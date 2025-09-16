ETV Bharat / state

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में JOA (IT) पदों पर भर्ती का मामला, हाईकोर्ट ने दिए रिजल्ट घोषित करने के आदेश

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ( ETV Bharat )

Published : September 16, 2025 at 7:01 AM IST