कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश जमकर तबाही मचा रही है. प्रदेशभर में जगह-जगह लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है. जिला कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. कुल्लू के अखाड़ा बाजार में देर रात भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में दो मकान आ गए. एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. जबकि एक मकान को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

दो लोगों के दबे होने की आशंका

वहीं, एक मकान में दो कश्मीर युवक और एक एनडीआरएफ का जवान भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया. एक कश्मीरी युवक तो समय रहते ही खिड़की से बाहर निकल आया, लेकिन दो लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है. ऐसे में देर रात से ही एनडीआरएफ की टीम द्वारा यहां रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया है.

अखाड़ा बाजार में देर रात भारी लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

देर रात पहाड़ी से लैंडस्लाइड

अखाड़ा बाजार के स्थानीय निवासी अभिनव वशिष्ट ने बताया कि देर रात अचानक मठ की पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसके चलते उनके मकान का एक कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. जबकि साथ लगते एक और मकान को काफी नुकसान हुआ है. उसी मकान में दो लोग अभी भी दबे हुए हैं. देर रात के समय ही प्रशासन को सूचित किया गया और प्रशासन भी रेस्क्यू कार्य में जुट गया है, लेकिन मकान के अंदर दबे हुए दो लोगों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है.