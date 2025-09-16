सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में JOA (IT) पदों पर भर्ती का मामला, हाईकोर्ट ने दिए रिजल्ट घोषित करने के आदेश
हाईकोर्ट ने एसपीयू को 20 अक्टूबर 2022 को हुई JOA (IT) परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 7:01 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (SPU) मंडी को जेओए (आईटी) के 25 पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट तत्काल घोषित करने के आदेश दिए हैं. यूनिवर्सिटी ने 7 सितंबर 2022 के विज्ञापन के अनुसार इन पदों को भरने के लिए परीक्षा ली थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने निर्मला देवी व अन्यों की तरफ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए. सरकार ने इस मामले में सुनवाई स्थगित करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने उसे अस्वीकार कर दिया.
अदालत ने कहा कि विचाराधीन परीक्षा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी द्वारा आयोजित की गई थी और वह एक स्वायत्त निकाय है. इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने राज्य सरकार को 16 पत्र जारी किए थे, जिनमें परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी गई थी. इसलिए अदालत को ऐसा कोई कारण नहीं लगता जिसके अनुसार राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया जाए. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है.
हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार जब JOA(IT) के पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी तो एक स्वायत्त निकाय होने के नाते यूनिवर्सिटी को परिणाम घोषित करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं थी. मामले के अनुसार परीक्षा का विज्ञापन 07.09.2022 को जारी किया गया था. उसके बाद 20.10.2022 को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 7640 उम्मीदवारों (पुरुष और महिला दोनों) ने आवेदन किया था. प्रतिवादी यूनिवर्सिटी का कहना था कि परिणाम तैयार है और इसे घोषित किया जा सकता है.
हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 26.12.2022 को जारी पत्र में परिणाम की घोषणा स्थगित की थी. वहीं, प्रार्थियों का कहना था कि हजारों उम्मीदवार, जिन्होंने विचाराधीन पद के लिए आवेदन किया था, अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा समाप्त होने के बाद तीन वर्ष से अधिक समय बीत रहा है, लेकिन आज तक, बिना किसी ठोस कारण के परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है. अब अदालत ने तत्काल रिजल्ट घोषित करने के आदेश जारी किए हैं.