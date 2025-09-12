ETV Bharat / state

हिमाचल को लगी 4313.99 करोड़ की चपत, 583 सड़कें बंद, जानें आपके जिले में कितना हुआ नुकसान?

हिमाचल में मानसून सीजन में हुए नुकसान का आंकड़ा 4313.99 करोड़ पहुंच गया है. मौसम विभाग ने फिर चेतावनी जारी की है.

Himachal Monsoon Disaster 2025
हिमाचल मानसून आपदा 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 11:02 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 11:52 AM IST

4 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने 12 से 14 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश, आंधी, बिजली चमकने और गरजना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मानसून ने इस साल 20 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था. तब से लेकर अब तक प्रदेशभर में 4313.99 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. वहीं, मानसून एक बार फिर से प्रदेश में सक्रिय हो गया है. जिससे प्रदेश में नुकसान का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है. इस मानसून सीजन में आई आपदा ने प्रदेशभर में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है.

कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा नुकसान

प्रदेश में 20 जून को मानसून सीजन की शुरुआत से लेकर 11 सितंबर तक सरकारी और निजी संपत्ति को 4313.99 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जिले को हुआ है. जिले में अब तक 1422.17 करोड़ का नुकसान हो चुका है. जबकि मंडी जिले को 1285.89 करोड़, चंबा जिले को 1212.15 करोड़ और ऊना जिले को 1019.32 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा कुल्लू जिले में 922.57 करोड़, हमीरपुर जिले को 795.72 करोड़, शिमला जिले को 784.76 करोड़, बिलासपुर जिले को 733.40 करोड़, सोलन जिले को 712.40 करोड़, सिरमौर जिले को 224.21 करोड़, किन्नौर जिले को 136.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले को 38.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

PWD को सबसे ज्यादा क्षति

वहीं, बरसात ने सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) विभाग को पहुंचाया है. इस मानसून में अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग को 2666.84 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. प्रदेशभर में 583 सड़कें बंद हैं. वहीं, जल शक्ति विभाग की भी 364 जलापूर्ति योजनाएं ठप पड़ी हैं. जिसके चलते इस साल विभाग को अब तक 1291.51 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसके अलावा बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़, कृषि विभाग को 51.64 करोड़ और बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ की क्षति हुई है.

कुल्लू में सबसे ज्यादा सड़कें बंद

हिमाचल में बीते दिनों हुई भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण प्रदेश में कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हुई है. खासकर कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है. प्रदेशभर में 583 सड़कों पर यातायात ठप है. 3 नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद है. जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा सड़कें कुल्लू जिले में बंद हैं. जिले में 204 सड़कें और दो नेशनल हाईवे (NH-03, NH-305) बंद हैं. वहीं, मंडी जिले में 156 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा शिमला जिले में 57 सड़कें, कांगड़ा जिले में 44 सड़कें, चंबा जिले में 35 सड़कें, सिरमौर जिले में 32 सड़कें, ऊना जिले में 19 सड़कें और एक नेशनल हाईवे-503A, सोलन जिले में 16 सड़कें, बिलासपुर जिले में 15 सड़कें, हमीरपुर जिले में 3 और किन्नौर जिले में 2 सड़कें बंद हैं. '

380 लोगों की मौत, 40 लापता

वहीं, प्रदेशभर में बरसात में कई लोग काल का ग्रास बन गए. लोगों की आंखों के सामने उनके आशियाने जमींदोज हो गए. 20 जून से 11 सितंबर तक प्रदेशभर में इस बरसात में 380 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 447 लोग घायल और 40 लोग अभी तक लापता हैं. प्रदेश में 499 पक्के और 781 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं. जबकि 1793 पक्के और 3850 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. वहीं, 480 दुकानें/फैक्ट्रियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. जबकि 5762 गौशालाएं ध्वस्त हो चुकी हैं.

Last Updated : September 12, 2025 at 11:52 AM IST

