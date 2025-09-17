ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का एलआईसी को आदेश, हिमुडा के रिटायर कर्मियों को डीए के साथ अदा करें पेंशन भी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एलआईसी को अवैध रूप से अतिरिक्त राशि की मांग करने पर लगाई रोक.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 8:31 AM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को आदेश दिए हैं कि वो हिमुडा (हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) के रिटायर कर्मियों को लाइफ ग्रुप सुपरएनुएशन कैश क्युमुलेटिव स्कीम के तहत महंगाई भत्ते सहित पेंशन अदा करे. ये आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने जारी किए हैं. इस मामले में खंडपीठ ने पूर्व में एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया है.

इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 23 नवंबर 2015 की कार्रवाई को रद्द किया था. उस कार्रवाई में एलआईसी ने हिमुडा के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने से मना कर दिया था. मामला अदालत में आया तो हाईकोर्ट की एकल पीठ ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए थे कि वह भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोकेंगे. हाईकोर्ट ने एलआईसी को अवैध रूप से किसी अतिरिक्त राशि की मांग करने से भी रोक दिया था. अदालत ने ये भी साफ किया था कि एलआईसी स्कीम के मुताबिक आपसी सहमति से तय की गई राशि के अलावा अतिरिक्त राशि लेने का हक नहीं रखती है.

मामले के अनुसार वर्ष 2005 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हिमुडा कर्मचारियों को लाइफ ग्रुप सुपरएनुएशन कैश क्युमुलेटिव स्कीम के तहत पेंशन देने के लिए सहमति जताई थी. हिमुडा प्रबंधन की ओर से इस बाबत सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी. इसी बीच, वर्ष 2014 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हिमुडा से अतिरिक्त राशि देने की मांग रखी. हिमुडा प्रबंधन की तरफ से अतिरिक्त राशि जमा न करवाने पर 23 नवंबर 2015 को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हिमुडा के कर्मचारियों को पेंशन देने से मना कर दिया.

प्रार्थियों ने आरोप लगाया था कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का फैसला कानूनी तौर पर गलत है. न्यायालय ने भी इसे कानून के सिद्धांतों के विपरीत पाया. एकल पीठ ने एलआईसी को जो आदेश दिए थे, उसे न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने भी सही ठहराया है. खंडपीठ के इस मामले में एलआईसी की अपीलों को रद्द करने से हिमुडा के रिटायर कर्मियों को राहत मिली है.

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURTHIMUDA RETIRED EMPLOYEES PENSIONHP URBAN DEVELOPMENT AUTHORITYहिमाचल प्रदेश हाईकोर्टHP HIGH COURT ORDER LIC

