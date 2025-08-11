ETV Bharat / state

शिमला में बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया था चार साल का मासूम, दोषियों की फांसी की सजा पर HC का फैसला सुरक्षित - HIMACHAL HIGH COURT

शिमला के चर्चित युग हत्याकांड में हाईकोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में फिरौती के लिए चार साल के मासूम बच्चे मास्टर युग की हत्या का मामला सामने आया था. तीन अपहरणकर्ताओं ने मास्टर युग को बेरहमी से यातनाएं देकर उसके शरीर पर पत्थर बांधकर जिंदा ही उसे पानी के टैंक में फेंक दिया था. निचली अदालत ने तीन अपहरणकर्ताओं विक्रांत बख्शी, चंद्र शर्मा व तेजिंद्र पाल को मौत की सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की संज्ञा दी है. निचली अदालत की तरफ से सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टिकरण के लिए मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में चल रहा है.

इस मामले में तीनों दोषियों की अपील व मौत की सजा के पुष्टिकरण को लेकर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोषियों ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी. शिमला की सेशन कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. सेशन कोर्ट शिमला की तरफ से रेफरेंस के रूप में यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया था. वहीं, तीनों दोषियों ने दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दाखिल की थी. अपील व रेफरेंस पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की विशेष खंडपीठ सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

क्या है पूरा मामला

शिमला के राम बाजार इलाके से जून 2014 में चार साल के बच्चे युग का अपहरण किया गया था. शिमला के ही तीन युवकों विक्रांत बख्शी, चंद्र शर्मा व तेजिंद्र पाल ने करोड़ों रुपए की फिरौती के लालच में अपहरण किया था. बाद में उन्होंने बच्चे की निर्मम हत्या कर दी. मासूम को अमानवीय तरीके से तड़पाया गया और फिर हत्या के बाद उसकी पार्थिव देह को शिमला के उपनगर भराड़ी में पानी के टैंक में फेंक दिया. मामले में हिमाचल पुलिस की सीआईडी ने जांच की थी. सीआईडी ने पक्के सुबूत जुटाकर तीनों दोषियों के खिलाफ मामला तैयार किया था.

शिमला के सेशन कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने 6 सितंबर 2018 को तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. युग का कंकाल अगस्त 2016 यानी अपहरण के दो साल बाद पानी के टैंक में मिला था. न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला बताया था और दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. चार साल के मासूम बच्चे को बहुत क्रूर यातनाएं दी गई थीं. बाद में तीनों दरिंदों ने युग के शरीर पर पत्थर बांधे और उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था.

ये भी पढ़ें: अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट की बड़ी व्यवस्था, एफआईआर लंबित होने के आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता आवेदन

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में फिरौती के लिए चार साल के मासूम बच्चे मास्टर युग की हत्या का मामला सामने आया था. तीन अपहरणकर्ताओं ने मास्टर युग को बेरहमी से यातनाएं देकर उसके शरीर पर पत्थर बांधकर जिंदा ही उसे पानी के टैंक में फेंक दिया था. निचली अदालत ने तीन अपहरणकर्ताओं विक्रांत बख्शी, चंद्र शर्मा व तेजिंद्र पाल को मौत की सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की संज्ञा दी है. निचली अदालत की तरफ से सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टिकरण के लिए मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में चल रहा है.

इस मामले में तीनों दोषियों की अपील व मौत की सजा के पुष्टिकरण को लेकर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोषियों ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी. शिमला की सेशन कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. सेशन कोर्ट शिमला की तरफ से रेफरेंस के रूप में यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया था. वहीं, तीनों दोषियों ने दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दाखिल की थी. अपील व रेफरेंस पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की विशेष खंडपीठ सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

क्या है पूरा मामला

शिमला के राम बाजार इलाके से जून 2014 में चार साल के बच्चे युग का अपहरण किया गया था. शिमला के ही तीन युवकों विक्रांत बख्शी, चंद्र शर्मा व तेजिंद्र पाल ने करोड़ों रुपए की फिरौती के लालच में अपहरण किया था. बाद में उन्होंने बच्चे की निर्मम हत्या कर दी. मासूम को अमानवीय तरीके से तड़पाया गया और फिर हत्या के बाद उसकी पार्थिव देह को शिमला के उपनगर भराड़ी में पानी के टैंक में फेंक दिया. मामले में हिमाचल पुलिस की सीआईडी ने जांच की थी. सीआईडी ने पक्के सुबूत जुटाकर तीनों दोषियों के खिलाफ मामला तैयार किया था.

शिमला के सेशन कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने 6 सितंबर 2018 को तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. युग का कंकाल अगस्त 2016 यानी अपहरण के दो साल बाद पानी के टैंक में मिला था. न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला बताया था और दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. चार साल के मासूम बच्चे को बहुत क्रूर यातनाएं दी गई थीं. बाद में तीनों दरिंदों ने युग के शरीर पर पत्थर बांधे और उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था.

ये भी पढ़ें: अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट की बड़ी व्यवस्था, एफआईआर लंबित होने के आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता आवेदन

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURTSHIMLA YUG MURDER CASEHC ON YUG MURDER CASEशिमला युग हत्याकांडHIMACHAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.