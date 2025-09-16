ETV Bharat / state

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में JOA (IT) पदों पर भर्ती का मामला, हाईकोर्ट ने दिए रिजल्ट घोषित करने के आदेश

हाईकोर्ट ने एसपीयू को 20 अक्टूबर 2022 को हुई JOA (IT) परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया.

Sardar Patel University Mandi
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 7:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (SPU) मंडी को जेओए (आईटी) के 25 पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट तत्काल घोषित करने के आदेश दिए हैं. यूनिवर्सिटी ने 7 सितंबर 2022 के विज्ञापन के अनुसार इन पदों को भरने के लिए परीक्षा ली थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने निर्मला देवी व अन्यों की तरफ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए. सरकार ने इस मामले में सुनवाई स्थगित करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने उसे अस्वीकार कर दिया.

अदालत ने कहा कि विचाराधीन परीक्षा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी द्वारा आयोजित की गई थी और वह एक स्वायत्त निकाय है. इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने राज्य सरकार को 16 पत्र जारी किए थे, जिनमें परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी गई थी. इसलिए अदालत को ऐसा कोई कारण नहीं लगता जिसके अनुसार राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया जाए. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है.

हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार जब JOA(IT) के पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी तो एक स्वायत्त निकाय होने के नाते यूनिवर्सिटी को परिणाम घोषित करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं थी. मामले के अनुसार परीक्षा का विज्ञापन 07.09.2022 को जारी किया गया था. उसके बाद 20.10.2022 को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 7640 उम्मीदवारों (पुरुष और महिला दोनों) ने आवेदन किया था. प्रतिवादी यूनिवर्सिटी का कहना था कि परिणाम तैयार है और इसे घोषित किया जा सकता है.

हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 26.12.2022 को जारी पत्र में परिणाम की घोषणा स्थगित की थी. वहीं, प्रार्थियों का कहना था कि हजारों उम्मीदवार, जिन्होंने विचाराधीन पद के लिए आवेदन किया था, अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा समाप्त होने के बाद तीन वर्ष से अधिक समय बीत रहा है, लेकिन आज तक, बिना किसी ठोस कारण के परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है. अब अदालत ने तत्काल रिजल्ट घोषित करने के आदेश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें: हायर ग्रेड पे बंद करने की नोटिफिकेशन को सुक्खू सरकार ने लिया वापस, इन विभागों में 3700 पदों पर बंपर भर्ती, पढ़ें बड़े फैसले

ये भी पढ़ें: हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURTJOA IT POSTS RECRUITMENT CASESARDAR PATEL UNIVERSITY MANDIHC ON SPU TO DECLARE JOA IT RESULTJOA IT RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PUBG से अकेलेपन तक का सफर, हर PARENT को सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी, कहीं आपका बच्चा भी...

ATM और डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार

ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.