हिमाचल पर प्रकृति का कहर! 366 लोगों की मौत...41 लापता, अब तक 4079 करोड़ का नुकसान, 866 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने जमकर तबाही मचाई है. प्रदेशभर में 4079.06 करोड़ का नुकसान हो चुका है.

Himachal Monsoon Disaster 2025
हिमाचल मानसून आपदा 2025 (ETV Bharat)
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन इस साल मानसून ने हिमाचल को कभी न भूलने वाले गहरे जख्म दिए हैं. प्रदेशभर में हर ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है. प्रदेशभर में 20 जून 2025 से लेकर अब तक 4079.06 करोड़ का नुकसान हो चुका है. बारिश थमने के बाद बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि दिल दहलाने वाली हैं. प्रदेशभर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं ने जमकर कहर बरपाया है.

कांगड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान

राजस्व विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 जून 2025 से लेकर 6 सितंबर 2025 तक प्रदेश में निजी और सरकारी संपत्ति को 4079.06 करोड़ का नुकसान हो चुका है. सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जिले को हुआ है. इस मानसून सीजन में कांगड़ा जिले में 1318.93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इसके अलावा मंडी जिले को 1263.64 करोड़, चंबा जिले को 1097.82 करोड़, कुल्लू जिले को 895.57 करोड़, ऊना जिले को 889.14 करोड़, हमीरपुर जिले को 736.38 करोड़, शिमला जिले को 599.15 करोड़, बिलासपुर जिले को 580.77 करोड़, सोलन जिले को 550.03 करोड़, सिरमौर जिले में 196.65 करोड़, किन्नौर जिले में 136.15 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 37.91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

हिमाचल में नुकसान

(20 जून 2025- 6 सितंबर 2025)

जिला नुकसान
कांगड़ा1318.93
मंडी 1263.64
चंबा 1097.82
कुल्लू895.57
ऊना 889.14
हमीरपुर736.38
शिमला 599.15
बिलासपुर580.77
सोलन 550.03
सिरमौर196.65
किन्नौर136.15
लाहौल-स्पीति37.91
कुल4079.06

366 लोग बने काल का ग्रास

वहीं, हिमाचल में आई त्रासदी में प्रदेशभर में लोगों ने अपनों को खो दिया है. 20 जून 2025 से लेकर 6 सितंबर 2025 तक प्रदेश में 366 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. जबकि 426 लोग घायल हैं और 41 लापता हैं. इसके अलावा 1159 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जिसमें 467 पक्के घर और 692 कच्चे घर शामिल हैं. वहीं, 4866 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, जिसमें 1476 पक्के घर और 3390 कच्चे घर हैं. प्रदेशभर में 455 दुकानों/फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा 5113 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं.

हिमाचल में 866 सड़कें बंद

हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान के चलते सड़कें और नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो गए हैं. लैंडस्लाइड और बाढ़ ने सड़कों को खासा नुकसान पहुंचाया है. जिससे कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है. प्रदेश में कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हुए है. प्रदेशभर में 3 नेशनल हाईवे समेत 869 सड़कें बंद हैं. सबसे ज्यादा सड़कें कुल्लू जिले में बंद हैं. जिले में 225 सड़कें और दो नेशनल हाईवे (NH-03, NH-305) बंद है. इसके अलावा मंडी जिले में 191, शिमला जिले में 154, चंबा जिले में 116, सिरमौर जिले में 45, कांगड़ा जिले में 42, ऊना जिले में 33, सोलन जिले में 22, बिलासपुर जिले में 18, लाहौल-स्पीति जिले में 11, किन्नौर जिले में 6 सड़कें व एक नेशनल हाईवे-01 और हमीरपुर में 3 सड़कें बंद हैं.

हिमाचल में बंद सड़कें
जिला बंद सड़कें
कुल्लू 225
मंडी 191
शिमला 154
चंबा116
सिरमौर45
कांगड़ा42
ऊना33
बिलासपुर 18
लाहौल-स्पीति 11
किन्नौर 06
हमीरपुर 03
कुल866

PWD को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

हिमाचल में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के कारण सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी को हुआ है. पीडब्ल्यूडी को इस साल मानसून में 20 जून 2025 से लेकर 6 सितंबर 2025 तक 2518.54 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. प्रदेश में 866 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए हैं. जल शक्ति विभाग की 389 पेयजल परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं. जिससे विभाग को 1254.92 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसके अलावा बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़, बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ और कृषि विभाग को 11.45 करोड़ का नुकसान हुआ है.

