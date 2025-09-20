ऐसे तो खुल जाएगा भानुमती का पिटारा, यह कहते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दी आंसर शीट की दूसरी बार री-वेल्यूएशन वाली मांग
हिमाचल हाईकोर्ट ने आंसर शीट की दूसरी बार री-वेल्यूएशन की मांग को दी गई याचिका को खारिज कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...
September 20, 2025
शिमला: आंसर शीट की दूसरी बार री-वेल्यूएशन की मांग को हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने मांग को खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि ऐसे ही रियायत दी गई तो आने वाले समय में भानुमती का पिटारा खुल जाएगा. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को यदि ऐसी अनुमति दी गई तो सैकड़ों ही नहीं हजारों छात्र अदालत का रुख करेंगे.
यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिका का निपटारा कर दिया. साथ ही कहा कि इसमें कोई मैंटेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के अनुसार अभ्यर्थी केवल एक बार ही पुनर्मूल्यांकन का आवेदन कर सकता है. चूंकि प्रार्थी इस अधिकार का प्रयोग कर चुकी है. इसलिए उसे फिर से यह अधिकार नहीं दिया जा सकता. प्रार्थी के एक बार के पुनर्मूल्यांकन में अंग्रेजी और कंप्यूटर विज्ञान विषय में एक-एक अंक बढ़े थे.
हाईकोर्ट ने कहा कि अब यदि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर अदालत शिक्षा बोर्ड को फिर से आंसर शीट्स की जांच या फिर से निरीक्षण का निर्देश देता है तो यह न केवल शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के खिलाफ होगा. बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून बनाया है कि जब तक पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, तब तक हाईकोर्ट ऐसा आदेश नहीं दे सकता.
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता का कहना था कि वह इसी साल 10+2 अंतिम परीक्षा में शामिल हुई थी. परीक्षा परिणाम 17 मई को घोषित किया गया था. इन परीक्षाओं में याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी विषय में 73 अंक हासिल किए थे. परिणाम की प्रारंभिक घोषणा के बाद चूंकि सही जवाब के अनुपात में अंक न दिए जाने के संबंध में कुछ आरोप थे, इसलिए प्रतिवादी स्कूल बोर्ड ने स्वयं फिर से जांच प्रक्रिया शुरू की. बाद में घोषित परिणाम से पता चला कि याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी विषय में 73 अंकों के बजाय अब 86 अंक प्राप्त किए थे. इसके बाद याचिकाकर्ता ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से आवेदन किया.
पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 23 अगस्त को घोषित किया गया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के अंग्रेजी और कंप्यूटर विज्ञान विषयों में एक-एक अंक की वृद्धि की गई. अब याचिकाकर्ता फिर से चाहती है कि हाईकोर्ट प्रतिवादियों को उसके पेपरों का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दे, क्योंकि उसे आशंका है कि उसने प्राप्त अंकों से अधिक अंक लिए हैं. प्रार्थी ने कहा था कि वह पुनर्मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है. बोर्ड का कहना था कि नियमों में दूसरी बार पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है. इस पर हाईकोर्ट ने प्रार्थी की फिर से री-वेल्यूएशन की मांग खारिज कर दी.
