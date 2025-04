ETV Bharat / state

1948 से 2025 तक हिमाचल के गठन और विकास की कहानी, बड़े राज्यों को भी कई क्षेत्रों में पछाड़ा - HIMACHAL DAY

हिमाचल दिवस ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : April 15, 2025 at 11:07 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 11:34 AM IST 10 Min Read

शिमला: आज हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है. आजादी के बाद चीफ कमिश्नरी स्टेट से अपना सफर शुरू करने वाला हिमाचल आज देश में कई राज्यों के लिए आदर्श है. हिमाचल में शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, कृषि और अन्य क्षेत्रों में देश के कई बड़े राज्यों से बेहतर काम किया है. इसके सेब का स्वाद भारत के साथ साथ विदेश भी चख चुका है. 1948 के बाद छोटा पहाड़ी राज्य अपने गठन के बाद से 78वां साल का सफर तय कर चुका है. 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया था. चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर हिमाचल के चार जिले थे. इससे पहले 18 मार्च 1948 ईस्वी को इस क्षेत्र के विषय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था कि 'अपने अंतिम रूप में, जबकि इस क्षेत्र के संसाधनों का पर्याप्त विकास हो जाएगा और प्रशासन परिपक्कव हो जाएगा तो भारत के संविधान का किसी भी राज्य के सम्मान का विचार है. इसका अंतिम लक्ष्य है कि इस राज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होने का अवसर दिया जाए.' सोर्स: अलौकिक हिमाचल पुस्तक, जगमोहन बलोखरा 1948 में बना चीफ कमिश्नरी स्टेट 1948 में हिमाचल गठन के समय हिमाचल को चीफ कमिश्नरी स्टेट बनाया गया था. केंद्र सरकार ने एनसी मेहता को प्रथम चीफ कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया. उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल 27,018 वर्ग किलोमीटर था. तहसीलों-उपतहसीलों की संख्या 26 थी. 1950 में हिमाचल प्रदेश से हस्तांरित और हिमाचल में शामिल किए गए गांव कोटखाई: कोटखाई को स्वतंत्र उप-तहसील का दर्जा देकर उसमें कोटखाई, खनैटी, धनकोटी, कुमारसैन और बलसन का कुछ भाग सम्मलित किया गया. कुमारसैन: कोटगढ़ को कुमारसेन में मिला दिया गया. जुब्बल: उत्तर प्रदेश में सनसोग और भाटर को जुब्बल तहसील में मिलाया गया. कुसुम्पटी: पैप्सू का चबरोट क्षेत्र कुसुम्पटी तहसील में मिलाया गया. सोलन: नालागढ़ के सात गांव सोलन तहसील में मिलाए गए. हिमाचल प्रदेश में शामिल गांव पंजाब से: सोलन कैंट, कोटगढ़, कोटखाई पैप्सू से: कुफरी, धार, खनलोग, गोलिया, जमराह, सरेटा. हिमाचल प्रदेश से हस्तांरित गांव पंजाब को: संजौली, भराड़ी, चक्कर, प्रोस्पेक्ट हिल, कुसुम्पटी. पैप्सू: रामपुर, वाकना, कोटाह, भरी. सोर्स: हिमाचल दर्पण पुस्तक वाईएस परमार बने पहले मुख्यमंत्री 1951 में केंद्र सरकार ने हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा देकर एक विधानमंडल की व्यवस्था कर दी. 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला. 1951-52 के लोकसभा के प्रथम आम चुनावों के साथ ही हिमाचल की 36 सदस्यीय विधानसभा के लिए भी मतदान हुआ. 24 मार्च 1952 को लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह ने वाईएस परमार को पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ दिलाई. बिलासपुर का हिमाचल में विलय 1948 को बिलासपुर को अलग से चीफ कमीशनर अधीनस्थ प्रांत बनाया गया था. 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया. इसे प्रदेश का पांचवा जिला बनाया गया. इसके साथ ही विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर 41 कर दी गई. 1956 का पुनर्गठन आयोग और हिमाचल वरिष्ठ पत्रकार धनंजय शर्मा ने कहा, '1956 में जब राज्यों का जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय पुनर्गठन आयोग ने इसे पंजाब के साथ मिलाने की सिफारिश कर दी कि हिमाचल के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए और इसे पंजाब के साथ मिला दिया जाए. तत्कालीन सीएम वाईएस परमार और अन्य राजनीतिज्ञों के प्रयासों से हिमाचल का विलय पंजाब में तो नहीं हुआ, लेकिन यहां की विधानसभा को समाप्त कर दिया पार्ट सी राज्य का दर्जा हटाकर हिमाचल को संघीय क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरीटरी बना दिया गया. टैरीटोरियल कांउसिल एक्ट 1956 पारित कर हिमाचल को क्षेत्रीय परिषद दे दी. 1957 को क्षेत्रीय परिषद के लिए चुनाव हुए. मंडी के चच्योट निवासी ठाकुर कर्म सिंह ने 1957 में परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली.' किन्नौर बना छठा जिला 1 मई 1960 को महासू जिले से चिनी तहसील अलग कर किन्नौर नाम का छठा जिला हिमाचल में बनाया गया. और किन्नौर में निचार, कल्पा, सांगला तीन तहसीलें और मुरंग, पूह, हांगरंग उपतहससीलें बनाई गई, रामपुर तहसील के 14 गांव किन्नौर में शामिल किए गए.

