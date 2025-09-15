ETV Bharat / state

हिमाचल में मानसून की आफत! अब तक 4489.05 करोड़ का नुकसान, 404 लोगों की मौत, 41 लापता

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के मुताबिक आज से भारी बारिश का दौर थमेगा.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 7:30 AM IST

Updated : September 15, 2025 at 7:41 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मानसून सक्रिय रहा. इस दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हुई है. प्रदेश में 20 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा. हालांकि भारी बारिश से प्रदेश को राहत मिलने की संभावना है. प्रदेश में इस साल मानसून ने अब तक जमकर तबाही मचाई है. जिसके चलते 20 जून से 14 सितंबर तक प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को 4489.05 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

20 सितंबर तक जारी रहेगी बारिश

मौसम विभाग ने प्रदेश में 20 सितंबर तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है. 19 सितंबर तक प्रदेशभर में कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. जबकि 20 सितंबर को मध्य पर्वतीय इलाकों और निचले व मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. ऐसे में सितंबर माह के अंत तक मानसून के कमजोर पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं. वहीं, इस साल सितंबर माह का आगाज भारी बारिश के रेड अलर्ट के साथ हुआ है. महीने के शुरुआत में ही प्रदेशभर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है.

चंबा में 1482.31 करोड़ का नुकसान

हिमाचल में मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक 4489.05 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. सबसे ज्यादा नुकसान इस साल मानसून सीजन में चंबा जिले को हुआ है. जिले में 1482.31 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. वहीं, कांगड़ा जिले में 1482.31 करोड़, मंडी जिले में 1285.89 करोड़, ऊना जिले में 1089.72 करोड़ और कुल्लू जिले में 1029.07 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा शिमला जिले में 857.09 करोड़, हमीरपुर जिले में 834.26 करोड़, बिलासपुर जिले में 787.42 करोड़, सोलन जिले में 747.45 करोड़, सिरमौर जिले में 232.21 करोड़, किन्नौर जिले में 140.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 38.06 करोड़ का नुकसान हुआ है.

अब तक 404 लोगों की मौत

बरसात सीजन में प्रदेशभर में अब तक 404 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, 462 लोग घायल हो गए हैं और 41 लोग अभी भी लापता हैं. प्रदेशभर में 1440 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जिसमें 564 पक्के और 876 कच्चे घर हैं. जबकि 6007 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, जिसमें 1919 पक्के और 4088 कच्चे घर शामिल हैं. इसके अलावा 485 दुकानें/फैक्ट्रियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और 6036 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं.

PWD को 2739.35 करोड़ का नुकसान

वहीं, इस मानसून सीजन में सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को झेलना पड़ा है. पीडब्ल्यूडी विभाग को अब तक 2739.35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. रविवार, 14 सितंबर की शाम तक प्रदेशभर में 3 नेशनल हाईवे और 565 सड़कें बंद हैं. वहीं, जल शक्ति विभाग की भी 188 जलापूर्ति योजनाएं क्षतिग्रस्त हैं. विभाग को इस बरसात में अब तक 1386.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. जबकि बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़, कृषि विभाग को 51.64 करोड़ और बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

