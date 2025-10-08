ETV Bharat / state

BJP MLA रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती देने का मामला, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने से किया इनकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है.

Himachal Pradesh High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
शिमला: श्री नैना देवी जी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. इस निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामलाल ठाकुर ने अदालत के समक्ष याचिका दाखिल कर रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती दी है. इस पर रणधीर शर्मा ने रामलाल ठाकुर की याचिका में कानूनी खामियां दर्शाते हुए हाईकोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर याचिका को खारिज करने की मांग की थी.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका को प्रारंभिक मुद्दे पर खारिज करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का अपनी याचिका के समर्थन में दायर शपथपत्र अपूर्ण है, इसलिए रामलाल ठाकुर को उक्त कमी को दूर करने के लिए 15 अक्टूबर तक या उससे पहले एक नया हलफनामा पेश करने का अवसर दिया जाता है. यदि याचिकाकर्ता 15 अक्टूबर तक या उससे पहले आवश्यक कार्य नहीं किया जाता है, तो चुनाव याचिका इस आधार पर खारिज मानी जाएगी.

विधायक रणधीर शर्मा के अनुसार, रामलाल ठाकुर की चुनाव याचिका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है. भाजपा विधायक का कहना था कि चुनाव याचिका अस्पष्ट और संदिग्ध है. रणधीर शर्मा का कहना है कि चुनाव याचिका में दिए गए कथन उसके चुनाव को रद्द करने के लिए किसी भी आधार का आरोप लगाने या बताने के बराबर नहीं हैं. विधायक का यह भी तर्क था कि कानून के अनुसार याचिका की दलीलें स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए.

क्या है चुनाव याचिका में?

रामलाल ठाकुर की चुनाव याचिका में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने श्री नैना देवी जी सीट से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा था. विधानसभा चुनाव 12 नवंबर 2022 को हुआ और मतगणना 8 दिसंबर 2022 को हुई. याचिकाकर्ता के अनुसार, दुर्भाग्य से, मुख्य रूप से डाक मतपत्रों के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती की प्रक्रिया में चुनाव कर्मियों द्वारा की गई अनियमितताओं और रणधीर शर्मा द्वारा अपनाई गई गलत प्रथाओं के कारण याचिकाकर्ता 171 मतों के मामूली अंतर से चुनाव हार गया.

याचिका में उल्लेख है कि विशेष रूप से डाक मतपत्रों की गणना प्रक्रिया के दौरान अधिनियम, 1961 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हैंडबुक में निहित अनिवार्य निर्देशों का उल्लंघन हुआ है. याचिकाकर्ता के मतगणना एजेंट ने एक आवेदन के माध्यम से डाक मतपत्रों की पुनर्गणना की मांग की, जिसमें यह आशंका व्यक्त की गई कि उनकी गणना ठीक से नहीं की गई थी. चुनाव अधिकारी ने पुनर्गणना अर्थात पहले से गिने गए मतों की मांग वाले आवेदन को मंजूर कर लिया. प्राप्त डाक मतपत्रों की कुल संख्या 2816 थी. इनमें से 341 डाक मतपत्रों को याचिकाकर्ता या उसके अधिकृत एजेंटों को सूचित किए बिना अमान्य घोषित कर दिया गया.

इसके बाद, शेष 2475 मतों की गणना के बाद चुनाव अधिकारी ने 14 मतों को अस्वीकार कर दिया. डाक मतपत्रों में याचिकाकर्ता को 499 वोट मिले जबकि रणधीर शर्मा को 525 वोट मिले. याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव में रणधीर शर्मा ने मतदाताओं को प्रभावित करने में शराब और पैसे का इस्तेमाल किया. नवंबर की 11 तारीख को याचिकाकर्ता को सूचना मिली कि भाजपा प्रत्याशी के एजेंट जामलाघाट नामक स्थान पर शराब व पैसे बांट रहे हैं. याचिकाकर्ता ने अपने समर्थकों को बुलाया और लगभग नौ बजे उनके समर्थकों ने एक टाटा नैनो वाहन को रोका. वाहन में तीन लोग बैठे थे. रोकने पर गाड़ी में सवार दो लोग भाग गए और एक पकड़ा गया.

वाहन की जांच में एक बोतल देसी शराब, तीन बोतलें आईएमएफएल और तीन बैग पाए गए, जिनका इस्तेमाल पैसे और शराब बांटने के लिए किया गया था. एक व्यक्ति ने खुलासा किया कि जामलाघाट में मतदाताओं के बीच भाजपा प्रत्याशी की सहमति और जानकारी के साथ शराब और पैसे बांटे गए. मामले की सूचना पुलिस को दी गई और आपराधिक मामला दर्ज किया गया. उसी तारीख को, एक अन्य व्यक्ति को याचिकाकर्ता के समर्थकों द्वारा दो बोतल देसी शराब ले जाते हुए एक वाहन में फिर से रोका गया. पूछे जाने पर उसने यह खुलासा किया कि वह भाजपा प्रत्याशी के कहने पर आस-पास के इलाकों में शराब बांट रहा था.