हिमाचल विधानसभा का निर्माण 1963 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 पारित किया. इसके फलस्वरूप पहली जुाई 1963 को हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया और तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ. 1963 में यशवंत परमार मुख्यमंत्री बने. पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग 1965 हुकम सिंह समिति (पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग 1965) भारत सरकार ने सन 1965 ई. में पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया. हिमाचल सरकार ने भी भारत सरकार को विशाल हिमाचल का पूरा मसौदा पंजाब स्टेट रि-आर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष हुकम सिंह को भी दिया. हुकम सिंह समिति ने अपने प्रस्ताव में सुझाव दिया कि सांस्कृतिक, भाषायी और सीमा के आधार पर कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों को हिमाचल प्रदेश में मिला देना चाहिए. ये क्षेत्र हिमाचल सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल के नजदीक हैं. डलहौज़ी, बलूननऔर बकलोह क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया जाए. ये क्षेत्र चम्बा राज्य के भाग रहे थे और इन्हें भारत सरकार को 100 वर्ष की लीज पर दिया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है. नालागढ़ उपमण्डल, कालका उप-तहसील, मोरनी और कलेसर के शिवालिक क्षेत्र को हिमाचल में मिलाया जाए. होशियारपुर और गुरदारसपुर जिलों की ऊना और पठानकोट तहसीलों का हिमाचल प्रदेश में विलय आवश्यक है. पंजाब का पुनर्गठन और विशाल हिमाचल का सपना 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया. इसके बाद पंजाब से कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला हिमाचल में शामिल किए गए. पुनर्गठन के बाद हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिले बने और जिलों की संख्या 10 पहुंच गई और हिमाचल का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर तक हो गया. अंबाला से नालागढ़ सोलन में मिलाया गया गुरदासपुर से डलहौजी चंबा में मिलाया होशियारपुर से लोहारा, अंब, ऊना और संतोखगढ़ को मिलाया गया सोर्स: हिमाचल दर्पण हिमाचल बना 18वां राज्य लंबे संघर्ष के बाद केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार के समय हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. तब हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18 वां राज्य बना था. 1972 में जिलों का पुनगर्ठन हुआ. कांगड़ा जिले को विभाजित कर हमीरपुर और ऊना जिले बनाए गए. शिमला और महासू का पुनर्गठन कर शिमला और सोलन जिले बनाए गए. हिमाचल में जिलों की संख्या 12 हो गई. पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से हिमाचल ने विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कई क्षेत्रों में छोटे से इस राज्य ने बड़े राज्यों को मात दी है. प्रति व्यक्ति आय, बिजली उत्पादन, फल उत्पादन, हर घर को नल से जल की हो या सामाजिक न्याय के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, हिमाचल की विभिन्न सरकारों ने इस पहाड़ी प्रदेश को निरंतर विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाया. सड़कों का बिछा जाल पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के समय हिमाचल में सड़कों सड़कों की लंबाई 250 किलोमीटर से भी कम थी. अब हिमाचल में सडक़ों की लंबाई 40 हजार किलोमीटर से अधिक है. चूंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहां रेल विस्तार तथा हवाई विस्तार की संभावनाएं कम हैं, लिहाजा विकास का सारा दारोमदार सडक़ों पर ही है. इसके अलावा 78 साल के सफर में हिमाचल प्रदेश उर्जा उत्पादन, फल उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन के साथ ही विकास के अन्य सूचकांक में भी खरा उतर रहा है. प्रति व्यक्ति आय 2 लाख पार हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय इस समय दो लाख रुपए से अधिक है. ये आंकड़ा गर्व करने लायक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के समय साल 1971 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 651 रुपए थी. वर्ष 2015 में हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय एक लाख पांच हजार रुपए सालाना थी. 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 9.6 प्रतिशत बढ़कर 2,57,212 रुपये हो गई है. वर्ष 2011-12 में ये एक लाख रुपए सालाना से भी कम थी, तब प्रति व्यक्ति आय 87,721 रुपए थी. उपलब्धियां और भी हैं हिमाचल प्रदेश ने पिछले 7 दशक में उपलब्धियों का जो आसमान छुआ है वो काबिले तारीफ है. पर्यटन राज्य और बागवानी प्रधान इस प्रदेश की कई उपलब्धियां हैं.

