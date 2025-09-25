हिमाचल में मानसून की तबाही, 47 बार बादल फटा, 148 लैंडस्लाइड, देखें सभी 12 जिलों का हाल
हिमाचल में मानसून सीजन के दौरान 454 लोगों ने अपनी जान गंवाई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 12:40 PM IST
शिमला: हिमाचल में इस साल मानसून सीजन ने जमकर तबाही मचाई है. प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रदेशभर में जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. प्रदेशभर में सरकारी और निजी संपत्ति को मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक 4881.21 करोड़ का नुकसान हुआ है. आज प्रदेश में मानसून सीजन खत्म हो रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 सितंबर को प्रदेश से मानसून विदा हो जाएगा और लोगों को भारी बरसात से राहत मिलेगी. हालांकि जाते-जाते भी मानसून ने प्रदेश में खूब कहर मचाया है.
प्रदेश में 98 फ्लैश फ्लड
वहीं, राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के मुताबिक प्रदेशभर में अभी तक 148 लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज की गई हैं. जबकि फ्लैश फ्लड की 98 और बादल फटने की 47 घटनाएं दर्ज की गई हैं. बिलासपुर जिले में 8 लैंडस्लाइड और एक बादल फटने की घटना दर्ज की गई है. जबकि चंबा जिले में 11 लैंडस्लाइड और 6 बादल फटने की घटना, हमीरपुर जिले में एक लैंडस्लाइड और एक फ्लैश फ्लड की घटना, कांगड़ा जिले में 3 लैंडस्लाइड और एक फ्लैश फ्लड की घटना, किन्नौर जिले में 9 लैंडस्लाइड, 14 फ्लैश फ्लड और 3 बादल फटने की घटना, कुल्लू जिले में 23 लैंडस्लाइड, 12 फ्लैश फ्लड और 12 बादल फटने की घटना, लाहौल-स्पीति जिले में 30 लैंडस्लाइड, 57 फ्लैश फ्लड और 3 बादल फटने की घटना, मंडी जिले में 18 लैंडस्लाइड, 12 फ्लैश फ्लड और 19 बादल फटने की घटना, शिमला जिले में 29 लैंडस्लाइड और 3 बादल फटने की घटना, सिरमौर जिले में 6 लैंडस्लाइड, सोलन जिले में 10 लैंडस्लाइड और ऊना में एक फ्लैश फ्लड की घटना दर्ज की गई.
हिमाचल में मानसून सीजन में तबाही
(20 जून से अब तक)
|जिला
|लैंडस्लाइड
|फ्लैश फ्लड
|बादल फटना
|बिलासपुर
|8
|-
|1
|चंबा
|11
|-
|6
|हमीरपुर
|1
|1
|-
|कांगड़ा
|3
|1
|-
|किन्नौर
|9
|14
|3
|कुल्लू
|23
|12
|12
|लाहौल-स्पीति
|30
|57
|3
|मंडी
|18
|12
|19
|शिमला
|29
|-
|3
|सिरमौर
|6
|-
|-
|सोलन
|10
|-
|-
|ऊना
|-
|1
|-
|कुल
|148
|98
|47
454 लोगों की मौत
वहीं, राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के मुताबिक इस मानसून सीजन में 20 जून से लेकर अब तक 454 लोगों की मौत हो चुकी है. जिसमें से 83 लोगों की मौत सिर्फ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की वजह से हुई है. जबकि डूबने से, बिजली गिरने से, आग की चपेट में आने से, सांप के काटने से, बिजली का करंट लगने से, पेड़ या चट्टान से गिरने से या अन्य कारणों से 181 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. वहीं, इस दौरान सड़क हादसों में 190 लोगों की मौत हुई है. 498 लोग इस बरसात सीजन में जख्मी हुए हैं. जबकि 50 लोग प्राकृतिक आपदा के चलते लापता हो गए हैं. जिनका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.