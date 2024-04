हिमाचल में 16 मार्च से आचार संहिता लागू, तब से अब तक 7.23 करोड़ रुपये की नकदी सहित शराब जब्त - Himachal Model Code of Conduct

शिमला: हिमाचल में आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा सहित विधानसभा की छह सीटों पर उपचुनाव होने हैं. जिसके लिए चुनाव आयोग ने 16 मार्च को देश भर में लोकसभा सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव का ऐलान किया था.जिसके बाद हिमाचल में इसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी.

ऐसे में 16 मार्च के बाद पुलिस और आयकर विभाग ने संयुक्त रूप से 7,23,13,120 रुपये की अवैध शराब, नकदी, आभूषण आदि जब्त किए गए हैं. निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि "राज्य आबकारी एवं कराधान, पुलिस और अन्य विभागों ने आचार संहिता के दौरान 5.12 करोड़ की 3, 56,195 लीटर शराब जब्त की है. वहीं पुलिस विभाग ने अब तक 53.8 लाख की 27 किलोग्राम चरस, 97.82 लाख की 1.40 किलोग्राम हेरोइन व 21.66 लाख की नकदी जब्त की है". उन्होंने कहा कि "अब तक करीब 3.35 लाख के सोने व चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए हैं".



छह HAS बने IAS

केंद्रीय कार्मिक विभाग ने 6 HAS की डीपीसी के बाद IAS में प्रमोट कर दिया गया है. इसमें राजीव कुमार, विवेक चंदेल, सुनील शर्मा, विनय कुमार, दलीप कुमार नेगी व डॉ. पंकज ललित को प्रमोशन कर IAS बनाया गया है. इन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (रेगुलेशन रूल्स 1954 के तहत) प्रमोशन दी गई है, वहीं 6 HAS की प्रमोशन होने से प्रदेश में IAS की संख्या 112 से बढ़कर 118 हो गई है.



आईएएस-एचएएस को अतिरिक्त कार्यभार

हिमाचल से IAS चुनावी ड्यूटी पर चले गए हैं. ऐसे में सरकार ने इन अधिकारियों के विभागों का अतिरिक्त कार्यभार IAS सहित HAS को सौंपा है. जो निम्न हैं.

प्रबंध निदेशक एचआरटीसी रोहन चंद का अतिरिक्त कार्यभार डॉ यूनुस को सौंपा गया है. एचपी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोकटा का एडिशनल चार्ज रीमा कश्यप को दिया गया है. वहीं निदेशक ट्रांसपोर्ट डीसी नेगी का अतिरिक्त कार्यभार का जिम्मा डॉ यूनुस देखेंगे. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल का अतिरिक्त कार्यभार कमुद सिंह को दिया गया है. वहीं सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा एट धर्मशाला आतित्य नेगी का अतिरिक्त कार्यभार जाफर इकबाल को दिया गया है. निदेशक टीसीपी कमल कांत सरोच का अतिरिक्त कार्यभार अनुराग चंद्र देखेंगे. निदेशक महिला एवं बाल कल्याण रूपाली ठाकुर का अतिरिक्त कार्यभार गंधर्व राठौर संभालेंगे. निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग का अतिरिक्त कार्यभार का जिम्मा कुमुद सिंह को दिया गया है. इसी तरह से नीरज कुमार स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अतिरिक्त कार्यभार विनय कुमार देखेंगे. वहीं नीरज कुमार जो स्पेशल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का भी जिम्मा देख रहे है, इनके इस कार्यभार का अतिरिक्त कार्यभार की जिम्मेवारी HAS सुनील शर्मा को सौंपी गई है.

