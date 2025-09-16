ETV Bharat / state

हिमाचल में विदाई से पहले मानसून ने मचाई तबाही, 24 घंटों में सामान्य से 534 फीसदी ज्यादा बारिश

शिमला में एक ही रात में सबसे ज्यादा 141 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी.

Himachal Monsoon 2025
हिमाचल मानसून 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 12:11 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून विदाई से पहले भी तबाही मचा रहा है. पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 534 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. राजधानी शिमला में एक ही रात में 141 मिलीमीटर बारिश हुई. जिससे कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. अन्य जिलों में भी कई जगहों पर हुई मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी-नाले में तब्दील हो गई हैं. वहीं, कई जगहों पर भूस्खलन और जलभराव ने खतरे की स्थिति पैदा कर दी है. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

शिमला में मूसलाधार बारिश

प्रदेश में मानसून अपना कहर बरपा रहा है. सितंबर महीने में अब मानसून विदाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सितंबर माह में भी प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा. जिससे पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 15.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. जो सामान्य से 534 फीसदी अधिक है. इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 2.5 मिलीमीटर बारिश का है. शिमला में सबसे ज्यादा 141.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. देर रात करीब 11.30 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को नींद से जगा दिया. बहुत से लोग बारिश का रौद्र रूप देखकर रातभर सो नहीं पाए. वहीं, नगरोटा सुरियां में 135.2 मिलीमीटर बारिश, भटियात में 80, सुंदरनगर 60.5, स्लापड 57.9, ब्राह्मणी 54.4, गुलेर 54.2, मंडी 52.2, कांगड़ा 50.2, नैना देवी 46.8, मुरारी देवी 42.0 व करसोग में 34.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

409 लोगों की मौत

हिमाचल में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से अब तक भारी बारिश के कारण 409 लोगों की मौत हो चुकी है. इस दौरान 473 लोग जख्मी और 41 लोग लापता हुए हैं. वहीं, भारी बारिश से लैंडस्लाइड होने और बाढ़ की वजह से अब तक 7,776 पक्के और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है. इसमें 1478 पक्के और कच्चे मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. वहीं, 6298 पक्के और कच्चे मकानों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है. अब तक 6147 गौशालाएं मिट्टी में मिल गई है. इसके अलावा 490 दुकानों/फैक्ट्रियों को भी नुकसान हुआ है.

प्रदेश में 653 सड़कें बंद

हिमाचल में भारी बारिश से हुए लैंडस्लाइड और मलबा आने से 653 सड़कें अभी बंद पड़ी है. इसमें तीन नेशनल हाईवे भी शामिल है. वहीं, अभी 1205 ट्रांसफार्मर बंद है. इसके अलावा जल शक्ति विभाग की 160 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को 4504.44 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को सबसे अधिक 2739.35 करोड़ की क्षति हुई है. जल शक्ति विभाग को भी 1395.39 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसके अलावा कृषि विभाग को 51.64 करोड़, बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़ और बागवानी को 27.39 करोड़ की चपत लगी है.

