हिमाचल में आपदा की मार! 4467.78 करोड़ का नुकसान, 394 लोगों की मौत और 41 लापता, 647 सड़कें बंद

हिमाचल में मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

Himachal Monsoon Disaster 2025
हिमाचल मानसून आपदा 2025 (ETV Bharat)
Published : September 14, 2025 at 12:37 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर बरपा है. प्रदेश में इस साल आई त्रासदी में न सिर्फ हजारों-करोड़ों का नुकसान हुआ है, बल्कि सैकड़ों लोग इस बरसात में काल का ग्रास बन गए. कई लोग लापता हो गए हैं. प्रदेशभर में सड़कों और आधारभूत संरचना को भारी नुकसान पहुंचा है. अब तक 4467.78 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. मौसम का ये कहर अभी थमा नहीं है. आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, 19 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. ऐसे में लोगों की दिक्कतें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है.

चंबा में सबसे ज्यादा नुकसान

हिमाचल में इस साल मानसून की शुरुआत 20 जून से लेकर 13 सितंबर तक सरकारी और निजी संपत्ति को 4467.78 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. इस साल सबसे ज्यादा नुकसान चंबा जिले को हुआ है. चंबा जिले में अब तक 1505.80 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं, कांगड़ा जिले में 1470.24 करोड़ रुपए की क्षति हुई है. जबकि मंडी जिले में 1285.89 करोड़, ऊना जिले में 1081.72 करोड़, कुल्लू जिले में 1029.07 करोड़, शिमला जिले में 853.09 करोड़, हमीरपुर जिले में 818.16 करोड़, बिलासपुर जिले में 784.92 करोड़, सोलन जिले में 739.45 करोड़, सिरमौर जिले में 231.71 करोड़, किन्नौर जिले में 140.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 38.06 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है.

हिमाचल में 7355 क्षतिग्रस्त

20 जून से लेकर 13 सितंबर तक प्रदेशभर में मानसून सीजन में 394 लोगों की मौत हो चुकी है. 455 लोग घायल हुए हैं और 41 लोग अभी भी लापता हैं. प्रदेशभर में 1403 घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं. जिनमें 544 पक्के और 859 कच्चे घर शामिल हैं. वहीं, 5952 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 1894 पक्के और 4058 कच्चे घर हैं. 485 दुकानों/ फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा है. जबकि 5993 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं.

PWD को सबसे ज्यादा नुकसान

वहीं, इस बरसात की सबसे ज्यादा मार लोक निर्माण विभाग को पड़ी है. लोक निर्माण विभाग को इस साल अब तक 2718.79 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. प्रदेशभर में 647 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे बंद है. वहीं, जल शक्ति विभाग की 343 जलापूर्ति योजनाएं मानसून सीजन में बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. आईपीएच विभाग को इस मानसून सीजन अब तक 1386.44 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा इस बरसात में बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़, कृषि विभाग को 51.64 करोड़ और बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

कुल्लू में 246 सड़कें बंद

हिमाचल में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं के चलते प्रदेश भर में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है. सड़कें टूटने से प्रदेशभर में कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हुई है. अब तक प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 647 सड़कें बंद हैं. सबसे ज्यादा सड़कें मंडी जिले में बंद हैं. जिले में 246 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा कुल्लू जिले में 170 सड़कें और दो नेशनल हाईवे (NH-03, NH-305), शिमला जिले में 58 सड़कें, कांगड़ा जिले में 45 सड़कें, चंबा जिले में 38 सड़कें, सिरमौर जिले में 24 सड़कें, ऊना जिले में 22 सड़कें और एक नेशनल हाईवे-503A, सोलन जिले में 17 सड़कें, बिलासपुर जिले में 13 सड़कें, हमीरपुर जिले में 12 सड़कें और किन्नौर जिले में 2 सड़कें बंद है.

