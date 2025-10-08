ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का हिमाचल के शिक्षा विभाग को आदेश, एक हफ्ते में जारी करो टीजीटी के प्रमोशन आर्डर, नहीं तो...

शिमला: टीजीटी वर्ग के प्रमोशन आर्डर को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के भीतर पात्र टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स) के प्रमोशन ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने राज्य सरकार के अनुरोध पर मामले को आगामी 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध यानी लिस्ट करने का आदेश दिए, ताकि शिक्षा विभाग याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन ऑडर्स को हाईकोर्ट के समक्ष रख सके. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 14 अक्टूबर तक प्रमोशन से जुड़े आदेश जारी कर पेश नहीं किए गए तो यह अदालत के आदेश की अवमानना को बढ़ाने के बराबर होगा.

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि आदेश की अनुपालना नहीं हुई तो फिर सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे. संभावित सख्त आदेश में संबंधित अधिकारी को न्यायालय की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए दंडित किया जाएगा. साथ ही अदालत ने चेतावनी दी है कि ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा इस दौरान टीजीटी से पीजीटी के लिए की गई सभी प्रमोशन पर रोक लगाने में कोई संकोच नहीं करेगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पूर्णिमा कुमारी व अन्यों की तरफ से दाखिल की गई अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन आदेश नियत तिथि से जारी किए जाएं. हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट तौर से कहा था कि प्रार्थियों के प्रमोशन आदेश जारी न करने को लेकर किसी भी बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा.

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनसे जूनियर 600 लोगों को स्कूल प्रवक्ताओं के पद पर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट में दिए गए आश्वासन के बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं दी गई. प्रार्थियों का कहना था कि उनकी रिट याचिका का 10 सितंबर 2024 को इस टिप्पणी के साथ निपटारा किया गया था कि टीजीटी से पीजीटी की सीनियोरिटी सूची में आवश्यक संशोधन किए जाएं और उसके बाद कानून के अनुसार संशोधित सूची तैयार की जाए. अदालत ने ये आवश्यक कार्य यथाशीघ्र और अधिकतम आठ सप्ताह की अवधि के भीतर करने को कहा गया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने 23 अगस्त 2025 को जारी कार्यालय आदेश के तहत उन्हें अनुबंध काल की नियुक्ति से ही नियमित तो मान लिया गया, परंतु इससे उपजे प्रमोशन लाभ नहीं दिए जा रहे हैं. इसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा. अब हाईकोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को अस्थाई वरिष्ठता सूची में शामिल कर लिया गया है.