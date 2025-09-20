ETV Bharat / state

शिक्षक संघ अध्यक्ष रमेश कुमार का ट्रांसफर आर्डर खारिज, महिला शिक्षक की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने महिला शिक्षक लता कुमारी की याचिका पर शिक्षक संघ अध्यक्ष रमेश कुमार का ट्रांसफर आर्डर खारिज करने के आदेश दिए.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (File)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
शिमला: जिला मंडी में एक महिला शिक्षक का अपने कार्यस्थल पर सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था. महिला शिक्षक की जगह सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार के ट्रांसफर आदेश जारी किए. महिला शिक्षक लता कुमारी ने सरकार के इस आदेश को याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने महिला शिक्षक की याचिका को मंजूर करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के विवादित तबादला आदेश को खारिज कर दिया.

रमेश कुमार को राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला (जीसीपीएएस) मझवार से जीसीपीएस (बाल) मंडी को स्थानांतरित किया गया था. जीसीपीएस(बाल) मंडी में तैनात महिला शिक्षक लता कुमारी ने इस स्थानांतरण आदेश को अदालत में चुनौती दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने याचिका को स्वीकार करते हुए 14 जुलाई 2025 के उक्त विवादित स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया. अदालत ने साथ ही प्रतिवादियों को निर्देश जारी किया कि वे याचिकाकर्ता लता कुमारी को उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर अपनी सामान्य नियुक्ति अवधि पूरी करने की अनुमति दें.

हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादियों की तरफ से दाखिल किए गए जवाब के अवलोकन में पाया कि याचिकाकर्ता महिला शिक्षक की वर्तमान स्थान पर तैनाती से पहले वे वर्ष 2014 से करीब 30 किलोमीटर के आसपास के स्कूलों में सेवाएं देती रही. महिला शिक्षक ने सैगलू शिक्ष खंड मंडी के प्राथमिक स्कूल करकोह, जनेड़ प्राथमिक स्कूल, झिरी प्राथमिक स्कूल में सेवाएं दी हैं. ये वर्तमान स्थान से क्रमश: 115 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की दूरी पर हैं. हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता को हाल ही में जीसीपीएस शिक्षा खंड सदर-1 में तैनात किया गया था और सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया.

याचिकाकर्ता लता कुमारी की शिकायत थी कि विवादित स्थानांतरण आदेश सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन है. शिकायत थी कि उसे वर्तमान तैनाती स्थान पर अपनी सामान्य नियुक्ति अवधि 3 साल पूरी करने की अनुमति नहीं दी गई है. याचिकाकर्ता ने कहा कि निजी प्रतिवादी शिक्षक रमेश कुमार, अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 30 किलोमीटर के दायरे में ही तैनात रहे हैं. प्रार्थी लता ने दलील दी कि निजी प्रतिवादी रमेश कुमार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और दिव्यांग होने के कारण वे आसपास के स्कूलों में ही अपना समायोजन करते रहे हैं.

लता कुमारी का कहना था कि 52 वर्ष की आयु में उन्हें बिना किसी गलती के परेशान किया जा रहा है. लता कुमारी का कहना था कि यह स्थानांतरण आदेश केवल रमेश कुमार को समायोजित करने के मकसद से किए गए हैं. रमेश कुमार पिछले कई साल से 30 किलोमीटर के दायरे में ही सेवारत हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि निस्संदेह, निजी प्रतिवादी दिव्यांग हैं और तबादला नीति के तहत कुछ रियायतों के हकदार हैं, लेकिन ऐसे हक का उपयोग एक 52 साल की महिला शिक्षक को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 25 हजार जुर्माना, अदालत को गुमराह करने की कोशिश पर हाईकोर्ट की सख्ती

