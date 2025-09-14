ETV Bharat / state

हिमाचल में आपदा की मार! 4467.78 करोड़ का नुकसान, 394 लोगों की मौत और 41 लापता, 647 सड़कें बंद

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर बरपा है. प्रदेश में इस साल आई त्रासदी में न सिर्फ हजारों-करोड़ों का नुकसान हुआ है, बल्कि सैकड़ों लोग इस बरसात में काल का ग्रास बन गए. कई लोग लापता हो गए हैं. प्रदेशभर में सड़कों और आधारभूत संरचना को भारी नुकसान पहुंचा है. अब तक 4467.78 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. मौसम का ये कहर अभी थमा नहीं है. आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, 19 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. ऐसे में लोगों की दिक्कतें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है.

चंबा में सबसे ज्यादा नुकसान

हिमाचल में इस साल मानसून की शुरुआत 20 जून से लेकर 13 सितंबर तक सरकारी और निजी संपत्ति को 4467.78 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. इस साल सबसे ज्यादा नुकसान चंबा जिले को हुआ है. चंबा जिले में अब तक 1505.80 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं, कांगड़ा जिले में 1470.24 करोड़ रुपए की क्षति हुई है. जबकि मंडी जिले में 1285.89 करोड़, ऊना जिले में 1081.72 करोड़, कुल्लू जिले में 1029.07 करोड़, शिमला जिले में 853.09 करोड़, हमीरपुर जिले में 818.16 करोड़, बिलासपुर जिले में 784.92 करोड़, सोलन जिले में 739.45 करोड़, सिरमौर जिले में 231.71 करोड़, किन्नौर जिले में 140.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 38.06 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है.

हिमाचल में 7355 क्षतिग्रस्त

20 जून से लेकर 13 सितंबर तक प्रदेशभर में मानसून सीजन में 394 लोगों की मौत हो चुकी है. 455 लोग घायल हुए हैं और 41 लोग अभी भी लापता हैं. प्रदेशभर में 1403 घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं. जिनमें 544 पक्के और 859 कच्चे घर शामिल हैं. वहीं, 5952 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 1894 पक्के और 4058 कच्चे घर हैं. 485 दुकानों/ फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा है. जबकि 5993 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं.