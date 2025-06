ETV Bharat / state

हिमाचल मानसून: 7 दिनों में 31 लोगों की मौत, 29 करोड़ का नुकसान, जानें मौसम का हाल - HIMACHAL DISASTER

हिमाचल मानसून 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 28, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 10:15 AM IST 4 Min Read

शिमला: हिमाचल में इस बार 20 जून को मानसून की एंट्री हुई. मानसून ने शुरुआत में ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मानसून सीजन में 20 जून से 27 जून तक भारी बारिश के कारण अलग-अलग घटनाओं में अब तक 31 लोग अकाल मौत का ग्रास बन गए हैं. प्रदेश में अभी 3 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान एक या दो स्थानों में भारी बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है. 29.16 करोड़ का नुकसान वहीं, इस अवधि के दौरान चल और अचल संपति को 29.16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. मानसून सीजन के पिछले सात दिनों सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को 27.43 करोड़ रुपए का झेलना पड़ा है. लैंडस्लाइड और डंगे गिरने की वजह से प्रदेश भर में 53 सड़कें अवरुद्ध हैं. इसी तरह से 135 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं और पानी की 147 योजनाएं प्रभावित हुई हैं. वहीं प्रदेश में जुलाई महीने में सबसे अधिक बारिश होती है. जिससे नुकसान का ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है. अभी तक कुल 31 मौतें

29 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर व सोलन जिलों में एक से दो स्थानों पर भारी बारिश और चंबा, कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

30 जून को ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर व सोलन जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है. जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

1 जुलाई को मंडी, शिमला और सोलन जिले में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है. इन जिलों में 1 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है.

