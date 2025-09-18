ETV Bharat / state

सनवारा टोल बैरियर 30 अक्टूबर तक बंद, सड़क की दुर्दशा से नाराज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

शिमला: हिमाचल हाई कोर्ट ने कालका शिमला मार्ग पर सनवारा टोल बैरियर 30 अक्टूबर तक बंद करने का आदेश दिया है. इस मार्ग की दुर्दशा देखते हुए अदालत ने सनवारा टोल बैरियर/संग्रहण केंद्र को 20 सितम्बर से 30 अक्टूबर 2025 तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं. इस मामले में सामान्य सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने डीसी सोलन को भी आदेश दिए हैं कि वह सड़क की दशा सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूरी सहायता उपलब्ध करवाए. डीसी सोलन को कानून व व्यवस्था का आकलन करने के भी आदेश जारी किए गए हैं. इसके अलावा खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग को कैथली घाट से शिमला तक सड़क मार्ग की दशा सुधारने के लिए कार्य करने के निर्देश भी दिए. अदालत ने खासकर शोघी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की खस्ता हालत को भी सुधारने के लिए कहा है. अदालत ने इस मामले पर आगामी सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की है.

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने नगर परिषद नंगल की सीमा से सटे चार टोल प्लाजा के कारण स्थानीय निवासियों को हो रही कठिनाई को दूर करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका को विस्तार देते हुए एनएचएआई को प्रदेश के अन्य टोल बैरियरों पर भी जवाब देने के आदेश जारी किए थे. जगह-जगह अव्यवस्थित टोल बैरियर लगाने से जुड़ी जनहित याचिका को विस्तार देते हुए कोर्ट ने एनएचएआई से तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था.