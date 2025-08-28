शिमला: मानसून सीजन के कारण हिमाचल में भारी तबाही देखने को मिली है. इसी संदर्भ में एक मामला हाईकोर्ट में चल रहा था. मामले के अनुसार चंबा जिला के मोटला गांव को अवैध डंपिंग के कारण खतरा पैदा हो गया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में समय-समय पर सरकार को सख्त आदेश जारी किए, जिसके फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग सक्रिय एक्शन लेने को मजबूर हुआ.

अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उक्त मामले में दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए आदेश जारी किए हैं कि वो आने वाले समय में निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग साइट्स की पहचान करे. हाईकोर्ट ने कहा कि डंपिंग स्थलों का चयन करते समय पूरी सावधानी बरती जाए ताकि मलबा आसपास के क्षेत्रों में निजी भूमि, नालों, जल निकायों, वन क्षेत्रों, जलग्रहण क्षेत्रों में न गिरे. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सभी प्राइवेट ठेकेदारों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है.

अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहले से ही मानसून में भारी बारिश के कारण बड़ी संख्या में भूस्खलन का सामना कर रहा है. ऐसे में सख्त आदेश जारी करना जरूरी है. पहाड़ी राज्य के विशिष्ट स्वरूप होने के कारण यहां पर्याप्त सावधानी बरतना जरूरी है. इधर उधर से गिराया गया मलबा और कचरा जो भूभाग का हिस्सा नहीं है और सिर्फ ऊपर से डाला जाता है, उसके खिसकने की प्रवृत्ति होती है. यह भूमि और निचले इलाकों में रहने वाले आम लोगों के लिए एक संभावित आपदा है.

क्या है पूरा मामला

चंबा जिला में एक परियोजना के निर्माण के दौरान अवैध रूप से मलबा डंप किया जा रहा था. अदालत ने पीडब्ल्यूडी कर्मियों द्वारा सडक़ निर्माण के दौरान लोगों की जमीनों पर मलबा गिराने वाले ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन न लेने पर कड़ा संज्ञान लिया था. अदालत ने दोषी लोनिवि कर्मियों की भूमिका का पता लगाने के आदेश जारी किए और उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई के लिए कहा था. अदालत ने चंबा जिला के मोटला गांव में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से मलबा फैंकने पर एक्शन लिए जाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई की थी.

हाईकोर्ट ने हैरानी जताई थी कि जिस मलबे को हटाने की लागत 64 लाख रुपए आंकी गई है उसके लिए दोषी ठेकेदार पर मात्र साढ़े 11 लाख रुपए का जुर्माना किया गया? इसके पीछे का कोई कारण नहीं बताया गया. इतना ही नहीं जिस मलबे को हटाने की लागत पहले 64 लाख रुपए आंकी गई थी, उसकी लागत अदालत द्वारा ताजा स्टेट्स रिपोर्ट मंगवाने के बाद नाटकीय ढंग से गिरावट के साथ 40 लाख रुपए बताई गई.

यही नहीं, अदालत ने एक सुनवाई के दौरान जारी आदेश में सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी ठेकेदार पर मात्र 5 लाख 81 हजार रुपए के जुर्माने पर असंतोष भी जताया था. जब लोक निर्माण विभाग ने खुद ही ठेकेदार द्वारा अवैध ढंग से गिराए गए मलबे को हटाने का खर्चा 64 लाख रुपए से अधिक आंका है तो ठेकेदार पर इतना कम जुर्माना करने से अदालत संतुष्ट नहीं है. हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय एक्शन पर भी कोई जानकारी न देने को गंभीरता से लिया था.

याचिकाकर्ता संजीवन सिंह ने आरोप लगाया था कि ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की वजह से पूरे गांव में मलबा भर गया है. इससे कई घरों और गौशालाओं को भारी क्षति हुई है. अब सरकार की तरफ से एक्शन लेने के बाद स्थितियों में सुधार आने पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है, लेकिन सरकार को डंपिंग साइट्स को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है.

