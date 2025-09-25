ETV Bharat / state

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

असाध्य रोग से ग्रसित राजा जगत सिंह को झीड़ी के एक पयोहारी बाबा किशन दास ने सलाह दी कि वह अयोध्या के त्रेता नाथ मंदिर से भगवान राम चंद्र, माता सीता और राम भक्त हनुमान की मूर्ति लाएं. इन मूर्तियों को कुल्लू के मंदिर में स्थापित करके अपना राज-पाठ भगवान रघुनाथ को सौंप दें तो उन्हें ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी. इसके बाद राजा जगत सिंह ने श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा लाने के लिए बाबा किशन दास के चेले दामोदर दास को अयोध्या भेजा था.

डॉक्टर सूरत ठाकुर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से देवी-देवता ढालपुर के मैदान में 7 दिनों तक विराजते हैं और उनके दर्शनों के लिए देश-विदेश से लोग यहां आते हैं. भगवान रघुनाथ के कुल्लू आगमन की बात 1637 ईस्वी की है. कुल्लू के राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकर्ण घाटी के टिप्परी गांव में एक गरीब ब्राह्मण दुर्गादत्त रहता था. राजा को किसी ने सूचना दी कि ब्राह्मण के पास सूचे मोती हैं, लेकिन ब्राह्मण ने अपने पास कोई मोती न होने की बात कही. लेकिन राजा ने फिर मोतियों की मांग की. डर के मारे ब्राह्मण ने अपने परिवार सहित अपने घर में आग लगाकर आत्मदाह कर लिया. गरीब ब्राह्मण के इस आत्मदाह का दोष राजा जगत सिंह को लगा. इससे राजा जगत सिंह को भारी ग्लानि हुई और इस दोष के कारण राजा को एक असाध्य रोग भी हो गया.

इस साल इस बार 2 से 8 अक्टूबर तक जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में देवी देवताओं का महाकुंभ अंतरराष्ट्रीय दशहरा मनाया जाएगा. इसकी शुरुआत कैसे हुई ये भी एक रोचक कहानी है. साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर ने अनुसार, "कुल्लू दशहरा उत्सव की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी और कुल्लू के राजा जगत सिंह ने इसकी शुरुआत की थी. कुल्लू के राजा जगत सिंह के राज में अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति यहां लाई गई और उन्हें सारा राज पाठ भी रघुनाथ जी को सौंप दिया गया था. उसके बाद से लेकर यह अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव यहां पर मनाया जा रहा है. वहीं, भगवान रघुनाथ ने कुल्लू आने पर राजा जगत सिंह को असाध्य रोग से मुक्ति भी दिलाई थी और उसके बाद उन्हें जिला कुल्लू का प्रमुख देवता भी घोषित किया गया".

जिला कुल्लू देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोत राम ठाकुर ने बताया, "दशहरा उत्सव समिति के द्वारा जिला भर के देवी देवताओं को निमंत्रण दिए गए हैं और इन दिनों देवी देवता दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं. दूर दराज इलाकों से देवी देवताओं का ढालपुर के लिए आगमन शुरू हो गया है और जगह-जगह स्थानीय लोगों के द्वारा देवी देवताओं का भी स्वागत किया जा रहा है. ऐसे में दशहरा उत्सव समिति के द्वारा देवी देवताओं के अस्थाई शिविरों में भी सभी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं".

कुल्लू: देशभर में इन दिनों नवरात्रि की धूम है. जगह-जगह नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा हैं. वहीं, कई जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है. वहीं, विजयदशमी के दिन देशभर में रावण का पुतला दहन किया जाएगा और दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. ऐसे में देशभर में जहां विजयदशमी के दिन दशहरा उत्सव का समापन होता है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है. विजयदशमी के दिन भगवान रघुनाथ ढालपुर मैदान में रथ यात्रा में शामिल होंगे और उनके साथ जिला कुल्लू के सैकड़ों देवता भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे.

मूर्तियों के दर्शन से खत्म हो गया राजा का असाध्य रोग

दामोदर दान जब अयोध्या से मूर्ति को चुराकर हरिद्वार पहुंचे तो वहां उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी पिटाई के बाद उनसे मूर्तियां छीन लीं. जब अयोध्या के पंडित मूर्ति को वापस ले जाने लगे तो वो भारी हो गई. कई लोग इन मूर्तियों को नहीं उठा सके. जब इन्हें पंडित दामोदर ने उठाया तो मूर्ति फूल के समान हल्की हो गई. ऐसे में पूरे प्रकरण को स्वयं भगवान रघुनाथ की लीला जानकार अयोध्या के पुजारियों ने मूर्ति को कुल्लू लाने दिया. इन मूर्तियों के दर्शन के बाद राजा का रोग खत्म हो गया था और स्वस्थ होने के बाद राजा ने अपना जीवन और राज्य भगवान रघुनाथ को समर्पित कर दिया. इस तरह से यहां कुल्लू के ढालपुर मैदान में दशहरे की शुरुआत हुई.

