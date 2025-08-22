शिमला: महाराजा संसारचंद की नगरी सुजानपुर में चौगान भूमि पर बन रहे टाउन हॉल के निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. ये निर्माण कार्य नगर परिषद सुजानपुर करवा रही है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद निर्माण पर रोक लगाई. साथ ही खंडपीठ ने डीसी हमीरपुर और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने के आदेश जारी किए. हलफनामे में नगर परिषद को बताना होगा कि उसने 7 कनाल और 7 मरला चौगान भूमि पर कैसे कब्जा किया.

हाईकोर्ट ने इस मामले में एक कोर्ट मित्र भी नियुक्त किया हुआ है. सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि हमीरपुर के तत्कालीन डीसी ने विभिन्न सरकारी विभागों को म्यूटेशन के माध्यम से 8 कनाल और 10 मरला भूमि आवंटित की थी. खंडपीठ ने अनुपालना हलफनामे का अवलोकन करने के बाद कहा कि यह स्पष्ट होता है कि 7 कनाल और 7 मरला भूमि सुजानपुर नगर परिषद के कब्जे में है. यह शुरू में 514 कनाल वाले चौगान का हिस्सा थी.

विभिन्न हलफनामों के आधार पर अब यह पता चला है कि नगर परिषद का खुद उपरोक्त क्षेत्र में कब्जा है. इस कब्जे पर परिषद ने न केवल अपना कार्यालय बनाया है, बल्कि प्रथम तल पर कार्यकारी अधिकारी का आवास भी बनाया गया है. फिर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के अलावा उसका उपयोग कमर्शियल पर्पस के लिए भी किया गया है. अब 3 कनाल 2 मरला क्षेत्र टाउन हॉल निर्माण के लिए बताया जा रहा है. इसकी खसरा संख्या का विवरण भी हलफनामे में दिया गया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि उक्त कब्जा स्पष्ट रूप से 23-06-1982 के सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है, जिसके तहत ये कहा गया है कि चौगान के किसी भी हिस्से का आवंटन किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन को नहीं किया जाना है. यहां बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक सुजानपुर चौगान में स्थाई निर्माण बनाए जाने से जुड़े मामले में जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी हमीरपुर के सचिव को मौके का दौरा कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए थे. अदालत में चौगान के आसपास नियमों के विपरीत स्थाई दुकानें बनाने के आरोपों पर स्वत संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की है.