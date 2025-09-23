हिमाचल में 9107 घर क्षतिग्रस्त, 4861.16 करोड़ का नुकसान, 451 लोगों की मौत, 47 लापता
हिमाचल में इस मानसून सीजन अब तक सरकारी-निजी संपत्ति को 4861.16 करोड़ का नुकसान हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 11:16 AM IST
शिमला: हिमाचल में इस साल मानसून सीजन में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है. प्रदेशभर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है. सभी जिलों में बरसात से खासा नुकसान हुआ है. प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी. तब से लेकर 22 सितंबर तक प्रदेशभर में 4861.16 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. प्रदेश में मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 25 सितंबर तक मानसून प्रदेश को अलविदा कह देगा. मगर इस साल मानसून ने जाते-जाते भी प्रदेश में जमकर कहर बरपाया है. जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. हजारों घर इस बरसात की भेंट चढ़ गए हैं. जिससे हजारों परिवार बेघर हो गए हैं और अब तंबुओं में रहने को मजबूर हो गए हैं. कई जगह पूरे के पूरे गांव धंसने लगे हैं, जिससे अब लोगों के पास नया घर बनाने के लिए जगह तक नहीं बची है. ऐसे में लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं.
इस जिले पर आपदा की सबसे ज्यादा मार
इस साल मानसून का सबसे ज्यादा कहर चंबा जिले पर बरसा है. चंबा जिले को मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक 2387.64 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. वहीं, कांगड़ा जिले में 2027.41 करोड़ रुपए की क्षति हुई है. जबकि शिमला जिले में 1962.08 करोड़, मंडी जिले में 1478.68 करोड़, ऊना जिले में 1195.57 करोड़ और कुल्लू जिले में 1049.07 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसके अलावा हमीरपुर जिले में 992.71 करोड़, बिलासपुर जिले में 939.39 करोड़, सोलन जिले में 878.95 करोड़, सिरमौर जिले में 248.30 करोड़, किन्नौर में 153.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति में 121.80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.
PWD को सबसे ज्यादा नुकसान
प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग (PWD) को हुआ है. मानसून की एंट्री से लेकर अब तक प्रदेश में पीडब्ल्यूडी को 3000.15 करोड़ का नुकसान हो चुका है. प्रदेशभर में अभी भी 2 नेशनल हाईवे समेत 340 सड़कें बंद हैं. वहीं, जल शक्ति विभाग (IPH) को अभी तक 1463.89 करोड़ का नुकसान हुआ है. आईपीएच विभाग की 77 जलापूर्ति परियोजनाएं बंद पड़ी हैं. जबकि बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. बोर्ड के 45 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हैं. इसके अलावा कृषि विभाग को 51.64 करोड़ और बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.
प्रदेशभर में 338 सड़कें बंद
हिमाचल में आज सुबह तक प्रदेशभर में 338 सड़कें बंद है और दो नेशनल हाईवे भी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं. सबसे ज्यादा सड़कें प्रदेश में मंडी जिले में बंद है. जिले में 109 सड़कें बंद हैं. वहीं, कुल्लू जिले में 106 सड़कें और एक नेशनल हाईवे 03 बंद है. इसके अलावा कांगड़ा जिले में 40 सड़कें, शिमला जिले में 22 सड़कें, चंबा जिले में 15 सड़कें, ऊना जिले में 13 सड़कें और एक नेशनल हाईवे 503A, बिलासपुर जिले में 11 सड़कें, सोलन जिले में 8 सड़कें, हमीरपुर जिले में 7 सड़कें, सिरमौर में 4 और किन्नौर में 3 सड़कें बंद हैं.
1711 घर पूरी तरह से नष्ट
हिमाचल में 20 जून 2025 से लेकर 22 सितंबर 2025 तक बरसात सीजन में 451 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 497 लोग घायल हुए हैं और 47 लोग अभी भी लापता हैं. प्रदेशभर में अभी तक 9107 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसमें से 1711 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें 665 पक्के और 1046 कच्चे घर शामिल हैं. जबकि 7396 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2344 पक्के और 5052 कच्चे घर शामिल हैं. इसके अलावा 495 दुकानों/ फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा है और 7265 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं.