हिमाचल में अगले चार दिन पड़ेंगे भारी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी - HIMACHAL WEATHER UPDATE

हिमाचल में अगले चार दिनों तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने हिमाचल में जारी किया ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने हिमाचल में जारी किया ऑरेंज अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 4:33 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद से लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. हिमाचल में आने वाले दिनों में भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने इस दौरान कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है. इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. सोमवार यानी आज शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है. मौसम विभाग द्वारा आज भी देर रात तक कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया, "11 अगस्त से 14 अगस्त तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 15 अगस्त को भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है. हिमाचल प्रदेश में 17 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा".

हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में अब तक 10 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. जिला शिमला में सबसे ज्यादा 70 फीसदी तक अधिक सामान्य से अधिक बारिश हुई है. आने वाले कई दिनों तक प्रदेश भर में खराब मौसम से लोगों को राहत नहीं मिलेगी. इस दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है. लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में जलस्तर बढ़ने के साथ भूस्खलन की संभावना भी बढ़ गई है.

