ऐसे तो खुल जाएगा भानुमती का पिटारा, यह कहते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दी आंसर शीट की दूसरी बार री-वेल्यूएशन वाली मांग

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 20, 2025 at 8:50 PM IST 3 Min Read

शिमला: आंसर शीट की दूसरी बार री-वेल्यूएशन की मांग को हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने मांग को खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि ऐसे ही रियायत दी गई तो आने वाले समय में भानुमती का पिटारा खुल जाएगा. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को यदि ऐसी अनुमति दी गई तो सैकड़ों ही नहीं हजारों छात्र अदालत का रुख करेंगे. यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिका का निपटारा कर दिया. साथ ही कहा कि इसमें कोई मैंटेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के अनुसार अभ्यर्थी केवल एक बार ही पुनर्मूल्यांकन का आवेदन कर सकता है. चूंकि प्रार्थी इस अधिकार का प्रयोग कर चुकी है. इसलिए उसे फिर से यह अधिकार नहीं दिया जा सकता. प्रार्थी के एक बार के पुनर्मूल्यांकन में अंग्रेजी और कंप्यूटर विज्ञान विषय में एक-एक अंक बढ़े थे. हाईकोर्ट ने कहा कि अब यदि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर अदालत शिक्षा बोर्ड को फिर से आंसर शीट्स की जांच या फिर से निरीक्षण का निर्देश देता है तो यह न केवल शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के खिलाफ होगा. बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून बनाया है कि जब तक पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, तब तक हाईकोर्ट ऐसा आदेश नहीं दे सकता.