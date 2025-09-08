ETV Bharat / state

विमल नेगी डेथ केस, एक बार फिर बढ़ी IAS अफसर हरिकेश मीणा की अंतरिम राहत

चीफ इंजीनियर विमल नेगी डेथ केस में IAS अधिकारी हरिकेश मीणा की अंतरिम राहत एक बार फिर से बढ़ गई है. जानिए पूरा मामला.

विमल नेगी डेथ केस में IAS हरिकेश मीणा की अंतरिम राहत बढ़ी (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 8:01 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 8:14 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अंतरिम राहत एक बार फिर से बढ़ाई गई है. हाईकोर्ट ने एचपी पावर कारपोरेशन के पूर्व एमडी व आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अंतरिम राहत अब 26 सितंबर तक बढ़ा दी है. इसी मामले में एक अन्य आरोपी व एचपी पावर कारपोरेशन के निदेशक देशराज को भी सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक राहत प्रदान की हुई है.

चीफ इंजीनियर विमल नेगी की पत्नी ने मामले की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया था. हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश जारी किए थे. इसी केस में हरिकेश मीणा ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया था. मीणा के आवेदन पर हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल को सुनवाई के दौरान उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए जांच टीम को प्रार्थी आईएएस अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए हुए हैं.

हाईकोर्ट ने इस मामले में नए बनाए गए प्रतिवादी यानी जांच एजेंसी सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे. सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है और उसकी प्रति प्रार्थी सहित शिकायतकर्ता को भी सौंपी गई है. हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने हरिकेश मीणा को दी गई अंतरिम राहत 26 सितंबर तक बढ़ाई है.

क्या है पूरा मामला?

हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मार्च महीने में संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी. विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे. बाद में उनका शव बिलासपुर जिला के तहत गोबिंद सागर झील में मिला था. विमल नेगी के लापता होने के बाद से ही उनकी पत्नी किरण नेगी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर एचपी पावर कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देशराज सहित अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर में आरोपी बनाए गए आईएएस हरिकेश मीणा, कारपोरेशन के निदेशक देशराज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है.

Last Updated : September 8, 2025 at 8:14 PM IST

