बिजली बोर्ड पेंशनर्स को संशोधित रिटायरमेंट लाभ के बकाया से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट की बोर्ड प्रबंधन को फटकार

हिमाचल में खैर के अवैध कटान पर भी हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया.

Himachal Pradesh High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 9:07 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बिजली बोर्ड की तरफ से पेंशनर्स को संशोधित रिटायरमेंट बेनिफिट्स का बकाया न देने पर बोर्ड प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि वह राज्य बिजली बोर्ड का सेवानिवृत्त पेंशनभोगी है. उसके मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से पारित चतुर्थ सालाना निष्पादन समीक्षा आदेश के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड को एक जनवरी 2016 से पेंशन, पेंशन का बकाया और वेतन संशोधन के भुगतान को लेकर तय धनराशि प्राप्त हो चुकी है.

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने ये आदेश 04/05/2018, 31/05/2021, 29/03/2022, 31/03/2023 और 15/03/2024 को पारित किए थे. इस तथ्य के सामने आने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य बिजली बोर्ड को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि अपने रिटायर कर्मचारियों को पेंशन बकाया का भुगतान कैसे और किन कारणों से नहीं किया जा रहा है? अदालत ने बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर प्रबंधन को कड़ी फटकार भी लगाई.

खैर कटान पर हाईकोर्ट का संज्ञान

वहीं, एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला ऊना में खैर के कीमती पेड़ों के अवैध कटान पर स्वत: संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने ऊना के रहने वाले संजीव कुमार नामक व्यक्ति के लिखे पत्र पर संज्ञान लिया है. पत्र का संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने जिला ऊना विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेश जारी किए हैं कि वो प्रार्थी संजीव कुमार से संपर्क कर उपरोक्त क्षेत्र का दौरा करे.

अदालत ने सचिव को आदेश दिए कि वह बताए गए क्षेत्रों का दौरा कर एक रिपोर्ट तैयार कर उसे कोर्ट के समक्ष पेश करें. संजीव कुमार के पत्र में ऊना जिले में खैर के पेड़ों की कटाई के अलावा वन क्षेत्र को हो रहे नुकसान के संबंध में जानकारी दी गई है. यही नहीं, हाईकोर्ट ने पत्र का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव सहित वन विभाग के सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, डीसी ऊना और डीएफओ ऊना को नोटिस भी जारी किया है.

