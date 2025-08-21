कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में एक ओर जहां बरसात का कहर जारी है. वहीं, सेब सीजन भी शुरू हो गया है. प्रदेश में सड़कों की खराब हालत के कारण बागवान मंडियों तक सेब की फसल नहीं पहुंचा पा रहे हैं. वहीं, अब बरसात की मार सेब के दामों पर पड़ना भी शुरू हो गई है. शुरुआती सीजन में जहां बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिल रहे थे. वहीं, अब बरसात का असर सेब के दामों पर भी दिखना शुरू हो गया है. सेब के कम दाम मिलने से बागवान भी खासे परेशान हैं.

सेब के दाम कई गुणा गिरे

वहीं, भारी बारिश के चलते इन दिनों कुल्लू से मंडी सड़क पर सफर करना जानलेवा बना हुआ है. बीते चार दिनों से इस सड़क पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है. जिसके चलते यहां पर बाहरी राज्यों की ओर से आने वाली कई गाड़ियां भी फंसी हुई हैं. कुल्लू में सड़क के बार-बार बंद होने का बुरा असर सेब सीजन पर भी पड़ा है. इस साल सेब सीजन की शुरुआती दौर में मंडियों में बागवानों को सेब के दाम 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे थे, लेकिन कुल्लू-मंडी सड़क पर हो रहे लैंडस्लाइड के कारण सेब के दाम गिर गए हैं और अब ये दाम 30 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं. खराब मौसम के कारण न तो व्यापारी कुल्लू की मंडियों का रुख कर पा रहे हैं औ न ही कोई ड्राइवर यहां आने का खतरा मोल रहा है. ऐसे में कुल्लू में खराब सड़क से सेब कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.

हिमाचल में सेब सीजन पर भारी बारिश का कहर (ETV Bharat)

ब्यास नदी में सब्जियां फेंकने को मजबूर

कुल्लू- मंडी सड़क मार्ग पर बार-बार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते पहली बार जिला कुल्लू की पतलीकूहल और बंदरोल सब्जी मंडी को भी दो दिनों के लिए बंद किया गया है. यहां पर व्यापारियों द्वारा स्थानीय आढ़तियों के साथ बैठक की गई और फैसला लिया गया कि फिलहाल दो दिनों तक की सब्जी मंडी को बंद रखा जाए, क्योंकि व्यापारियों द्वारा जो पहले से ही गोभी मटर और सेब की फसल खरीदी गई है, वो भी अभी तक बाहरी राज्यों की मंडियों तक नहीं पहुंच पाई है. इसके अलावा लाहौल-स्पीटि से आ रहे मटर और गोभी की फसल को भी कई वाहन चालक यहां ब्यास नदी में फेंक रहे हैं. ऐसे में बाहरी राज्यों के व्यापारियों को भी यहां पर लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रह है.

बंद नरोल सब्जी मंडी में आए व्यापारी मोहम्मद और हेमंत का कहना है, "इस साल खराब सड़क होने के चलते लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है. यहां जो भी कृषि उत्पाद खरीदे गए हैं, वो यहां पर सड़ रहे हैं. एक ट्रक में करीब करीब 7 लाख रुपए का माल खरीदा जाता है, लेकिन समय पर यह माल बाहरी राज्यों की मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है. ऐसे में इस सीजन में हमें 25 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है. प्रशासन को चाहिए कि वो खराब सड़कों की हालत को देखते हुए यहां अतिरिक्त मशीनरी तैनात करें और सब्जी मंडी से जाने वाली गाड़ियों के लिए भी समय सीमा निर्धारित करें, ताकि सब्जी मंडी से जाने वाली गाड़ियां समय पर बाहरी राज्यों के लिए निकल सके."

औट-मंडी सड़क पर लैंडस्लाइड

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का तांडव जारी है. जगह-जगह भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते रास्ते अवरुद्ध हैं. जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. वहीं, इन दिनों औट से लेकर मंडी तक सड़क की हालात बहुत खराब है. हालांकि यहां पर लगातार सड़क मार्ग बहाल किया जा रहा है, लेकिन अचानक पहाड़ी से हो रहे लैंडस्लाइड के चलते यहां 36 घंटे तक सड़क बंद रही. जिसके चलते कई गाड़ियों के ड्राइवरों द्वारा मटर-गोभी की फसल को ब्यास नदी में भी फेंका गया. हालांकि अब सड़क पर एक तरफा गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों का इतना लंबा जाम लग गया है कि सेब और सब्जियों से लदे ट्रक समय पर ये रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं. जिस कारण उनका सारा माला ट्रकों में ही खराब हो रहा है.

सड़क पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम (ETV Bharat)

मंडियों में नहीं है खरीददार

वही पतलीकूहल सब्जी मंडी के आढ़ती नारायण और गोविंद का कहना है कि सब्जी मंडी में किसानों और बागवानों द्वारा अपनी फसल तो लाई जा रही है, लेकिन यहां पर उसे खरीदने के लिए खरीददार ही नहीं है. ऐसे में सेब के दामों का भी इस पर बुरा असर पड़ रहा है. जिला प्रशासन से भी इस बारे में बात की जा रही है कि सब्जी मंडी से जाने वाली गाड़ियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाए और समय पर उन गाड़ियों को यहां से निकाला जाए, ताकि बाहरी राज्यों से व्यापारी भी यहां आ सके और किसानों-बागवानों को उनकी फसल के उचित दाम मिल सके.

"अभी जिला कुल्लू में सेब का सीजन शुरू हुआ है और जिले भर की मंडियों में 7 लाख सेब की पेटियां आई हैं. कुल्लू-मंडी सड़क की हालत को लेकर जिला प्रशासन से चर्चा की गईं है और फल व सब्जी से लदी हुई गाड़ियों को जाने के लिए समय तय करने की मांग रखी गई है. ऐसे में जल्द प्रशासन द्वारा इस बारे में फैसला लिया जाएगा, ताकि किसानों, बागवानों और व्यापारियों को दिक्कत न झेलनी पड़े." - शगुन सूद, सचिव, एपीएमसी कुल्लू

सेब कलेक्शन सेंटर खोलने की मांग

वहीं, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि मंडी-कुल्लू सड़क की खराब हालत को देखते हुए उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखा है. वहीं, प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह फल और सब्जियों की गाड़ियों को निकालने के लिए यहां पर विशेष व्यवस्था करें, ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी प्रभावित न हो. इसके अलावा प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द सेब कलेक्शन सेंटर भी खोलना चाहिए, ताकि सी ग्रेड का सेब बागवानों से खरीदा जा सके. कलेक्शन सेंटर न खोलने के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बागवान अपने सेब को नदी नालों में फेंकने के लिए भी मजबूर हो गए हैं.