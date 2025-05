ETV Bharat / state

हिमाचल के युवाओं के लिए Good News, इस डिपार्टमेंट में बंपर भर्तियां, जल्द भरे जाएंगे इतने पद - HIMACHAL PRADESH JOBS

रोहित ठाकुर, हिमाचल के शिक्षा मंत्री ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 6:30 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 6:47 PM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी हैं. प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 25 हजार युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की है. ये सभी भर्तियां प्रदेश के विभिन्न विभागों में होंगी लेकिन सबसे अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी. शिक्षकों के 15,000 पद स्वीकृत हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद शिक्षा क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भर रही है और शिक्षकों के 15 हजार पद स्वीकृत किए गए हैं. इनमें प्राथमिक शिक्षा विभाग में 3900 पद शामिल हैं. रोहित ठाकुर ने कहा कि प्री-प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 6200 नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से 3100 पद जल्द ही भरे जाएंगे. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार विभिन्न विभागों में भर्तियां कर युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान कर रही है. 778 जलवाहकों को किया नियमित

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है. "राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 778 अंशकालिक जलवाहकों को नियमित किया है. जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक अंशकालिक जलवाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में संयुक्त रूप से 11 वर्ष की सेवाएं पूरी कर ली थीं, उन्हें अब चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमित किया गया है. सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति संवदेनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें पूरा कर, लाभान्वित करने के लिए प्रयास कर रही है."



"भाजपा सरकार में रुकी भर्ती प्रक्रिया" हिमाचल में नौकरी और भर्तियों को लेकर सियासत होती रहती है. बीजेपी मौजूदा सरकार को इस मोर्चे पर फेल बताती रही है जबकि कांग्रेस इसपर पलटवार करते हुए पिछला कार्यकाल याद दिलाती है. रोहित ठाकुर ने कहा कि "पूर्व भाजपा सरकार के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार रिक्त पदों को भरकर शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है. प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 200 से अधिक कार्यवाहक प्रधानाचार्यों की सेवाएं नियमित की गई हैं. इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में 483 सहायक प्रोफैसर की भर्ती की गई है. सरकार ने पिछले अढ़ाई वर्षों के दौरान स्कूलों में 700 लेक्चरर की नियुक्ति की है, वहीं पूर्व भाजपा सरकार ने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान केवल 511 लेक्चरर की नियुक्ति की थी." "शिक्षा की गुणवत्ता में हुआ सुधार" रोहित ठाकुर ने शिक्षा की गुणवत्ता के मोर्चे पर भी पिछली सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है. जनवरी 2025 में जारी हुई वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के पढ़ने का स्तर देशभर में सर्वश्रेष्ठ है. इस सर्वेक्षण के अधिकांश मापदंडों पर हिमाचल को स्कूली शिक्षा में देशभर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आंका गया है. ये भी पढ़ें: हिमाचल बिजली बोर्ड में होगी फील्ड स्टाफ की भर्ती, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान

शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी हैं. प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 25 हजार युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की है. ये सभी भर्तियां प्रदेश के विभिन्न विभागों में होंगी लेकिन सबसे अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी. शिक्षकों के 15,000 पद स्वीकृत हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद शिक्षा क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भर रही है और शिक्षकों के 15 हजार पद स्वीकृत किए गए हैं. इनमें प्राथमिक शिक्षा विभाग में 3900 पद शामिल हैं. रोहित ठाकुर ने कहा कि प्री-प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 6200 नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से 3100 पद जल्द ही भरे जाएंगे. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार विभिन्न विभागों में भर्तियां कर युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान कर रही है. 778 जलवाहकों को किया नियमित शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है. "राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 778 अंशकालिक जलवाहकों को नियमित किया है. जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक अंशकालिक जलवाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में संयुक्त रूप से 11 वर्ष की सेवाएं पूरी कर ली थीं, उन्हें अब चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमित किया गया है. सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति संवदेनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें पूरा कर, लाभान्वित करने के लिए प्रयास कर रही है."



"भाजपा सरकार में रुकी भर्ती प्रक्रिया" हिमाचल में नौकरी और भर्तियों को लेकर सियासत होती रहती है. बीजेपी मौजूदा सरकार को इस मोर्चे पर फेल बताती रही है जबकि कांग्रेस इसपर पलटवार करते हुए पिछला कार्यकाल याद दिलाती है. रोहित ठाकुर ने कहा कि "पूर्व भाजपा सरकार के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार रिक्त पदों को भरकर शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है. प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 200 से अधिक कार्यवाहक प्रधानाचार्यों की सेवाएं नियमित की गई हैं. इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में 483 सहायक प्रोफैसर की भर्ती की गई है. सरकार ने पिछले अढ़ाई वर्षों के दौरान स्कूलों में 700 लेक्चरर की नियुक्ति की है, वहीं पूर्व भाजपा सरकार ने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान केवल 511 लेक्चरर की नियुक्ति की थी." "शिक्षा की गुणवत्ता में हुआ सुधार" रोहित ठाकुर ने शिक्षा की गुणवत्ता के मोर्चे पर भी पिछली सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है. जनवरी 2025 में जारी हुई वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के पढ़ने का स्तर देशभर में सर्वश्रेष्ठ है. इस सर्वेक्षण के अधिकांश मापदंडों पर हिमाचल को स्कूली शिक्षा में देशभर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आंका गया है. ये भी पढ़ें: हिमाचल बिजली बोर्ड में होगी फील्ड स्टाफ की भर्ती, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान

Last Updated : May 15, 2025 at 6:47 PM IST