शिमला के चर्चित युग हत्याकांड में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदली फांसी की सजा, एक को किया बरी

हिमाचल हाईकोर्ट ने युग हत्याकांड में लोअर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 12:06 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 3:42 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला के चर्चित युग हत्याकांड में आज हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला आया है. युग हत्याकांड में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर उम्रकैद की सजा सुनाई है. लोअर कोर्ट ने मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. सजा के पुष्टिकरण के लिए मामला हाईकोर्ट आया था.

जस्टिस विवेक ठाकुर जस्टिस राकेश कैंथला की खंडपीठ ने युग हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोषी चन्द्र शर्मा व विक्रांत बख्शी सारी उम्र जेल में रहेंगे. जबकि तेजिंदर पाल को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. मामले को लेकर कोर्ट का 235 पन्नों का आदेश आया है. वहीं, हाईकोर्ट के फैसले से युग के पिता संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.

अतिरिक्त महाअधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा (ETV BHarat)

अतिरिक्त महाअधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा का क्या कहना है?

वहीं, इस पूरे मामले अतिरिक्त महाअधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा ने कहा है, "युग मर्डर केस जो शिमला का सबसे चर्चित मामला था, इस मामले में लोअर कोर्ट ने तेजिंद्र पाल, चंद कुमार शर्मा और विक्रांत बख्शी तीनों को सजा-ए-मौत दी हुई थी. जब निचली अदालत सजा-ए-मौत की सजा देती है तो उसकी कन्फर्मेशन हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है. मामला 2018 से पेंडिंग था. इस मैटर पर हमने पूरी तत्परता के साथ कोर्ट में बहस किया. हालांकि, अब इस मामले में कोर्ट ने तेजिंद्र पाल को इस आरोप से बरी कर दिया है, जबकि दोषी चन्द्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है. हम इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं. हमारा मानना है कि इस केस में जो रोल चन्द्र शर्मा और विक्रांत बख्शी का था, वहीं रोल तेजिंद्र पाल का भी था. ऐसे में तेजिंदर पाल का बरी होने हमारे लिए भी हैरान करने वाला है. हम भी इस फैसले के खिलाफ अपना ओपिनियन देंगे."

क्या है चर्चित युग हत्याकांड मामला?

जून 2014 को शिमला के राम बाजार इलाके से 4 साल के मासूम युग का तीन लोगों द्वारा अपहरण किया गया था. ये तीनों युवक शिमला के ही रहने वाले थे. करोड़ों रुपए की फिरौती के लालच में विक्रांत बख्शी, चंद शर्मा और तेजिंद्र पाल ने 4 साल के युग को किडनैप कर लिया था. इसके बाद इन लोगों ने युग की निर्ममता से हत्या कर दी. जांच में सामने आया था कि हत्या से पहले इन दरिंदों ने मासूम को क्रूर यातनाएं दी थी और अमानवीय तरीके से तड़पाया था. हत्या के बाद इन तीनों ने युग के शव को शिमला के उपनगर भराड़ी में पानी के टैंक में फेंक दिया था. दोषियों ने युग के शरीर को पत्थर से बांध कर पानी के भरे टैंक में फेंका था.

Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला (Himachal High Court)

लोअर कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

ये उस समय का सबसे चर्चित और क्रूर हत्या का मामला था. इसकी जांच हिमाचल पुलिस की सीआईडी ने की थी. सीआईडी ने पक्के सुबूत जुटाकर तीनों दोषियों के खिलाफ मामला तैयार किया था. इसके बाद शिमला के सेशन कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला बताया और 6 सितंबर 2018 को तीनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. लोअर कोर्ट के इस फैसले को आज हिमाचल हाईकोर्ट ने पलट दिया है. हाईकोर्ट ने तेजिंद्र पाल को बरी करते हुए विक्रांत बख्शी और चंद्र शर्मा की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है.

Last Updated : September 23, 2025 at 3:42 PM IST

HIMACHAL HIGH COURTYUG MURDER CASE IN SHIMLAयुग हत्याकांडहिमाचल हाईकोर्टHC ON YUG MURDER CASE

