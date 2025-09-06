ETV Bharat / state

नौणी यूनिवर्सिटी के वीसी राजेश्वर चंदेल को एक्सटेंशन का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के वीसी राजेश्वर चंदेल एक्सटेंशन मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की.

Nauni University VC Rajeshwar Chandel extension case
नौणी यूनिवर्सिटी के वीसी राजेश्वर चंदेल एक्सटेंशन मामले में याचिका खारिज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 10:01 AM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के वाइस चांसलर राजेश्वर सिंह चंदेल को दिए गए सेवा विस्तार के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने प्रार्थी धर्म पाल शर्मा की वीसी को सेवा विस्तार देने के खिलाफ दाखिल याचिका को गुणवत्ताहीन ठहराया. साथ ही इस मामले में राज्यपाल के आदेश को कानून के अनुसार सही बताया.

हाईकोर्ट के समक्ष आए मामले के अनुसार, सोलन के नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के कुलाधिपति यानी राज्यपाल ने 14 फरवरी 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एक चयन समिति का गठन किया था. राज्यपाल के सचिव, जो चयन समिति में कुलाधिपति के नामित सदस्य थे, ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. मौजूदा वाइस चांसलर राजेश्वर सिंह चंदेल सहित कुल 14 उम्मीदवारों ने संबंधित पद के लिए आवेदन किया था.

चयन समिति ने सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के बाद इस पद पर नियुक्ति के लिए राजेश्वर सिंह चंदेल के नाम की सिफारिश की. राजेश्वर सिंह चंदेल को 6 मई 2022 को वीसी के तौर पर नियुक्त किया गया. चंदेल ने 9 मई को अपना कार्यभार संभाल लिया. कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल ने नौणी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति की हैसियत से 6 मई 2025 के आदेश के माध्यम से वीसी के पद पर राजेश्वर सिंह चंदेल को एक्सटेंशन प्रदान की. वहीं, इस मामले में याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि चूंकि वर्ष 2022 में वाइस चांसलर के पद पर याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति एक समिति द्वारा की गई थी. यह समिति अधिनियम की धारा 24 (1) के अनुसार गठित नहीं की गई थी, इसलिए उस समिति को वैध नहीं कहा जा सकता.

इस पर हाईकोर्ट ने 6 मई 2025 के आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद कहा कि वाइस चांसलर को धारा 24 (3) के अनुसार पुनर्नियुक्त नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है. कुलाधिपति यानी राज्यपाल धारा 24 (3) के अनुसार किसी पदधारी को सेवा विस्तार देने या सीनियर मोस्ट संकाय में से किसी एक की नियुक्ति करने का अधिकार रखते हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