1660 से पहली बार हुआ था दशहरा उत्सव का आयोजन

भगवान राम के कुल्लू आने पर राजा को रोग से मुक्ति मिल गई और 1660 में राजा ने पूरा राज पाठ भगवान रघुनाथ के नाम कर दिया और खुद छड़ीबरदार बनकर सेवा करने लगे. साल 1660 में भगवान रघुनाथ की मूर्ति मकराहड, मणिकर्ण, हरिपुर, नगर होते हुए कुल्लू पहुंची और भगवान रघुनाथ के सम्मान में 1660 से दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाने लगा.

भगवान रघुनाथ का कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया, "अश्विन मास के पहले पंद्रह दिनों में राजा यहां के सभी 365 देवी-देवताओं को ढालपुर घाटी में रघुनाथ जी के सम्मान में यज्ञ करने के लिए न्योता देते हैं और पर्व के पहले दिन दशहरे की देवी, मनाली की हिडिंबा कुल्लू आती हैं. इन्हे राजघराने की देवी माना जाता है. जिला कुल्लू के प्रवेशद्वार में उनका स्वागत किया जाता है और राजसी ठाठ-बाट से राजमहल में उनका प्रवेश होता है. माता हिडिंबा के बुलावे पर राजघराने के सब सदस्य उनका आशीर्वाद लेने आते हैं. इसके बाद ढालपुर में हिडिंबा का प्रवेश होता है".

कुल्लू दशहरा को 1970 में अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा

आजादी के बाद साल 1966 तक कुल्लू दशहरा को राज्य स्तर का दर्जा मिला और 1970 में अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की घोषणा की गई. लेकिन इसे मान्यता नहीं मिल पाई. ऐसे में साल 2017 में इसे अंतरराष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया और इस देव महाकुंभ को देखने के लिए देश-विदेश से भी भारी संख्या में पर्यटक ढालपुर पहुंचते हैं. पूरे देश भर में जहां नवरात्रि में रामलीला का आयोजन किया जाता है. वहीं, ढालपुर के दशहरा उत्सव में ना तो रामलीला की जाती है और ना ही रावण के पुतले को जलाया जाता है. यहां पर विजयदशमी के दिन अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है और भगवान रघुनाथ के रथ यात्रा के साथ-साथ इस मेले को ढालपुर मैदान में मनाया जाता है.

दशमी के दिन कुल्लू में होती है दशहरा उत्सव की शुरुआत

अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से शुरू होने के एक सप्ताह बाद इसका समापन किया जाता है और इसे देवी देवताओं का वार्षिक सम्मेलन भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण की सेना पर जीत हासिल की थी. ऐसे में दशमी के दिन ही यहां पर दशहरा उत्सव की शुरुआत हो जाती है.

अद्भुत होता है कुल्लू दशहरे का आयोजन

दशहरा उत्सव के दौरान यहां के स्थानीय लोगों की रंग-बिरंगी पौशाकें देखते ही बनती है. या यूं कहे की उत्सव में चार चांद लगा देती हैं. पहाड़ के विभिन्न रास्तों से घाटी में आते हुए देवताओं के इस अनुष्ठान को देख लगता है कि सभी देवी-देवता स्वर्ग का द्वार खोल कर धरती पर आनंदोत्सव मनाने आ रहे हैं. इस दौरान रंग बिरंगी पालकियों में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है और उनकी यात्रा निकाली जाती है. उत्सव के छठे दिन सभी देवी-देवता इकट्ठे आकर मिलते हैं, जिसे 'मोहल्ला' कहते हैं. रघुनाथ जी के इस पड़ाव पर उनके आसपास अनगिनत रंगबिरंगी पालकियों का दृश्य बहुत ही अनूठा और लुभावना होता है. सारी रात लोगों का नाच गाना चलता है.

साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर ने बताया, "दशहरे के दौरान भगवान रघुनाथ की रथयात्रा भी निकाली जाती है. पहाड़ी से माता भेखली का आदेश मिलते ही रथयात्रा शुरू होती है. रस्सी की सहायता से रथ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. जहां यह रथ छह दिन तक ठहरता है. राज परिवार के सभी पुरुष सदस्य राजमहल से दशहरा मैदान की ओर धूम-धाम से रवाना होते हैं. कुल्लू दशहरा उत्सव में सातवें दिन लंका दहन किया जाता है और उसके साथ ही दशहरे का समापन किया जाता है. लंका दहन के दिन भी रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान रघुनाथ वापस रघुनाथपुर अपने मंदिर की ओर लौट जाते हैं".

भगवान रघुनाथ की मूर्ति हुई थी चोरी

गौरतलब है कि कुल्लू के सुल्तानपुर स्थित ऐतिहासिक मंदिर से एक नेपाली युवक ने 2014 में भगवान रघुनाथ के अलावा नरसिंह, हनुमान, गणपति और शालिग्राम की मूर्तियों को चुरा लिया था. उस दौरान कुल एक किलो सोने और दस किलो चांदी की मूर्तियां और अन्य सामान गायब हुआ था, जिसे बाद में साल 2015 के जनवरी माह में पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया था. ऐसे में भगवान रघुनाथ की मूर्ति की चोरी होने पर जिला कुल्लू में शोक की लहर दौड़ गई थी और कई दिनों तक रघुनाथपुर के साथ लगते इलाकों में लोगों के घरों में चूल्हा भी नहीं जला था. भगवान रघुनाथ की मूर्ति मिलने के बाद लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी और बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया था.