हिमाचल में पैदा बिजली देश को रोशन करती है. यहां 27436 मैगावाट उर्जा उत्पादन की क्षमता है. इस समय 10519 मैगावाट से अधिक का दोहन हो.

ऊना जिले के पेखुबेला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण हुआ है.

हिमाचल देश की एप्पल बाउल है. यहां सालाना 2 से तीन करोड़ पेटी सेब का उत्पादन होता है. प्रदेश में 50 से अधिक विदेशी किस्मों के सेब उगाए जाते हैं. यहां 7.93 लाख टन फलों का उत्पादन है. इसमें 81.2 फीसदी हिस्सा सेब का है.

हिमाचल की विधानसभा देश की पहली ई-विधानसभा थी. जिसकी कार्यप्रणाली देखने और सीखने के लिए देश के कई राज्यों और अन्य देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचते थे.

हिमाचल देश का पहला ओडीएफ स्टेट यानी खुले में शौच मुक्त राज्य बना था.

हिमाचल में 3000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान हैं. यहां एम्स भी फंक्शनल हो चुका है और छह अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित हमीरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए केंद्र सरकार से बीते साल सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी. रीजनल कैंसर सेंटर की सुविधा है.

अटल टनल के पूरा होने से सैलानियों की आमद में निरंतर बढ़ोतरी हुई है. इस साल हिमाचल में सालाना दो करोड़ सैलानियों की आमद का लक्ष्य है.

हिमाचल एशिया का फार्मा हब है. अब ऊना के हरोली में बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनने से हिमाचल दुनिया का फार्मा सिरमौर हो जाएगा. सोलन जिले के बद्दी में देश की नामी फार्मा कंपनियों का बेस है.

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन (असर) की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में हिमाचल रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल की उपलब्धता के मामले में देशभर में अव्वल आंका गया है. चुनौतियों का पहाड़ भी हिमाचल पर 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है. वर्तमान में प्रत्येक हिमाचली पर 1 लाख रुपये से अधिक का कर्ज है. हिमाचल को आर्थिक संसाधन जुटाने पर जोर देने की जरूरत है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नशे जैसी सामाजिक बुराई यहां के विकास की चादर में काला दाग लगा रही है. वहीं, सडक़ दुर्घटनाओं में हर साल हजारों लोगों की जान जाती है. इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है. हिमाचल में रेल और हवाई विस्तार की जरूरत है. ताकि पर्यटन को पंख लग सके और इससे राजस्व के साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे. हिमाचल में बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ रही है. ये भी पढ़ें: पंचायतों की मनमानी पर कसी लगाम, इन संपत्तियों की लीज होगी खत्म दोबारा होगी नीलामी

