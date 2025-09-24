ETV Bharat / state

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को एक्सटेंशन का मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल, आज भी जारी रहेगी सुनवाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना एक्सटेंशन मामले में आज भी सुनवाई जारी रहेगी.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 7:20 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार देने की अनुमति से पहले सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया गया था कि सक्सेना के विरुद्ध आपराधिक मामले के अभियोजन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में संबंधित नोटिंग पेश करने के आदेश जारी किए. मामले पर सुनवाई बुधवार 24 सितंबर को भी जारी रहेगी.

हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को आदेश दिए कि संबंधित नोटिंग एक 'विशेष संदेशवाहक' के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए. याचिकाकर्ता अतुल शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि मुख्य सचिव के रूप में प्रबोध सक्सेना को छह महीने का सेवा विस्तार प्रदान करने वाले 28 मार्च 2025 के आदेश को रद्द करने के आदेश जारी किए जाएं.

प्रार्थी द्वारा कोर्ट के समक्ष रखे तथ्यों के अनुसार 21 अक्टूबर 2019 को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली ने प्रबोध सक्सेना के खिलाफ दायर सीबीआई आरोप पत्र का संज्ञान लिया गया है. प्रार्थी का कहना है कि 23 जनवरी 2025 को सीबीआई ने पत्र जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि प्रबोध सक्सेना के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है, और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है. दागी होने के बावजूद 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने प्रबोध सक्सेना को 30 सितंबर 2025 तक मुख्य सचिव के रूप में छह महीने का विस्तार देने की अनुमति दे दी. यह सेवा विस्तार 30 सितंबर को पूरा हो रहा है. मामले में दोनों पक्षों ने बहस पूरी कर ली है.

