सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर इस दिन होगा इंटरव्यू, इतनी मिलेगी सैलरी
हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है. सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 10:59 AM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. एसआईएस सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुल रहा है. एसआईएस सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर हिमाचल प्रदेश ने सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पद अधिसूचित किए हैं. ये पद रेगुलर बेस होंगे और इन पदों के लिए सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. ये जानकारी उप-रोजगार कार्यालय करसोग के प्रभारी रोहित गुप्ता ने दी है.
आवेदन के लिए योग्यता
रोहित गुप्ता ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास या उससे अधिक है. जबकि आयु सीमा 19 से 40 होनी चाहिए. आवेदक की लंबाई 168 सेमी या उससे ज्यादा होनी चाहिए और भार 55 से 95 किलोग्राम होना चाहिए.
कितनी मिलेगी सैलरी ?
उप-रोजगार कार्यालय करसोग के प्रभारी रोहित गुप्ता ने बताया कि चयनित आवेदकों को 8 घंटे की ड्यूटी व 12 घंटे की ड्यूटी के लिए 17,500 से लेकर 12 हजार रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा ईपीएफ, ईएसआई, बीमा और पेंशन आदि के भी लाभ चयनित आवेदकों को दिए जाएंगे.
इस दिन होगा इंटरव्यू ?
रोहित गुप्ता ने बताया कि 10 अक्टूबर सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा. 10 अक्टूबर को सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अभ्यर्थी अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, रिज्यूम, रोजगार पंजीकरण पत्र सहित उप-रोजगार कार्यालय करसोग में साक्षात्कार लिए आ जाएं. वहीं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इंटरव्यू के संबंध में किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य लाभ नहीं दिए जाएंगे.