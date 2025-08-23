ETV Bharat / state

पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान की रेरा में नियुक्ति को चुनौती का मामला, HC ने जारी किए नोटिस - HC ON RD DHIMAN CASE

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेरा अध्यक्ष सहित प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी किया है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 7:33 AM IST

2 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान की एचपी रियल एस्टेट के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर रेरा अध्यक्ष सहित प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है. खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्य याचिका में आरडी धीमान की बतौर रेरा अध्यक्ष नियुक्ति याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी. अदालत ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख तक याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया. मामले पर सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है.

हिमाचल हाईकोर्ट ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश रेरा के पूर्व सदस्य राजीव वर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने रेरा के अध्यक्ष के रूप में आरडी धीमान की नियुक्ति करते समय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य दो सदस्यों, प्रधान सचिव (गृह) और प्रधान सचिव (कानून) की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश में उल्लिखित वरीयता क्रम की अनदेखी की है. यह समिति हिमाचल प्रदेश रेरा के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित की गई थी.

यह तर्क दिया गया कि चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार याचिकाकर्ता वरीयता क्रम में क्रम संख्या 1 पर था और धीमान क्रम संख्या 2 पर थे. इसके बावजूद वरीयता के आधार पर सिफारिश पर कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियम 2017 के नियमों के विपरीत आरडी धीमान को रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया है. धीमान को राज्य सरकार ने 25 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया था.

ये भी पढ़ें: एचपी पावर कारपोरेशन के 957 करोड़ के लोन की गारंटी देगी सुखविंदर सरकार, कैबिनेट में फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान की एचपी रियल एस्टेट के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर रेरा अध्यक्ष सहित प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है. खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्य याचिका में आरडी धीमान की बतौर रेरा अध्यक्ष नियुक्ति याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी. अदालत ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख तक याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया. मामले पर सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है.

हिमाचल हाईकोर्ट ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश रेरा के पूर्व सदस्य राजीव वर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने रेरा के अध्यक्ष के रूप में आरडी धीमान की नियुक्ति करते समय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य दो सदस्यों, प्रधान सचिव (गृह) और प्रधान सचिव (कानून) की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश में उल्लिखित वरीयता क्रम की अनदेखी की है. यह समिति हिमाचल प्रदेश रेरा के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित की गई थी.

यह तर्क दिया गया कि चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार याचिकाकर्ता वरीयता क्रम में क्रम संख्या 1 पर था और धीमान क्रम संख्या 2 पर थे. इसके बावजूद वरीयता के आधार पर सिफारिश पर कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियम 2017 के नियमों के विपरीत आरडी धीमान को रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया है. धीमान को राज्य सरकार ने 25 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया था.

ये भी पढ़ें: एचपी पावर कारपोरेशन के 957 करोड़ के लोन की गारंटी देगी सुखविंदर सरकार, कैबिनेट में फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURTFORMER CHIEF SECRETARY RD DHIMANRD DHIMAN RERA APPOINTMENTहिमाचल प्रदेश हाईकोर्टHC ON RD DHIMAN CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

अब आवारा कुत्तों को मिलेगी डिजिटल पहचान, पहनेंगे स्मार्ट कॉलर और मिलेगा डिजिटल क्यू आर कोड

आवारा कुत्तों का नहीं कोई सहारा? शिमला में सड़कों पर 'डोगेश गैंग' का राज, सिस्टम नाकाम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.