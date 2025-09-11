आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों को भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
हिमाचल में आवारा कुत्तों जुड़े मामलों और याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 7:24 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें रोगाणु रहित करने से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है. इस मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही मामलों की जनहित याचिकाओं की सुनवाई चल रही है. इस पर खंडपीठ ने हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल इसी नेचर की सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट भेजने की कार्यवाही शुरू करने के आदेश जारी किए. सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने और उनके अधिकार से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा.
खंडपीठ को बताया गया कि देश के अन्य राज्यों में इसी नेचर के मामलों को सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है. इस पर खंडपीठ ने हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित ऐसे सभी मामलों के पक्ष और विपक्ष में दाखिल की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट भेजने की बात कही और आवश्यक कार्यवाही के आदेश जारी किए. मामले में केंद्र सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट को बताया था कि आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने के बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़े जाने के प्रावधान में बदलाव संभव नहीं है.
पूर्व में हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2024 को पारित आदेश में केंद्र सरकार को आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें रोगाणु रहित करने के बाद वापस उसी स्थान पर छोड़े जाने के नियमों को लेकर फिर से विचार करने को कहा था. साथ ही सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह में उपयुक्त हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे. एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट 2023 के तहत बनाए नियम में आवारा कुत्तों को नसबंदी और रोगाणु रहित करने के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाता है, जहां से उन्हें पकड़ा जाता है.
हाईकोर्ट ने इस नियम पर केंद्र को पुनर्विचार करने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट में ये बात सामने आई थी कि टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को वापस उसी स्थान पर छोड़ना बच्चों व बुजुर्गों के लिए घातक है. हाईकोर्ट ने शहरी इलाकों व स्कूलों के आसपास के स्थान को उक्त नियम से हटाने के लिए कहा था, ताकि स्कूली बच्चे व बुजुर्ग सुरक्षित रहें. अब चूंकि सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लिहाजा हिमाचल हाईकोर्ट से भी सभी मामलों को अब सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा.