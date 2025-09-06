क्लास फोर कर्मचारी की पेंशन का मामला, हाईकोर्ट ने डीसी मंडी को अदालत में पेश होने के दिए आदेश

ETV Bharat / state

शिमला: क्लास फोर कर्मचारी की पेंशन से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीसी मंडी को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले में याचिकाकर्ता हरि सिंह की तरफ से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई की. सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने डीसी मंडी को अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए.

मामले के अनुसार, प्रार्थी हरि सिंह ने करीब 8 वर्ष दैनिक वेतन भोगी यानी डेली वेजर के रूप में डीसी मंडी के अधीन आने वाले कार्यालय में सेवाएं दीं. फिर उसने 9 वर्ष 4 महीने की सेवाएं नियमित कर्मचारी के रूप में दी. प्रार्थी 30 अप्रैल 2021 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में रिटायर हो गया. महालेखाकार कार्यालय ने प्रार्थी के पक्ष में पेंशन स्वीकृत नहीं की.

महालेखाकार कार्यालय ने पेंशन इस आधार पर स्वीकृत नहीं की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की 4 मई 2019 की अधिसूचना के अनुसार पेंशन के लिए वांछित न्यूनतम सेवा में दैनिक वेतनभोगी सेवा को शामिल नहीं किया गया है. महालेखाकार कार्यालय का तर्क था कि ऐसे में प्रार्थी सरकारी अधिसूचना में दर्ज किए गए नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करता है. इस पर हरि सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य और बालो देवी एवं अन्य में निर्धारित किए कानून के मद्देनजर वह लगभग 8 साल तक की गई दैनिक वेतन सेवा का लाभ पाने का हकदार है. यदि ऐसा लाभ दिया जाता है तो वह सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत पेंशन पाने के लिए न्यूनतम वांछित सेवा पूरी कर लेगा. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सुंदर सिंह और बालो देवी केस में दिए गए निर्णय को याचिकाकर्ता पर लागू होने से इनकार नहीं कर सकती. इसके तहत वो यानी याचिकाकर्ता दैनिक वेतन के साथ-साथ नियमित सेवाएं प्रदान करने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था.