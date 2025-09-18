ETV Bharat / state

सनवारा टोल बैरियर 30 अक्टूबर तक बंद, सड़क की दुर्दशा से नाराज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हिमाचल हाईकोर्ट ने कालका-शिमला मार्ग की दुर्दशा पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने सनवारा टोल बैरियर को 30 अक्टूबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल हाई कोर्ट ने कालका शिमला मार्ग पर सनवारा टोल बैरियर 30 अक्टूबर तक बंद करने का आदेश दिया है. इस मार्ग की दुर्दशा देखते हुए अदालत ने सनवारा टोल बैरियर/संग्रहण केंद्र को 20 सितम्बर से 30 अक्टूबर 2025 तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं. इस मामले में सामान्य सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने डीसी सोलन को भी आदेश दिए हैं कि वह सड़क की दशा सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूरी सहायता उपलब्ध करवाए. डीसी सोलन को कानून व व्यवस्था का आकलन करने के भी आदेश जारी किए गए हैं. इसके अलावा खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग को कैथली घाट से शिमला तक सड़क मार्ग की दशा सुधारने के लिए कार्य करने के निर्देश भी दिए. अदालत ने खासकर शोघी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की खस्ता हालत को भी सुधारने के लिए कहा है. अदालत ने इस मामले पर आगामी सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की है.

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने नगर परिषद नंगल की सीमा से सटे चार टोल प्लाजा के कारण स्थानीय निवासियों को हो रही कठिनाई को दूर करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका को विस्तार देते हुए एनएचएआई को प्रदेश के अन्य टोल बैरियरों पर भी जवाब देने के आदेश जारी किए थे. जगह-जगह अव्यवस्थित टोल बैरियर लगाने से जुड़ी जनहित याचिका को विस्तार देते हुए कोर्ट ने एनएचएआई से तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था.

अदालत ने कहा था कि कुछ टोल बैरियरों से बाधा मुक्त यातायात में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं. इस मामले में अदालत ने पिछले आदेश में कहा था कि टिम्बर ट्रेल के पास चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग पर वसूला जाने वाला हिमाचल प्रदेश स्टेट एंट्री टैक्स आम जनता के लिए काफी असुविधा का कारण बन रहा है. यहां वीकेंड में यातायात के लिए केवल 2/3 लेन ही उपलब्ध हैं. फिर हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों के लिए कोई निःशुल्क लेन का प्रावधान नहीं है. हिमाचल के रजिस्टर्ड वाहनों, जिन्हें प्रवेश कर से छूट दी गई है, उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है. इसलिए सभी वाहनों को कतार में लगना पड़ता है.

कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि एनएचएआई ने सनवारा में एक और बैरियर/संग्रह केंद्र स्थापित किया है, जिसके दोनों ओर कई लेन हैं. इसलिए, यह उचित होगा कि प्रतिवादी सनवारा स्थित बैरियर/संग्रह केंद्र पर साझा सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करें. शुल्क साझा संग्रह केंद्र पर लिया जा सकता है या किसी वैकल्पिक स्थान की पहचान की जा सकती है, जहां अधिक स्थान हो. ऐसा करना इसलिए उचित होगा क्योंकि पहाड़ी सड़क होने के कारण वाहनों के लिए कोई अन्य प्रवेश स्थान उपलब्ध नहीं हैं. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की गई है.

