शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएम जन औषधि परियोजना के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र में गैर जेनेरिक दवाएं, ब्रांडेड दवाएं व सर्जिकल उपकरण बेचने पर लगाई गई रोक हटाने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने 29 मई 2024 को एक आदेश पारित कर जिला शिमला के ठियोग सिविल अस्पताल में स्थापित जन औषधि केंद्र को गैर जेनेरिक, ब्रांडेड दवाएं और सर्जिकल उपकरण बेचने पर रोक लगाई थी. अब मामले की सुनवाई पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 29 मई 2024 को लगाई रोक हटाने से इनकार किया है.

अदालत ने पहले ही इस रोक से जुड़े आदेश को इस मामले के अंतिम निपटारे तक जारी रखने को कहा हुआ है. सिविल अस्पताल ठियोग के जन औषधि केंद्र संचालक ने 29 मई 2024 को लगाई रोक हटाने की मांग की थी. इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र में गैर-जेनेरिक दवाएं, ब्रांडेड दवाएं और सर्जिकल उपकरण की बिक्री नहीं की जा सकती. इनमें केवल योजना के तहत जारी की गई सूची में शामिल दवाओं को ही बेचा जा सकता है.

वहीं, जन औषधि संचालक का कहना था कि केवल जेनेरिक दवाएं बेचने से उसके कारोबार की कोई फिजिबिलिटी नहीं रह जाती. क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा अन्य दवाइयों और सर्जिकल उपकरणों की बिक्री पर रोक के बाद उसके काम में काफी कमी आई है. अदालत ने जन औषधि केंद्र संचालक की दलीलों से असहमति जताते हुए कहा कि ये केंद्र भारत सरकार की एक विशेष योजना के तहत एक खास उद्देश्य के साथ संचालित किए जा रहे हैं.

अदालत ने कहा कि सिविल अस्पताल ठियोग की रोगी कल्याण समिति ने आवेदनकर्ता के तत्वावधान में जन औषधि केंद्र खोलने का विकल्प चुना है. इसलिए वह अनुदान की शर्तों को लागू करने के लिए बाध्य है. कोर्ट ने कहा था कि जन औषधि केंद्रों को चलाने के पीछे लाभ कमाने का मकसद प्रतीत नहीं होता है. इसलिए प्रार्थी की आर्थिक व्यवहार्यता जैसी दलील उचित प्रतीत नहीं होती. इस मामले में आस्था फाउंडेशन फॉर पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने यह रोक लगाने के आदेश जारी किए हुए हैं.

