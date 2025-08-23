शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कुछ जिला मुख्यालयों में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट यानी अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है. अदालत ने सरकार से पूछा है कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र क्यों नहीं लगाए गए हैं. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ को बताया गया कि जिला मुख्यालय हमीरपुर में भी कोई अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र नहीं है. इस पर कोर्ट ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

हलफनामे में अदालत ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि जिला मुख्यालय में कोई अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र क्यों नहीं है? साथ ही पूछा कि ऐसा संयंत्र जिला मुख्यालय पर क्यों उपलब्ध नहीं है, जो संबंधित स्थल से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है और कचरा 60 किलोमीटर दूर ऊना ले जाया जा रहा है.

मामले में दाखिल याचिका में बताया गया है कि विवाद 1917-80 वर्ग मीटर भूमि के उपयोग के संबंध में है, जो ग्राम नगरदा मौजा कोहला तहसील नादौन जिला हमीरपुर में स्थित है. इसे डीसी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना/निर्माण के लिए हस्तांतरित किया गया था. फिर 5 जनवरी 2019 को इस प्रयोजन हेतु आवंटित किया गया था.

याचिकाकर्ता का आवासीय घर स्पष्टतः उक्त स्थल से 60 मीटर की दूरी पर है, जिसमें पानी के कुएं भी शामिल हैं. दुर्गंध और नगर पंचायत नादौन द्वारा आवंटित हिस्से के कुप्रबंधन के आरोप को लेकर याचिका दायर की गई है. प्रार्थी ने विभिन्न तस्वीरें रिकॉर्ड में रखी हैं, जिनमें कूड़े के बड़े-बड़े ढेर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और मवेशी उनमें खाने की खोजबीन कर रहे हैं.

कोर्ट ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर को नगर पंचायत नादौन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में विवादित स्थल का निरीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करने को कहा है. क्योंकि आसपास के कुओं के प्रदूषण का मुद्दा भी मौके पर उठ सकता है. अब सरकार को सब बिंदुओं पर विस्तार से हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं.

