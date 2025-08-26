ETV Bharat / state

ऊना जिला की हुम्म खड्ड के बाथू-बाथड़ी क्षेत्र में खनन पर रोक, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश - HIMACHAL HIGH COURT

हिमाचल हाईकोर्ट ने ऊना जिला की हुम्म खड्ड के बाथू-बाथड़ी क्षेत्र में खनन पर लगाई रोक.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 8:22 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला ऊना की हुम्म खड्ड के बाथू-बाथड़ी क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है. इस संदर्भ में हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका की गई थी. अदालत ने पिछली दफा मामले की सुनवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना के सचिव को हुम्म खड्ड के बाथू-बाथड़ी क्षेत्र में किए जा रहे खनन का निरीक्षण करने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से इस बारे में रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था. इसके लिए हाईकोर्ट ने 25 अगस्त का समय दिया था. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि हुम्म खड्ड के कुछ क्षेत्रों में 20 से 30 मीटर तक खुदाई की गई है.

उल्लेखनीय है कि खुदाई की अनुमति केवल 2 से 3 मीटर तक की ही है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के दौर को ध्यान में रखते हुए हुम्म खड्ड में खनन पर रोक लगाई जाती है. साथ ही कहा कि 2-3 मीटर से अधिक गहराई पर खनन की अनुमति भी नहीं है, इसलिए हम्म खड्ड में खनन गतिविधियों पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक रहेगी. अदालत ने कहा कि सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगली तारीख तक खनन गतिविधियों को स्थगित किया जाना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिला की हुम्म खड्ड के उपरोक्त क्षेत्र में की जा रही खनन गतिविधियों से जुड़ी जनहित याचिका में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था. मामले के अनुसार याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया इस क्षेत्र में खनन की गहराई अधिकृत सीमा से ज्यादा है. भले ही इसके लिए खनन के उचित लाइसेंस दिए गए हों, लेकिन नियम का पालन नहीं हो रहा.

हाईकोर्ट ने प्रार्थी राज शर्मा की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर संज्ञान लेते हुए सरकार को उपरोक्त क्षेत्र में खनन के सभी लाइसेंस धारकों की सूची पेश करने के आदेश भी जारी किए थे. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को लाइसेंस की शर्तों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हुए हैं.

