हिमाचल में जल शक्ति विभाग को 3 साल में हजारों करोड़ का नुकसान, मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से मांगा 1227 करोड़!
हिमाचल में जल शक्ति विभाग को 3 सालों में भारी नुकसान. मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से किया 1227 करोड़ जारी करने का आग्रह
Published : September 13, 2025 at 7:26 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों से मानसून सीजन में होने वाली बारिश भारी तबाही मचा रही है, जिसके चलते पिछले तीन सालों में अकेले जल शक्ति विभाग को 4 हजार करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है. ऐसे में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार (12 सितंबर) को दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग को इस क्षति से उभरने के लिए प्रदेश को उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया.
मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से मांगा 1227 करोड़!
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचा है और जल शक्ति विभाग को भी भारी क्षति पहुंची है. पिछले तीन वर्षों के दौरान जल शक्ति विभाग को करीब 4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इस वर्ष भी विभाग को 1291.51 करोड़ रुपए की क्षति झेलनी पड़ी है. ऐसे में हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए 1227 करोड़ रुपए की आवश्यकता है.
प्रदेश में बीते तीन वर्षों में 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और इस वर्ष यह आँकड़ा 1300 करोड़ को पहुंच गया है।
697 करोड़ स्वीकृत, मिले अभी 100 करोड़
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के सामने आई गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आपदा के बाद आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) के तहत तुरंत धनराशि जारी किए जाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के लिए जलापूर्ति क्षेत्र के लिए स्वीकृत 697 करोड़ रुपए में से अभी तक केवल 100 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं. वहीं, जल शक्ति विभाग को केवल वर्ष 2023 में ही 2132.70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. इससे पुनर्स्थापन कार्यों की प्रगति में बाधा आ रही है. उन्होंने पुनर्स्थापना कार्य में तेजी लाने के लिए पीडीएनए के तहत मानदंडों में ढील देने का भी आग्रह किया.
इसके अलावा डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं के आधार पर केंद्रीय सहायता जारी करने का मामला भी उठाया. डिप्टी सीएम ने कमांड एरिया विकास के आधुनिकीकरण से संबंधित योजना को स्वीकृति देने का मामला भी उठाया. जिसे जिला ऊना के हरोली ब्लॉक के विभिन्न क्लस्टरों में करीब 9778.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से शुरू किया जाना है.
डिप्टी सीएम ने उठाया ब्यास नदी के तटीकरण का मामला
इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने पहले से स्वीकृत 11 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने की भी बात रखी. डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हिमाचल में बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. प्रदेश में विभिन्न नदियों के किनारों पर अधिकतम तबाही देखी गई है. इन नदियों और नालों में ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, जल शक्ति विभाग ने केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे से मॉडल अध्ययन कराने के बाद तटीकरण के लिए 1795 करोड़ रुपए की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल में लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए इसे जल्द जारी करने का आग्रह किया. उन्होंने कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे के सामरिक महत्व को देखते हुए ब्यास नदी के तटीकरण का भी मामला उठाया. जिस पर केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल की हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है.
