल में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

हिमाचल में मानसून सीजन में तबाही

(20 जून से अब तक)

जिला लैंडस्लाइड फ्लैश फ्लडबादल फटना
बिलासपुर 8- 1
चंबा 11 - 6
हमीरपुर 1 1 -
कांगड़ा 3 1 -
किन्नौर 9 14 3
कुल्लू 23 12 12
लाहौल-स्पीति 30 57 3
मंडी 18 12 19
शिमला29-3
सिरमौर6--
सोलन 10--
ऊना-1-
कुल148 9847
Himachal Monsoon Disaster 2025
बादल फटने के बाद तबाही का मंजर (ETV Bharat)

454 लोगों की मौत

वहीं, राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के मुताबिक इस मानसून सीजन में 20 जून से लेकर अब तक 454 लोगों की मौत हो चुकी है. जिसमें से 83 लोगों की मौत सिर्फ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की वजह से हुई है. जबकि डूबने से, बिजली गिरने से, आग की चपेट में आने से, सांप के काटने से, बिजली का करंट लगने से, पेड़ या चट्टान से गिरने से या अन्य कारणों से 181 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. वहीं, इस दौरान सड़क हादसों में 190 लोगों की मौत हुई है. 498 लोग इस बरसात सीजन में जख्मी हुए हैं. जबकि 50 लोग प्राकृतिक आपदा के चलते लापता हो गए हैं. जिनका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आज खत्म होगा मानसून सीजन! अब तक 4881.21 करोड़ का नुकसान, 454 लोगों की मौत, 50 लापता

ये भी पढ़ें: क्या बदल रहा है बादल फटने का ट्रेंड? इस बार निचले इलाकों में क्यों बढ़ रही तबाही?

ये भी पढ़ें: खेतों में सड़ गई गोभी की फसल, लाहौल घाटी में जयराम ने किसानों की सुनी पीड़ा, सरकार पर साधा निशाना

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL MONSOON DISASTER 2025LANDSLIDE IN HIMACHALHIMACHAL CLOUDBURSTHIMACHAL FLASH FLOODSHIMACHAL DISASTER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?

यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.