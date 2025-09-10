ETV Bharat / state

चेक बाउंस हो जाए तो मालिक के खिलाफ नहीं बनता आपराधिक मामला, हाईकोर्ट की बड़ी व्यवस्था

हिमाचल हाईकोर्ट ने चेक बाउंस होने के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:56 AM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक बड़ी व्यवस्था दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि चेक के साथ की गई छेड़छाड़ के बाद वो चेक शून्य हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू नहीं होती. ऐसे में चेक मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं बनता है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. अदालत ने इस मामले में राजिंदर शर्मा नामक व्यक्ति की याचिका को स्वीकारते हुए बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की शिकायत को खारिज कर दिया.

न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने कहा कि चेक से की गई छेड़छाड़ अथवा उसमें किया गया कोई भी बदलाव उसके यानी चेक के कानूनी स्वरूप को बदल देता है. अदालत ने व्यवस्था देते हुए कहा कि यदि यह तर्क दिया जाता है कि चेक में परिवर्तन मालिक ने ही किया है तो इसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर आ जाता है. ऐसे में अगर इस कारण चेक ही शून्य हो जाए तो भले ही देनदारी साबित हो, फिर भी चेक बाउंस का आपराधिक मामला नहीं बनता है. हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों निचली अदालतों के फैसलों को निरस्त करते हुए आरोपी को बरी कर दिया.

मामले के अनुसार शिकायतकर्ता बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने आरोपी राजिंदर शर्मा के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी राजिंदर शर्मा ने 10 जनवरी 2015 को एक आवेदन के जरिए बैंक से लोन लेने के लिए शिकायतकर्ता यानी बघाट अर्बन बैंक से संपर्क किया. शिकायतकर्ता ने आरोपी को लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की. बाद में दोनों पक्षों के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार ली गई राशि का भुगतान करने में आरोपी राजिंदर शर्मा असफल रहा. शिकायतकर्ता बैंक ने आरोपी से राशि वापस करने का अनुरोध किया, और उसने लोन राशि वापस करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक, सोलन शाखा के नाम से 7 लाख रुपए का चेक जारी किया. शिकायतकर्ता ने चेक अपने बैंक को प्रस्तुत किया, लेकिन यह अपर्याप्त निधि यानी खाते में उचित रकम न होने के कारण बाउंस हो गया. शिकायतकर्ता बैंक ने एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें आरोपी को 15 दिन के भीतर राशि वापस करने का निर्देश दिया गया.

आरोपी का कहना था कि शिकायतकर्ता बैंक ने उससे पांच चेक जमानत के तौर पर लिए थे. उसने छह लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन शिकायतकर्ता ने उसके जारी किए गए चेकों का दुरुपयोग किया. चेक के साथ छेड़छाड़ की गई थी. चेक खाता संख्या सीडी-5956 की देनदारी के लिए जारी किया गया था, लेकिन सीडी-5956 को काटकर सीडी-6033 से बदल दिया गया. बैंक अधिकारी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था. ऐसे में हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता बैंक की शिकायत को खारिज कर दिया.

HIMACHAL HIGH COURTHIMACHAL CHEQUE BOUNCE CASENO CRIMINAL CASE IF CHECK BOUNCESBAGHAT URBAN COOPERATIVE BANKHC ON CHEQUE BOUNCE CASE

