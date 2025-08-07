शिमला: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी के पेंशनर्स को संशोधित पेंशन का लाभ न देने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. एचआरटीसी के 75 साल से अधिक आयु के पेंशनर्स को निगम प्रबंधन संशोधित पेंशन का लाभ नहीं दे पाया है. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है.

हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले में एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक यानी एमडी निपुण जिंदल की अदालत में मौजूदगी के दौरान आदेश दिए कि वे एक सप्ताह के भीतर ही उन पेंशनरों को संशोधित पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने का रोडमैप अदालत के समक्ष पेश करें.

मामले की सुनवाई के दौरान एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से अदालत को बताया गया कि वह बारी-बारी से पेंशनरों की अधिकतम आयु के हिसाब से संशोधित पेंशन का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय की जरूरत है. निगम प्रबंधन के इस तर्क पर हाईकोर्ट ने इसे सरकार के रिटायर कर्मियों सहित एचआरटीसी के रिटायर कर्मियों में भेदभाव बताया.

अदालत ने इस बात को भेदभावपूर्ण ठहराते हुए निगम प्रबंधन को एचआरटीसी के 75 वर्ष से ऊपर के सेवानिवृत कर्मचारियों को एक साथ संशोधित पेंशन का बकाया राशि देने का रोडमैप अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश जारी किए. एचआरटीसी प्रबंधन का अदालत के समक्ष कहना था कि वह शीघ्र ही बेकार पड़ी बसों की नीलामी कर कुछ राशि का जुगाड़ करने जा रही है. ऐसे में कुछ रकम का इंतजाम होने पर रिटायर्ड कर्मियों के तय लाभ जारी किए जाएंगे. अदालत ने इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मचारी अपने संशोधित पेंशन के हक के लिए बार-बार मांग कर रहे हैं. निगम प्रबंधन उनके बकाया का भुगतान नहीं कर पाया है. अब मामले में अदालत की सख्ती के बाद 75 साल से अधिक आयु के पेंशनर्स को उम्मीद की किरण नजर आई है.

