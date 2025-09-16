ETV Bharat / state

हिमाचल में विदाई से पहले मानसून ने मचाई तबाही, 24 घंटों में सामान्य से 534 फीसदी ज्यादा बारिश

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून विदाई से पहले भी तबाही मचा रहा है. पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 534 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. राजधानी शिमला में एक ही रात में 141 मिलीमीटर बारिश हुई. जिससे कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. अन्य जिलों में भी कई जगहों पर हुई मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी-नाले में तब्दील हो गई हैं. वहीं, कई जगहों पर भूस्खलन और जलभराव ने खतरे की स्थिति पैदा कर दी है. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

शिमला में मूसलाधार बारिश

प्रदेश में मानसून अपना कहर बरपा रहा है. सितंबर महीने में अब मानसून विदाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सितंबर माह में भी प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा. जिससे पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 15.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. जो सामान्य से 534 फीसदी अधिक है. इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 2.5 मिलीमीटर बारिश का है. शिमला में सबसे ज्यादा 141.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. देर रात करीब 11.30 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को नींद से जगा दिया. बहुत से लोग बारिश का रौद्र रूप देखकर रातभर सो नहीं पाए. वहीं, नगरोटा सुरियां में 135.2 मिलीमीटर बारिश, भटियात में 80, सुंदरनगर 60.5, स्लापड 57.9, ब्राह्मणी 54.4, गुलेर 54.2, मंडी 52.2, कांगड़ा 50.2, नैना देवी 46.8, मुरारी देवी 42.0 व करसोग में 34.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

409 लोगों की मौत