कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा और बारिश का दौर थमा नहीं है. जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में आज सुबह के समय पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में आने से एक घर पूरी तरह से गिर गया है. क्षतिग्रस्त घर से 3 लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें से एक की मौत हो गई है. जबकि अंदर और भी लोग अभी भी फंसे हुए हैं. प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है.

आज सुबह गिरा पहाड़ी से मलबा

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ये घर सुषमा शर्मा और घनश्याम संख्यान का था. सुबह के समय अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा और 2 मंजिल मकान इसकी चपेट में आ गया. घर गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन के टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य को शुरू किया गया. फिलहाल घर के अंदर से 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 लोगों को निकाला गया है. जिसमें एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर थी, उसे इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और बाकी 2 लोगों का इलाज जारी है.

6 लोग अभी भी फंसे

इसके अलावा प्रशासन को सूचना मिली है कि घर के अंदर अभी भी 6 लोग फंसे हुए हैं. जिसमें एक महिला और पांच कश्मीर के रहने वाले लोग हैं. जो यहां पर मेहनत मजदूरी करते हैं. ऐसे में अब उन्हें भी यहां से बाहर निकलने का कार्य शुरू कर दिया गया है. भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

"अखाड़ा बाजार में रेस्क्यू कार्य जारी है. जल्द ही अंदर फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा." - तोरुल एस रवीश, डीसी कुल्लू

बीते रोज भी दो मकानों पर हुआ था लैंडस्लाइड

गौरतलब है कि अखाड़ा बाजार में बीते रोज, बुधवार को भी पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ था. जिसकी चपेट में आने से दो घरों को खासा नुकसान हुआ था. जिसमें अभी भी दो लोग घर के अंदर दबे हुए हैं. बीते दिन से ही लोगों द्वारा यहां पर अपने-अपने घरों को खाली किया जा रहा है. इसके साथ ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी बीते रोज ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि मलबा हटाने से आसपास के घरों को खतरा पैदा हो जा रहा था.

सुंदरनगर लैंडस्लाइड में 7 की मौत

वहीं, मंडी जिले के सुंदरनगर के जंगम बाग में मंगलवार शाम को भारी लैंडस्लाइड हुई. जिसकी चपेट में आने से दो घर जमींदोज हो गए. जबकि एक घर गिरने की कगार पर है. इस हादसे में 7 लोगों की मलबे में दबने से मौत हुई है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं. इसमें एक ही परिवार के 4 लोग, एक घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला और वहीं, से गुजरने वाला एक स्कूटर सवार व गाड़ी ड्राइवर की मलबे की चपेट में आने से मौत हो गई.