शिमला: आज हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है. आजादी के बाद चीफ कमिश्नरी स्टेट से अपना सफर शुरू करने वाला हिमाचल आज देश में कई राज्यों के लिए आदर्श है. हिमाचल में शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, कृषि और अन्य क्षेत्रों में देश के कई बड़े राज्यों से बेहतर काम किया है. इसके सेब का स्वाद भारत के साथ साथ विदेश भी चख चुका है. 1948 के बाद छोटा पहाड़ी राज्य अपने गठन के बाद से 78वां साल का सफर तय कर चुका है. 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया था. चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर हिमाचल के चार जिले थे. इससे पहले 18 मार्च 1948 ईस्वी को इस क्षेत्र के विषय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था कि 'अपने अंतिम रूप में, जबकि इस क्षेत्र के संसाधनों का पर्याप्त विकास हो जाएगा और प्रशासन परिपक्कव हो जाएगा तो भारत के संविधान का किसी भी राज्य के सम्मान का विचार है. इसका अंतिम लक्ष्य है कि इस राज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होने का अवसर दिया जाए.' सोर्स: अलौकिक हिमाचल पुस्तक, जगमोहन बलोखरा 1948 में बना चीफ कमिश्नरी स्टेट 1948 में हिमाचल गठन के समय हिमाचल को चीफ कमिश्नरी स्टेट बनाया गया था. केंद्र सरकार ने एनसी मेहता को प्रथम चीफ कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया. उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल 27,018 वर्ग किलोमीटर था. तहसीलों-उपतहसीलों की संख्या 26 थी. 1950 में हिमाचल प्रदेश से हस्तांरित और हिमाचल में शामिल किए गए गांव कोटखाई: कोटखाई को स्वतंत्र उप-तहसील का दर्जा देकर उसमें कोटखाई, खनैटी, धनकोटी, कुमारसैन और बलसन का कुछ भाग सम्मलित किया गया. कुमारसैन: कोटगढ़ को कुमारसेन में मिला दिया गया. जुब्बल: उत्तर प्रदेश में सनसोग और भाटर को जुब्बल तहसील में मिलाया गया. कुसुम्पटी: पैप्सू का चबरोट क्षेत्र कुसुम्पटी तहसील में मिलाया गया. सोलन: नालागढ़ के सात गांव सोलन तहसील में मिलाए गए. हिमाचल प्रदेश में शामिल गांव पंजाब से: सोलन कैंट, कोटगढ़, कोटखाई पैप्सू से: कुफरी, धार, खनलोग, गोलिया, जमराह, सरेटा. हिमाचल प्रदेश से हस्तांरित गांव पंजाब को: संजौली, भराड़ी, चक्कर, प्रोस्पेक्ट हिल, कुसुम्पटी. पैप्सू: रामपुर, वाकना, कोटाह, भरी. सोर्स: हिमाचल दर्पण पुस्तक वाईएस परमार बने पहले मुख्यमंत्री 1951 में केंद्र सरकार ने हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा देकर एक विधानमंडल की व्यवस्था कर दी. 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला. 1951-52 के लोकसभा के प्रथम आम चुनावों के साथ ही हिमाचल की 36 सदस्यीय विधानसभा के लिए भी मतदान हुआ. 24 मार्च 1952 को लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह ने वाईएस परमार को पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ दिलाई. बिलासपुर का हिमाचल में विलय 1948 को बिलासपुर को अलग से चीफ कमीशनर अधीनस्थ प्रांत बनाया गया था. 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया. इसे प्रदेश का पांचवा जिला बनाया गया. इसके साथ ही विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर 41 कर दी गई. 1956 का पुनर्गठन आयोग और हिमाचल वरिष्ठ पत्रकार धनंजय शर्मा ने कहा, '1956 में जब राज्यों का जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय पुनर्गठन आयोग ने इसे पंजाब के साथ मिलाने की सिफारिश कर दी कि हिमाचल के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए और इसे पंजाब के साथ मिला दिया जाए. तत्कालीन सीएम वाईएस परमार और अन्य राजनीतिज्ञों के प्रयासों से हिमाचल का विलय पंजाब में तो नहीं हुआ, लेकिन यहां की विधानसभा को समाप्त कर दिया पार्ट सी राज्य का दर्जा हटाकर हिमाचल को संघीय क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरीटरी बना दिया गया. टैरीटोरियल कांउसिल एक्ट 1956 पारित कर हिमाचल को क्षेत्रीय परिषद दे दी. 1957 को क्षेत्रीय परिषद के लिए चुनाव हुए. मंडी के चच्योट निवासी ठाकुर कर्म सिंह ने 1957 में परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली.' किन्नौर बना छठा जिला 1 मई 1960 को महासू जिले से चिनी तहसील अलग कर किन्नौर नाम का छठा जिला हिमाचल में बनाया गया. और किन्नौर में निचार, कल्पा, सांगला तीन तहसीलें और मुरंग, पूह, हांगरंग उपतहससीलें बनाई गई, रामपुर तहसील के 14 गांव किन्नौर में शामिल किए गए. हिमाचल विधानसभा का निर्माण 1963 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 पारित किया. इसके फलस्वरूप पहली जुाई 1963 को हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया और तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ. 