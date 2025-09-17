बिना मंजूरी के नियुक्त एसएमसी व पीटीए शिक्षकों को बड़ी राहत, जानिए हाईकोर्ट ने क्या दिए आदेश
हिमाचल हाईकोर्ट ने बिना मंजूरी के नियुक्त एसएमसी और पीटीए व्यवस्था के तहत सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 7:20 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना मंजूरी के नियुक्त एसएमसी (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी)और पीटीए (पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन) व्यवस्था के तहत सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की है. अदालत ने ऐसे शिक्षकों को नई नियुक्तियों की काउंसलिंग में उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के निर्धारित अंक देने के आदेश जारी किए हैं. अब संबंधित प्रिंसिपल्स की तरफ से जारी तीन साल से अधिक के अनुभव प्रमाणपत्र को शिक्षकों की बैच वाइज अथवा सीधी भर्ती के लिए होने वाली काउंसलिंग में गिना जा सकेगा.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस मामले में आनंद स्वरूप की याचिका को स्वीकार किया. हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार न करने का कारण पूरी तरह से अनुचित था. चयन समिति ने केवल इस आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र के लिए डेढ़ अंक प्रदान करने से मना कर दिया था कि उसकी नियुक्ति पीटीए की बिना स्वीकृति ही की गई थी. कोर्ट ने कहा कि ड्राइंग मास्टर के बैचवाइज भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन का शिक्षण प्रमाण का होना चाहिए था. चूंकि सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की तरफ से जारी सर्टिफिकेट में यह प्रमाणित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है, इसलिए सरकारी अनुमति के बिना नियुक्ति का प्रश्न प्रासंगिक नहीं हो सकता.
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे शिक्षण प्रमाण पत्र पर विचार न करने के कारण उसके साथ अन्याय हुआ है. यदि चयन समिति ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार किया होता, तो उसे अन्य चयनित शिक्षक के स्थान पर चुना जाता. याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि उसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुम्मा के प्रिंसिपल की तरफ से जारी तीन वर्षीय शिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1.5 अंक दिए जाने चाहिए थे. उसने अर्थात याचिकाकर्ता ने 20.7.2009 से 21.6.2012 तक बिना ग्रांट इन ऐड के पीटीए आधार पर तीन वर्ष तक सेवाएं दी थी. फिर भी उसके प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया गया और वह इस कारण 1.5 अंकों का लाभ नहीं उठा पाया. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि चयन समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिक्षण प्रमाण पत्र पर विचार किया होता, तो उसे 5.16 (3.66+1.5) अंक मिलते. फिर उसे नियुक्ति मिल जाती. इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह प्रार्थी को बैक डेट से नियुक्ति प्रदान करे.