शिमला में भारी लैंडस्लाइड, मलबे में दबने से पिता-पुत्री समेत 3 की मौत - SHIMLA DISASTER

शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रही है. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है.

Landslide in Shimla
शिमला में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 9:57 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जाता हुआ मानसून सीजन कहर बनकर बरस रहा है. जगह-जगह भारी बारिश के चलते तबाही हो रही है. शिमला जिले में भी पिछले 22 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है. जिले में जुन्गा और कोटखाई में लैंडस्लाइड हुई है. जिससे मलबे में दबने से तीन लोगों की मौत हुई है. वहीं, शिमला के देवनगर में भी लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है, जहां मलबा रेलिंग तोड़ते हुए घर में घुस गया है. जिले भर में भारी बारिश के चलते कई सड़कें अवरुद्ध हुई हैं.

पिता-पुत्री की मौत

जुन्गा तहसील में पिछले 20 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसने हर जगह तबाही मचा दी है. क्षेत्र में लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कों पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है. उप-मोहल जोड के पटवार सर्कल डब्लू में भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में वीरेंद्र कुमार का घर आ गया. वहीं, घर पर भारी लैंडस्लाइड होने पर वीरेंद्र कुमार (उम्र 35 साल) और उनकी 10 साल की बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई. इस हादसे में उनके पालतू मवेशी भी दबकर मर गए. हालांकि इस दौरान वीरेंद्र कुमार की पत्नी घर से बाहर थी, जिस कारण उसकी जान बच गई. वहीं, अचानक हुई तबाही से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

"हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया. प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है. जिला प्रशासन इस दुखद घटना से व्यथित है. प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता मुहैया करवाई जाएगी. लोगों से अपील है कि लगातार हो रही भारी बारिश के दौरान ढलान वाले और संवेदनशील इलाकों से दूर र हें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें." - अनुपम कश्यप, डीसी शिमला

बुजुर्ग महिला की मौत

वहीं, दूसरी घटना कोटखाई तहसील के गांव छोल में हुई. यहां हुई भारी लैंडस्लाइड की चपेट में एक मकान आ गया. वहीं, लैंडस्लाइड से आए मलबे में एक बुजुर्ग महिला कलावती फंस गई. जिन्हें ग्रामीणों द्वारा बचाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. वहीं, जिला भर में भारी बारिश के कारण क्षेत्र की कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं.

