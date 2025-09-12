ETV Bharat / state

हिमाचल को लगी 4313.99 करोड़ की चपत, 583 सड़कें बंद, जानें आपके जिले में कितना हुआ नुकसान?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने 12 से 14 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश, आंधी, बिजली चमकने और गरजना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मानसून ने इस साल 20 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था. तब से लेकर अब तक प्रदेशभर में 4313.99 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. वहीं, मानसून एक बार फिर से प्रदेश में सक्रिय हो गया है. जिससे प्रदेश में नुकसान का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है. इस मानसून सीजन में आई आपदा ने प्रदेशभर में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है.

कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा नुकसान

प्रदेश में 20 जून को मानसून सीजन की शुरुआत से लेकर 11 सितंबर तक सरकारी और निजी संपत्ति को 4313.99 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जिले को हुआ है. जिले में अब तक 1422.17 करोड़ का नुकसान हो चुका है. जबकि मंडी जिले को 1285.89 करोड़, चंबा जिले को 1212.15 करोड़ और ऊना जिले को 1019.32 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा कुल्लू जिले में 922.57 करोड़, हमीरपुर जिले को 795.72 करोड़, शिमला जिले को 784.76 करोड़, बिलासपुर जिले को 733.40 करोड़, सोलन जिले को 712.40 करोड़, सिरमौर जिले को 224.21 करोड़, किन्नौर जिले को 136.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले को 38.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

PWD को सबसे ज्यादा क्षति

वहीं, बरसात ने सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) विभाग को पहुंचाया है. इस मानसून में अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग को 2666.84 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. प्रदेशभर में 583 सड़कें बंद हैं. वहीं, जल शक्ति विभाग की भी 364 जलापूर्ति योजनाएं ठप पड़ी हैं. जिसके चलते इस साल विभाग को अब तक 1291.51 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसके अलावा बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़, कृषि विभाग को 51.64 करोड़ और बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ की क्षति हुई है.