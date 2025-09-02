शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहाड़ों पर आसमान से बरसती आफत लगातार तबाही मचा रही है. कहीं लैंडस्लाइड से सड़कें अवरुद्ध हैं, तो कहीं नदियों-नालों के उफान ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. राहत-बचाव दल लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं. इस बीच, नुकसान का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत और प्रशासन में चिंता गहराती जा रही है. वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है. जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है. प्रदेश में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से 1 सितंबर तक 3158.04 करोड़ का नुकसान हुआ है. जिसमें अकेले पिछले 24 घंटों में भारी बारिश से 101.2 करोड़ की क्षति हुई है.

मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान

हिमाचल में मानसून की एंट्री के बाद से ही लगातार भारी बारिश हो रही है. जिस कारण हर रोज नुकसान का आंकड़ा बढ़ रहा है. बरसात से अब तक मंडी जिले को सबसे ज्यादा 1231.64 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसी तरह से कांगड़ा जिले में भी नुकसान का आंकड़ा 1062.02 करोड़ तक पहुंच चुका है. वहीं, बिलासपुर जिले में 298.23 करोड़, चंबा में 422.84 करोड़, हमीरपुर में 559.67 करोड़, किन्नौर में 133.25 करोड़, कुल्लू में 738.07 करोड़, लाहौल स्पीति में 37.20 करोड़, शिमला में 428.79 करोड़, सिरमौर में 148.94 करोड़, सोलन में 173.07 करोड़ और ऊना जिले में अब तक 601.80 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेश में अभी मानसून की विदाई में सितंबर माह बाकी बचा है. ऐसे में नुकसान का ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है.

हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान (20 जून 2025- 1 सितंबर 2025) जिला नुकसान (करोड़ों में) मंडी 1231.64 कांगड़ा 1062.02 बिलासपुर 298.23 चंबा 422.84 हमीरपुर 559.67 किन्नौर 133.25 कुल्लू 738.07 लाहौल-स्पीति 37.20 शिमला 428.79 सिरमौर 148.94 सोलन 173.07 ऊना 601.80 कुल 3158.04

326 लोगों की मौत

हिमाचल में मानसून अपने रौद्र रूप में है. प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 20 जून से 1 सितंबर तक 326 लोग अपनी जान गवां चुके हैं. वहीं, 41 लोग अभी लापता हैं और 385 लोग जख्मी हुए हैं. प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ की वजह से अभी तक 4196 घरों को अपनी चपेट में लिया है. इसमें 861 कच्चे और पक्के घरों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है. वहीं, 3335 घर आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके अलावा प्रदेशभर में अब तक 3813 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं. इसी तरह से राज्य में 471 दुकानों और फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है.

1281 सड़कें अभी बंद

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से आ रही बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण लोक निर्माण विभाग को अभी तक सबसे सबसे 1776.12 का नुकसान हुआ है. 01 सितंबर की शाम तक प्रदेश में कुल 1281 सड़के बंद है. इसमें 4 नेशनल हाईवे शामिल हैं. इसी तरह से जल शक्ति विभाग को भी पेयजल योजनाओं के बाढ़ की चपेट में आने और लैंडस्लाइड की वजह से लाइनें टूटने से 1101.11 करोड़ की क्षति हुई है. प्रदेश में 01 सितंबर शाम तक 790 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. इसके अलावा फसलें बर्बाद होने से कृषि को भी 11.45 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसी तरह से बागवानी को भी 27.43 करोड़ की क्षति हुई है. वहीं, बिजली बोर्ड को भी अब तक 139.46 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है.

हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान (20 जून 2025- 1 सितंबर 2025) विभाग नुकसान (करोड़ों में) लोक निर्माण विभाग 1776.12 जल शक्ति विभाग 1101.11 कृषि विभाग 11.45 बागवानी विभाग 27.43 बिजली बोर्ड 139.46

हिमाचल में अब तक 858.2 मिलीमीटर बारिश

हिमाचल में मानसून सीजन में बारिश का क्रम लगातार जारी है. प्रदेश में मानसून सीजन में 1 जून से 1 सितंबर तक कुल 852.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 39 फीसदी अधिक है. प्रदेश में इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 618.9 मिलीमीटर बारिश का है.

बिलासपुर जिले में 1158.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 66 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

चंबा जिले में 957.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, यह आंकड़ा सामान्य से 32 फीसदी अधिक है.

हमीरपुर जिले में 1252.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 48 फीसदी अधिक है.

कांगड़ा जिले में 1633.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, ये आंकड़ा सामान्य से 16 फीसदी ज्यादा है.

किन्नौर जिले में 252 मिलीमीटर बारिश हुई है, यहां भी बारिश सामान्य से 34 फीसदी अधिक दर्ज हुई है.

कुल्लू जिले में 850.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 87 फीसदी अधिक है.

लाहौल-स्पीति में 196.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, सिर्फ इसी जिले में सामान्य से 35 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई है.

मंडी जिले में 1592.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जोकि सामान्य से 66 फीसदी ज्यादा है.

शिमला जिले में 1061.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो किसी भी जिले के मुकाबले में सामान्य से सबसे ज्यादा 104 फीसदी अधिक है.

सिरमौर जिले में 1453.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, ये आंकड़ा सामान्य से 43 फीसदी अधिक है.

सोलन जिले में 1240.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 69 फीसदी अधिक है.

ऊना जिले में 1396.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जोकि सामान्य से 72 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट

वहीं, आज भी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. तीन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट और बाकी 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. 3 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा. कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.