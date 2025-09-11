मानसून आपदा से हिमाचल में अब तक 4306.76 करोड़ का नुकसान, 380 लोगों की मौत...40 लापता, 582 सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. 4 दिन तक भारी बरसात का अलर्ट है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 10:39 AM IST|
Updated : September 11, 2025 at 11:04 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून सीजन में भारी बारिश ने खूब कहर बरपाया है. आसमानी आफत ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है. प्रदेश में आई इस त्रासदी में अब तक हिमाचल को 4306.76 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है. सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए. 6734 मकान आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए. हजारों परिवार बेघर हो गए. ऐसे में अब बारिश की आहट भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही है. वहीं, मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में 16 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा. जबकि 12 से 15 सितंबर तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में एक बार फिर प्रदेश पर आपदा के डर का साया मंडराने लगा है. खासकर उन इलाकों में जहां पहले ही आपदा ने भारी तबाही मचाई है.
कांगड़ा में बरसात ने मचाई तबाही
हिमाचल सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस साल 20 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर 10 सितंबर तक 4306.76 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जिले में हुआ है. कांगड़ा जिले में अब तक आपदा से 1409.82 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं, भारी बरसात के कहर से मंडी जिले में 1285.89 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा चंबा जिले में 1120.06 करोड़, ऊना जिले में 979.23 करोड़, कुल्लू जिले में 922.57 करोड़, हमीरपुर जिले में 787.39 करोड़, सोलन जिले में 709.10 करोड़, बिलासपुर जिले में 704.65 करोड़, शिमला जिले में 676.48 करोड़, सिरमौर जिले में 221.57 करोड़, किन्नौर जिले में 136.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 38.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.
हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान
(20/06/2025- 10/09/2025)
|जिला
|नुकसान (करोड़ों में)
|कांगड़ा
|1409.82
|मंडी
|1285.89
|चंबा
|1120.06
|ऊना
|979.23
|कुल्लू
|922.57
|हमीरपुर
|787.39
|सोलन
|709.10
|बिलासपुर
|704.65
|शिमला
|676.48
|सिरमौर
|221.57
|किन्नौर
|136.65
|लाहौल-स्पीति
|38.06
|कुल
|4306.76
380 लोगों की मौत
वहीं, इस मानसून सीजन में 20 जून से 10 सितंबर तक 380 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. जबकि 439 लोग जख्मी हुए हैं 40 लोग अभी भी लापता हैं. जिनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. प्रदेशभर में 498 पक्के और 767 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जबकि 1707 पक्के और 3762 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. प्रदेश में 478 दुकानों/फैक्ट्रियों को भी नुकसान हुआ है. इसके अलावा 5612 गौशालाएं ध्वस्त हो चुकी हैं.
हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान
(20/06/2025- 10/09/2025)
|विभाग
|नुकसान (करोड़ों में)
|लोक निर्माण विभाग
|2666.84
|जल शक्ति विभाग
|1287.23
|बिजली बोर्ड
|139.46
|कृषि विभाग
|51.64
|बागवानी विभाग
|27.43
प्रदेशभर में 586 सड़कें बंद
वहीं, इस बार मानसून सीजन में विभिन्न विभागों को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है. सबसे ज्यादा लोक निर्माण विभाग को नुकसान हुआ है. भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से प्रदेशभर में जगह-जगह सड़कें टूट गई हैं. 10 सितंबर की शाम तक प्रदेशभर में 4 नेशनल हाईवे और 582 सड़कें बंद थी. इस बरसात में अब तक पीडब्ल्यूडी को 2666.84 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसके अलावा जल शक्ति विभाग की प्रदेशभर में 378 जलापूर्ति योजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं. आईपीएच विभाग को अब तक 1287.23 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़, कृषि विभाग को 51.64 करोड़ और बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ का नुकसान हुआ है.
|हिमाचल में सड़कें बंद
|जिला
|सड़कें बंद
|कुल्लू
|214
|मंडी
|150
|शिमला
|58
|कांगड़ा
|42
|चंबा
|30
|सिरमौर
|28
|सोलन
|19
|ऊना
|19
|बिलासपुर
|10
|लाहौल-स्पीति
|07
|हमीरपुर
|03
|किन्नौर
|2
|कुल
|582
कुल्लू में सबसे ज्यादा सड़कें बंद
वहीं, प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 586 सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप है. सबसे ज्यादा सड़कें कुल्लू जिले में बंद हैं. जिले में 214 सड़कें और दो नेशनल हाईवे (NH-03 और NH-305) बंद हैं. मंडी जिले में 150 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा शिमला जिले में 58 सड़कें, कांगड़ा जिले में 42 सड़कें, चंबा जिले में 30 सड़कें, सिरमौर जिले में 28 सड़कें, सोलन में 19 सड़कें, ऊना जिले में 19 सड़कें और एक नेशनल हाईवे-503A बंद हैं. वहीं, बिलासपुर में 10 सड़कें, लाहौल-स्पीति जिले में 07 सड़कें, हमीरपुर जिले में 03 सड़कें और किन्नौर जिले में 2 सड़कें और एक नेशनल हाईवे-05 यातायात के लिए बंद है.