मानसून आपदा से हिमाचल में अब तक 4306.76 करोड़ का नुकसान, 380 लोगों की मौत...40 लापता, 582 सड़कें बंद

हिमाचल आपदा 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 10:39 AM IST | Updated : September 11, 2025 at 11:04 AM IST 4 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून सीजन में भारी बारिश ने खूब कहर बरपाया है. आसमानी आफत ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है. प्रदेश में आई इस त्रासदी में अब तक हिमाचल को 4306.76 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है. सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए. 6734 मकान आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए. हजारों परिवार बेघर हो गए. ऐसे में अब बारिश की आहट भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही है. वहीं, मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में 16 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा. जबकि 12 से 15 सितंबर तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में एक बार फिर प्रदेश पर आपदा के डर का साया मंडराने लगा है. खासकर उन इलाकों में जहां पहले ही आपदा ने भारी तबाही मचाई है. कांगड़ा में बरसात ने मचाई तबाही हिमाचल सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस साल 20 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर 10 सितंबर तक 4306.76 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जिले में हुआ है. कांगड़ा जिले में अब तक आपदा से 1409.82 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं, भारी बरसात के कहर से मंडी जिले में 1285.89 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा चंबा जिले में 1120.06 करोड़, ऊना जिले में 979.23 करोड़, कुल्लू जिले में 922.57 करोड़, हमीरपुर जिले में 787.39 करोड़, सोलन जिले में 709.10 करोड़, बिलासपुर जिले में 704.65 करोड़, शिमला जिले में 676.48 करोड़, सिरमौर जिले में 221.57 करोड़, किन्नौर जिले में 136.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 38.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान (20/06/2025- 10/09/2025) जिला नुकसान (करोड़ों में) कांगड़ा 1409.82 मंडी 1285.89 चंबा 1120.06 ऊना 979.23 कुल्लू 922.57 हमीरपुर 787.39 सोलन 709.10 बिलासपुर 704.65 शिमला 676.48 सिरमौर 221.57 किन्नौर 136.65 लाहौल-स्पीति 38.06 कुल 4306.76 380 लोगों की मौत