1963 में यशवंत परमार मुख्यमंत्री बने. पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग 1965 हुकम सिंह समिति (पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग 1965) भारत सरकार ने सन 1965 ई. में पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया. हिमाचल सरकार ने भी भारत सरकार को विशाल हिमाचल का पूरा मसौदा पंजाब स्टेट रि-आर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष हुकम सिंह को भी दिया. हुकम सिंह समिति ने अपने प्रस्ताव में सुझाव दिया कि सांस्कृतिक, भाषायी और सीमा के आधार पर कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों को हिमाचल प्रदेश में मिला देना चाहिए. ये क्षेत्र हिमाचल सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल के नजदीक हैं. डलहौज़ी, बलूननऔर बकलोह क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया जाए. ये क्षेत्र चम्बा राज्य के भाग रहे थे और इन्हें भारत सरकार को 100 वर्ष की लीज पर दिया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है. नालागढ़ उपमण्डल, कालका उप-तहसील, मोरनी और कलेसर के शिवालिक क्षेत्र को हिमाचल में मिलाया जाए. होशियारपुर और गुरदारसपुर जिलों की ऊना और पठानकोट तहसीलों का हिमाचल प्रदेश में विलय आवश्यक है. पंजाब का पुनर्गठन और विशाल हिमाचल का सपना 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया. इसके बाद पंजाब से कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला हिमाचल में शामिल किए गए. पुनर्गठन के बाद हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिले बने और जिलों की संख्या 10 पहुंच गई और हिमाचल का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर तक हो गया. अंबाला से नालागढ़ सोलन में मिलाया गया गुरदासपुर से डलहौजी चंबा में मिलाया होशियारपुर से लोहारा, अंब, ऊना और संतोखगढ़ को मिलाया गया सोर्स: हिमाचल दर्पण हिमाचल बना 18वां राज्य लंबे संघर्ष के बाद केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार के समय हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. तब हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18 वां राज्य बना था. 1972 में जिलों का पुनगर्ठन हुआ. कांगड़ा जिले को विभाजित कर हमीरपुर और ऊना जिले बनाए गए. शिमला और महासू का पुनर्गठन कर शिमला और सोलन जिले बनाए गए. हिमाचल में जिलों की संख्या 12 हो गई. पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से हिमाचल ने विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कई क्षेत्रों में छोटे से इस राज्य ने बड़े राज्यों को मात दी है. प्रति व्यक्ति आय, बिजली उत्पादन, फल उत्पादन, हर घर को नल से जल की हो या सामाजिक न्याय के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, हिमाचल की विभिन्न सरकारों ने इस पहाड़ी प्रदेश को निरंतर विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाया. सड़कों का बिछा जाल पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के समय हिमाचल में सड़कों सड़कों की लंबाई 250 किलोमीटर से भी कम थी. अब हिमाचल में सडक़ों की लंबाई 40 हजार किलोमीटर से अधिक है. चूंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहां रेल विस्तार तथा हवाई विस्तार की संभावनाएं कम हैं, लिहाजा विकास का सारा दारोमदार सडक़ों पर ही है. इसके अलावा 78 साल के सफर में हिमाचल प्रदेश उर्जा उत्पादन, फल उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन के साथ ही विकास के अन्य सूचकांक में भी खरा उतर रहा है. प्रति व्यक्ति आय 2 लाख पार हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय इस समय दो लाख रुपए से अधिक है. ये आंकड़ा गर्व करने लायक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के समय साल 1971 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 651 रुपए थी. वर्ष 2015 में हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय एक लाख पांच हजार रुपए सालाना थी. 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 9.6 प्रतिशत बढ़कर 2,57,212 रुपये हो गई है. वर्ष 2011-12 में ये एक लाख रुपए सालाना से भी कम थी, तब प्रति व्यक्ति आय 87,721 रुपए थी. उपलब्धियां और भी हैं हिमाचल प्रदेश ने पिछले 7 दशक में उपलब्धियों का जो आसमान छुआ है वो काबिले तारीफ है. पर्यटन राज्य और बागवानी प्रधान इस प्रदेश की कई उपलब्धियां हैं.

