ETV Bharat / state

बिना मंजूरी के नियुक्त एसएमसी व पीटीए शिक्षकों को बड़ी राहत, जानिए हाईकोर्ट ने क्या दिए आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना मंजूरी के नियुक्त एसएमसी (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी)और पीटीए (पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन) व्यवस्था के तहत सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की है. अदालत ने ऐसे शिक्षकों को नई नियुक्तियों की काउंसलिंग में उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के निर्धारित अंक देने के आदेश जारी किए हैं. अब संबंधित प्रिंसिपल्स की तरफ से जारी तीन साल से अधिक के अनुभव प्रमाणपत्र को शिक्षकों की बैच वाइज अथवा सीधी भर्ती के लिए होने वाली काउंसलिंग में गिना जा सकेगा.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस मामले में आनंद स्वरूप की याचिका को स्वीकार किया. हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार न करने का कारण पूरी तरह से अनुचित था. चयन समिति ने केवल इस आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र के लिए डेढ़ अंक प्रदान करने से मना कर दिया था कि उसकी नियुक्ति पीटीए की बिना स्वीकृति ही की गई थी. कोर्ट ने कहा कि ड्राइंग मास्टर के बैचवाइज भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन का शिक्षण प्रमाण का होना चाहिए था. चूंकि सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की तरफ से जारी सर्टिफिकेट में यह प्रमाणित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है, इसलिए सरकारी अनुमति के बिना नियुक्ति का प्रश्न प्रासंगिक नहीं हो सकता.