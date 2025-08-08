शिमला: एक बड़े घटनाक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोस्ट कोड 980 के चयनित ड्राइंग टीचर्स को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस बारे में एकल पीठ के अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है.

मामले में अपीलकर्ताओं ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी. अपीलकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उपरोक्त पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने की बजाय एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां रिट याचिका के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी. उल्लेखनीय है कि हमीरपुर स्थित चयन आयोग में परीक्षा पत्र की धांधली के बाद राज्य सरकार ने उसे भंग किया था और इस कारण नियुक्तियां व रिजल्ट आदि की प्रक्रिया बाधित हुई. मामले में जांच चल रही है.

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मद्देनजर पाया था कि कदाचार केवल एक विशिष्ट मामले तक सीमित है, जिसमें उम्मीदवार सुनीता देवी शामिल है. इस केस में कथित तौर पर भंग हो चुके आयोग की अधीक्षक उमा रानी और निखिल आजाद ने मदद की है, जिसमें कदाचार में पहचाने गए व्यक्तियों तक ही सीमित प्रतीत होता है. इस मामले में दागी उम्मीदवारों को बाकी से अलग करना संभव है, क्योंकि कोई सबूत अन्य उम्मीदवारों के बीच व्यापक अनियमितताओं का संकेत नहीं देता है.

एकल पीठ ने कहा कि पोस्ट कोड संख्या 980 के घोषित परिणाम को उसके तार्किक निष्कर्ष तक न ले जाने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत नहीं बनती है. यही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी राहत प्रदान करने से उन लोगों को नुकसान होगा, जिन्हें सफल घोषित किया गया है. मुख्य मामला एकल पीठ के पास लंबित है.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता पोस्ट कोड नंबर 980, यानी ड्राइंग मास्टर (शिक्षा) के लिए की गई चयन प्रक्रिया में असफल रहे थे. मुख्य रूप से 16 जनवरी 2024 को विधि विभाग की राय पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि मुख्य रिट याचिका के अंतिम परिणाम तक, प्रतिवादियों को पोस्ट कोड नंबर 980 के लिए घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करने से रोका जाए.