हिमाचल में पैदा बिजली देश को रोशन करती है. यहां 27436 मैगावाट उर्जा उत्पादन की क्षमता है. इस समय 10519 मैगावाट से अधिक का दोहन हो.

ऊना जिले के पेखुबेला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण हुआ है.

हिमाचल देश की एप्पल बाउल है. यहां सालाना 2 से तीन करोड़ पेटी सेब का उत्पादन होता है. प्रदेश में 50 से अधिक विदेशी किस्मों के सेब उगाए जाते हैं. यहां 7.93 लाख टन फलों का उत्पादन है. इसमें 81.2 फीसदी हिस्सा सेब का है.

हिमाचल की विधानसभा देश की पहली ई-विधानसभा थी. जिसकी कार्यप्रणाली देखने और सीखने के लिए देश के कई राज्यों और अन्य देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचते थे.

हिमाचल देश का पहला ओडीएफ स्टेट यानी खुले में शौच मुक्त राज्य बना था.

हिमाचल में 3000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान हैं. यहां एम्स भी फंक्शनल हो चुका है और छह अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित हमीरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए केंद्र सरकार से बीते साल सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी. रीजनल कैंसर सेंटर की सुविधा है.

अटल टनल के पूरा होने से सैलानियों की आमद में निरंतर बढ़ोतरी हुई है. इस साल हिमाचल में सालाना दो करोड़ सैलानियों की आमद का लक्ष्य है.

हिमाचल एशिया का फार्मा हब है. अब ऊना के हरोली में बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनने से हिमाचल दुनिया का फार्मा सिरमौर हो जाएगा. सोलन जिले के बद्दी में देश की नामी फार्मा कंपनियों का बेस है.

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन (असर) की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में हिमाचल रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल की उपलब्धता के मामले में देशभर में अव्वल आंका गया है. चुनौतियों का पहाड़ भी हिमाचल पर 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है. वर्तमान में प्रत्येक हिमाचली पर 1 लाख रुपये से अधिक का कर्ज है. हिमाचल को आर्थिक संसाधन जुटाने पर जोर देने की जरूरत है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नशे जैसी सामाजिक बुराई यहां के विकास की चादर में काला दाग लगा रही है. वहीं, सडक़ दुर्घटनाओं में हर साल हजारों लोगों की जान जाती है. इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है. हिमाचल में रेल और हवाई विस्तार की जरूरत है. ताकि पर्यटन को पंख लग सके और इससे राजस्व के साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे. हिमाचल में बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ रही है. ये भी पढ़ें: पंचायतों की मनमानी पर कसी लगाम, इन संपत्तियों की लीज होगी खत्म दोबारा होगी नीलामी

Last Updated : April 15, 2025 at 11:34 AM IST