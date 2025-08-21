सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के तहत औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में स्थित एक सरिया उद्योग में बड़ा हादसा सामने आया है. हादसे में 53 साल के एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है. वहीं, कालाअंब पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच में जुटी है.

कामगारों पर गिरा गर्म लोहा

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि त्रिलोकपुर रोड़ पर स्थित इस उद्योग में पिघले हुए लोहे की बाल्टी का गियर स्लिप हो जाने से ये हादसा हुआ. इस दौरान मौके पर काम कर रहे दो कामगार गर्म लोहे की चपेट में आ गए. मजदूर भट्ठी में कच्चे माल (रॉ-मटेरियल) को डालने का काम कर रहे थे. इसी दौरान पिघले हुए लोहे से भरी बाल्टी को ले जा रही क्रेन का गियर अचानक फिसल गया. गियर के स्लिप होते ही मजदूरों पर पिघला लोहा गिर गया.

प्रवासी मजदूर की मौत

इस हादसे में एक मजदूर बुरी तरह से झुलस गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान रामविलास साहनी, निवासी बिहार के तौर पर हुई है. वहीं, दूसरा मजदूर भी इस हादसे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत ईलाज के लिए हरियाणा के नारायणगढ़ अस्पताल ले जाया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही कालाअंब पुलिस थाना के प्रभारी कुलवंत सिंह कंवर अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने की नारेबाजी

वहीं, हादसे के बाद उद्योग के गेट के बाहर मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और उद्योग प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए. मजदूरों का कहना है कि सुबह ही मेंटेनेंस इंजीनियर द्वारा मशीनों की जांच की गई थी, इसके बावजूद यह हादसा हो गया. वहीं, उद्योग के सीएमडी ने बताया कि वे अभी बाहर हैं. फिलहाल उन्हें हादसे की जानकारी नहीं है.